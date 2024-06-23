Astronotlar ISS’te kaldı: NASA, Starliner'ın dönüşünü süresiz olarak erteledi

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Tam Boyutta Gör Boeing tarafından geliştirilen ve iki astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) taşıyan Starliner kapsülünde sorunlar bitmek bilmiyor. NASA tarafından yapılan yeni bir görev güncellemesinde kapsülün ve astronotların Dünya’ya dönüşü dördüncü kez ertelendi. Yapılan erteleme bu kez “süresiz” olarak duyuruldu.

Starliner, Dünya’ya dönemiyor

NASA, yaptığı açıklamada NASA, Starliner uzay aracının Dünya'ya dönüş tarihini 26 Haziran'dan en erken önümüzdeki aya ve belirsiz bir zamana ertelendiğini duyurdu Bu, görevdeki dördüncü erteleme oldu. Butch Wilmore ve Suni Williams’ı ISS’e taşıyan Starliner, Atlas V roketiyle 5 Haziran'da fırlatıldı ve 6 Haziran’da istasyona ulaştı. Kapsül ve mürettebatın başlangıçta 14 Haziran'da Dünya'ya dönmesi planlanıyordu.

NASA’nın erteleme kararı Starliner’ın dönüşe hazır olup olmadığını tartışmak için yapılan toplantının ardından geldi. Ajans, uçuş, kenetlenme ve helyum sızıntıları dahil olmak üzere diğer sorunlar hakkında elde edilen verileri daha derinlemesine incelemek istiyor. Starliner'ın itiş sistemini basınçlandıran helyum sistemindeki beş ayrı sızıntı ve Starliner istasyona yaklaşırken aracın 28 reaksiyon kontrol sistemi iticisinden beşinin arızalanması ertelemelerin ana sebeplerini oluşturuyor.

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NASA, herhangi bir ciddi tehlikenin olmadığını söylerken stratejik olarak acele etmediklerini ifade ediyor. Ancak NASA’nın Dünya'ya dönüş uçuşu sırasında karşılaşabilecekleri, uzay istasyonundan güvenli bir şekilde ayrılma, manevra yapma, yörünge dışı ateşleme gerçekleştirme, atmosfere girme ve New Mexico çölüne paraşütlerle inme süreçlerinde rahat olmadığı veya henüz emin olamadığı açık.

Maksimum 45 gün yetecek kaynak var

Tam Boyutta Gör NASA, Starliner’ın dönüşü için herhangi bir tarih belirtmemiş olsa da ajans, 24 Haziran ve 2 Temmuz için planlanan uzay yürüyüşleri yapılmadan bir dönüş yolculuğu düşünmüyor. Dolayısıyla 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü tatilinden önce Starliner, Dünya’ya dönemeyecek.

Bununla birlikte Starliner'ın uzay istasyonuna daha uzun bir süre kenetlenmiş olması NASA ve Boeing için faydalı olabilir. Uzaya görev sayesinde çok daha fazla veri toplanıyor ve bunlar sonraki Starliner görevlerine aktarılıyor. Gerek varsa Boeing, veriler sayesinde kapsülünde donanımsal iyileştirmelere gidecektir. Son olarak Starliner’ın yalnızca 45 gün kalabilecek şekilde tasarlandığını da belirtelim. Geri sayım 6 Haziran tarihinde başladı. Dolayısıyla Temmuz ayının sonuna kadar Starliner geri dönmek zorunda.

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