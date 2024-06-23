Astronotlar ISS’te kaldı: NASA, Starliner'ın dönüşünü süresiz olarak erteledi

Starliner, Dünya’ya dönemiyor
NASA, yaptığı açıklamada NASA, Starliner uzay aracının Dünya'ya dönüş tarihini 26 Haziran'dan en erken önümüzdeki aya ve belirsiz bir zamana ertelendiğini duyurdu Bu, görevdeki dördüncü erteleme oldu. Butch Wilmore ve Suni Williams’ı ISS’e taşıyan Starliner, Atlas V roketiyle 5 Haziran'da fırlatıldı ve 6 Haziran’da istasyona ulaştı. Kapsül ve mürettebatın başlangıçta 14 Haziran'da Dünya'ya dönmesi planlanıyordu.
NASA’nın erteleme kararı Starliner’ın dönüşe hazır olup olmadığını tartışmak için yapılan toplantının ardından geldi. Ajans, uçuş, kenetlenme ve helyum sızıntıları dahil olmak üzere diğer sorunlar hakkında elde edilen verileri daha derinlemesine incelemek istiyor. Starliner'ın itiş sistemini basınçlandıran helyum sistemindeki beş ayrı sızıntı ve Starliner istasyona yaklaşırken aracın 28 reaksiyon kontrol sistemi iticisinden beşinin arızalanması ertelemelerin ana sebeplerini oluşturuyor.
NASA, herhangi bir ciddi tehlikenin olmadığını söylerken stratejik olarak acele etmediklerini ifade ediyor. Ancak NASA’nın Dünya'ya dönüş uçuşu sırasında karşılaşabilecekleri, uzay istasyonundan güvenli bir şekilde ayrılma, manevra yapma, yörünge dışı ateşleme gerçekleştirme, atmosfere girme ve New Mexico çölüne paraşütlerle inme süreçlerinde rahat olmadığı veya henüz emin olamadığı açık.
Maksimum 45 gün yetecek kaynak var
Bununla birlikte Starliner'ın uzay istasyonuna daha uzun bir süre kenetlenmiş olması NASA ve Boeing için faydalı olabilir. Uzaya görev sayesinde çok daha fazla veri toplanıyor ve bunlar sonraki Starliner görevlerine aktarılıyor. Gerek varsa Boeing, veriler sayesinde kapsülünde donanımsal iyileştirmelere gidecektir. Son olarak Starliner’ın yalnızca 45 gün kalabilecek şekilde tasarlandığını da belirtelim. Geri sayım 6 Haziran tarihinde başladı. Dolayısıyla Temmuz ayının sonuna kadar Starliner geri dönmek zorunda.Kaynakça https://www.engadget.com/starliner-astronauts-return-trip-has-been-pushed-back-even-further-174336571.html https://blogs.nasa.gov/spacestation/2024/06/21/nasa-boeing-adjust-timeline-for-starliner-return/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.