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    Anlık Bildirim

    Astronotlar ISS’te kaldı: NASA, Starliner'ın dönüşünü süresiz olarak erteledi

    NASA, bir süre önce yayınladığı yeni bir güncellemede Boeing tarafından geliştirilen ve iki astronotu uzay istasyonuna taşıyan Starliner kapsülünün dönüşünü süresiz olarak erteledi.
    NASA, Starliner'ın dönüşünü süresiz olarak erteledi Tam Boyutta Gör
    Boeing tarafından geliştirilen ve iki astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) taşıyan Starliner kapsülünde sorunlar bitmek bilmiyor. NASA tarafından yapılan yeni bir görev güncellemesinde kapsülün ve astronotların Dünya’ya dönüşü dördüncü kez ertelendi. Yapılan erteleme bu kez “süresiz” olarak duyuruldu.

    Starliner, Dünya’ya dönemiyor

    NASA, yaptığı açıklamada NASA, Starliner uzay aracının Dünya'ya dönüş tarihini 26 Haziran'dan en erken önümüzdeki aya ve belirsiz bir zamana ertelendiğini duyurdu Bu, görevdeki dördüncü erteleme oldu. Butch Wilmore ve Suni Williams’ı ISS’e taşıyan Starliner, Atlas V roketiyle 5 Haziran'da fırlatıldı ve 6 Haziran’da istasyona ulaştı. Kapsül ve mürettebatın başlangıçta 14 Haziran'da Dünya'ya dönmesi planlanıyordu.

    NASA’nın erteleme kararı Starliner’ın dönüşe hazır olup olmadığını tartışmak için yapılan toplantının ardından geldi. Ajans, uçuş, kenetlenme ve helyum sızıntıları dahil olmak üzere diğer sorunlar hakkında elde edilen verileri daha derinlemesine incelemek istiyor. Starliner'ın itiş sistemini basınçlandıran helyum sistemindeki beş ayrı sızıntı ve Starliner istasyona yaklaşırken aracın 28 reaksiyon kontrol sistemi iticisinden beşinin arızalanması ertelemelerin ana sebeplerini oluşturuyor.

    NASA, herhangi bir ciddi tehlikenin olmadığını söylerken stratejik olarak acele etmediklerini ifade ediyor. Ancak NASA’nın Dünya'ya dönüş uçuşu sırasında karşılaşabilecekleri, uzay istasyonundan güvenli bir şekilde ayrılma, manevra yapma, yörünge dışı ateşleme gerçekleştirme, atmosfere girme ve New Mexico çölüne paraşütlerle inme süreçlerinde rahat olmadığı veya henüz emin olamadığı açık.

    Maksimum 45 gün yetecek kaynak var

    NASA, Starliner'ın dönüşünü süresiz olarak erteledi Tam Boyutta Gör
    NASA, Starliner’ın dönüşü için herhangi bir tarih belirtmemiş olsa da ajans, 24 Haziran ve 2 Temmuz için planlanan uzay yürüyüşleri yapılmadan bir dönüş yolculuğu düşünmüyor. Dolayısıyla 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü tatilinden önce Starliner, Dünya’ya dönemeyecek.

    Bununla birlikte Starliner'ın uzay istasyonuna daha uzun bir süre kenetlenmiş olması NASA ve Boeing için faydalı olabilir. Uzaya görev sayesinde çok daha fazla veri toplanıyor ve bunlar sonraki Starliner görevlerine aktarılıyor. Gerek varsa Boeing, veriler sayesinde kapsülünde donanımsal iyileştirmelere gidecektir. Son olarak Starliner’ın yalnızca 45 gün kalabilecek şekilde tasarlandığını da belirtelim. Geri sayım 6 Haziran tarihinde başladı. Dolayısıyla Temmuz ayının sonuna kadar Starliner geri dönmek zorunda.

    Kaynakça https://www.engadget.com/starliner-astronauts-return-trip-has-been-pushed-back-even-further-174336571.html https://blogs.nasa.gov/spacestation/2024/06/21/nasa-boeing-adjust-timeline-for-starliner-return/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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