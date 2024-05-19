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    Anlık Bildirim

    Çin'in ilk büyük sodyum iyon bataryalı depolama tesisi hizmete girdi

    Çin ülkenin ilk büyük sodyum iyon bataryalı enerji depolama tesisini hizmete aldı. 10 MWh kapasiteli tesis ileride 100 MWh'e yükseltilecek. Tesiste yüksek hızlı şarj olabilen pil hücreleri kullanıldı.
    Çin'in ilk büyük sodyum iyon pilli depolama tesisi hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    Çin, ülkenin ilk büyük sodyum iyon bataryalı enerji depolama tesisini hizmete aldı. Devlete ait kuruluş China Southern Power Grid Energy Storage tarafından inşa edilen tesis Çin'in Nanning şehrinde yer alıyor.

    Fulin Sodyum-iyon Batarya Enerji Depolama İstasyonu, başlangıc aşamasında 10 MWh kapasiteyle hizmet verecek. İleride tamamlandığında 100 MWh kapasiteye ulaşması bekleniyor. Böylelikle 35 bin haneye elektrik sağlanacak ve yılda 50 bin ton karbondioksit emisyonları azaltılacak.

    Pil hücreleri 12 dakikada %90'a şarj olabiliyor

    Tesiste 210 Ah kapasiteli 22 bin adet sodyum iyon pil hücresi yer alıyor. Bu pil hücrelerinin sadece 12 dakikada %90'a şarj olabildiği belirtiliyor. Tesiste kullanılan sodyum iyon pillerin %92 enerji dönüşüm verimliliğine sahip olduğu ve bu oranın %85-95 dönüşüm verimliliğine sahip lityum iyon pillerle benzer olduğu açıklandı.

    China Southern Power Grid yetkilileri, büyük ölçekli sodyum iyon bataryalı depolamada ileride maliyetlerin %20-30 oranında azaltılabileceğini söyledi. Bunun da, sodyum iyon pilllerin yapısında, üretim sürecinde, malzeme kullanımında ve çevrim ömründe daha fazla iyileştirme yapılarak gerçekleştirilebileceğini ifade ettiler.

    Büyük ölçekli sodyum iyon piller, sodyumun doğada bol bulunması nedeniyle lityum iyon pillere göre maliyet avantajına sahip. Her ne kadar enerji yoğunluğu açısından dezavantaja sahip olsalar da, sabit enerji depolama tesisleri için bu durum büyük bir sorun teşkil etmiyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda kullanımının giderek artması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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