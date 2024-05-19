Çin'in ilk büyük sodyum iyon bataryalı depolama tesisi hizmete girdi

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Tam Boyutta Gör Çin, ülkenin ilk büyük sodyum iyon bataryalı enerji depolama tesisini hizmete aldı. Devlete ait kuruluş China Southern Power Grid Energy Storage tarafından inşa edilen tesis Çin'in Nanning şehrinde yer alıyor.

Fulin Sodyum-iyon Batarya Enerji Depolama İstasyonu, başlangıc aşamasında 10 MWh kapasiteyle hizmet verecek. İleride tamamlandığında 100 MWh kapasiteye ulaşması bekleniyor. Böylelikle 35 bin haneye elektrik sağlanacak ve yılda 50 bin ton karbondioksit emisyonları azaltılacak.

Pil hücreleri 12 dakikada %90'a şarj olabiliyor

Tesiste 210 Ah kapasiteli 22 bin adet sodyum iyon pil hücresi yer alıyor. Bu pil hücrelerinin sadece 12 dakikada %90'a şarj olabildiği belirtiliyor. Tesiste kullanılan sodyum iyon pillerin %92 enerji dönüşüm verimliliğine sahip olduğu ve bu oranın %85-95 dönüşüm verimliliğine sahip lityum iyon pillerle benzer olduğu açıklandı.

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China Southern Power Grid yetkilileri, büyük ölçekli sodyum iyon bataryalı depolamada ileride maliyetlerin %20-30 oranında azaltılabileceğini söyledi. Bunun da, sodyum iyon pilllerin yapısında, üretim sürecinde, malzeme kullanımında ve çevrim ömründe daha fazla iyileştirme yapılarak gerçekleştirilebileceğini ifade ettiler.

Büyük ölçekli sodyum iyon piller, sodyumun doğada bol bulunması nedeniyle lityum iyon pillere göre maliyet avantajına sahip. Her ne kadar enerji yoğunluğu açısından dezavantaja sahip olsalar da, sabit enerji depolama tesisleri için bu durum büyük bir sorun teşkil etmiyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda kullanımının giderek artması bekleniyor.

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Çin'in ilk büyük sodyum iyon pilli depolama tesisi hizmete girdi