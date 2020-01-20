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    Naughty Dog’ın iş ilanı PC için The Last of Us Part 2 umutlarını yeşertti

    PlayStation platformunun gözde stüdyolarından Naughty Dog’ın açtığı iş ilanı merakla beklenen oyuna dair beklentileri yeniden canlandırmayı başardı.
    2 gün
    2,7b
    2
    34
    Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Naughty Dog’ın iş ilanı PC için The Last of Us Part 2 umutlarını yeşertti
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    İmza attığı başarılı yapımlarıyla oyun dünyasının yakından takip ettiği Naughty Dog web sayfasında açtığı iş ilanıyla PC oyuncularının uzun bir süredir sessiz kalan hayalini alevlendirmeyi başardı. Popüler stüdyo PC dünyasıyla ilgili bir iş imkanı sunuyor

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    Naughty Dog'da iş imkanı, oyuncular için de yeni bir heyecan

    Naughty Dog, The Last of Us Part II için açtığı ilanda ilanda güncel GPU mimarileriyle ilgili bilgi sahibi olunmasını isterken, DirectX 12 ve Vulkan API’leriyle ilgili de tecrübe arıyor.

    Önemli bir ifade olarak PC kanadında programlama deneyimini de öncelikleri arasında listeleyen stüdyo böylelikle PC oyuncularının ilk oyundan bu güne içinde dinmeyen hayalini yeniden gündeme getirmiş oldu.

    Naughty Dog’ın iş ilanı PC için The Last of Us Part 2 umutlarını yeşertti
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    Ayrıca Bkz. " “Birbirinin kopyası oyun yapan” geliştirici algısı, Ubisoft’u kadro değişikliğine götürüyor"

    Her ne kadar ilandan kesin bir çıkarımda bulunmak doğru olmasa da son dönemde PlayStation Exclusive oyunlarından Death Stranding, Dreams ve Horizon: Zero Dawn’ın PC’ye çıkabileceği beklentisinin üzerine yeni gelişme PC dünyası için oldukça önemli kabul ediliyor.



    https://www.kitguru.net/gaming/matthew-wilson/naughty-dogs-latest-job-listing-may-hint-at-the-last-of-us-part-ii-on-pc/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Tha Alumni 2 gün en beğenilen
    fanboyların gözleri yaşlı
    1 Yanıt Yanıtla +37
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    dark dragon 1 gün CILGIN_TURK_96
    Oynamak herkesin hakkı demek ne kadar saçma bir düşünce, mesela apple deseki ios kullanmak herkesin hakkı bütün telefonlara ios veriyoruz kim gider iphone alır. Oynamak isteyen gider o sistemi alır, her sistemde exc oyunlar olmalı, çünkü her zaman belli bir kaliteyi tutturuyorlar.
    Oynamak herkesin hakkı demek ne kadar saçma bir düşünce, mesela apple deseki ios kullanmak herkesin hakkı bütün telefonlara ios veriyoruz kim gider iphone alır....
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    1 Yanıt Yanıtla +18
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    ShapeD-WuSSy 2 gün
    ps5 portu için olmasın?Ryzen işlemciler ve amd gpu.
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    BloodyMonday 1 sa.
    ps ile pc'ye ayni anda cikacagina ihtimal veremiyorum. pc'ye cikacaksa bile cok daha gec bir tarihte cikar timed exclusive olur yani
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
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    DH Misafiri 9 sa.
    Kıyamam ya pc'ciler hemen heveslenmiş ps'e takır takır giydiren adamlar ay nolur pc'ye çıksın ex oyunlar moduna girmişler. Kardeş avcunuzu yalayın o işi unutun :)
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    BlackTower_35 14 sa.
    Ben hiç dert etmiyorum bütün ex ler pc ye gelebilir. Ben yine playstation alıp oynarım hepsini gerisi beni hiç ilgilendirmez neden ilgilendirsin ki zaten. Bana ne pc ye çıkacaksa isterse Xbox a bile çıkabilir. Bu benim playstation almama nedenim olamaz.
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    Miralay Kaplan 1 gün
    Şöyle yapar şirket yanar, böyle yaparsa kimse almaz, şunu yaparsa ayağına sıkar.
    He he hepiniz başımıza Profesyonel İstatistik Analizisti kesildiniz. Koskoca Sony şirketinde kâr-zarar analizini bilen kimse yokmuş. Gelip sizden akıl alsınlar.
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    lemartes 1 gün
    Sony meshur oyunlarinin onceki surumlerini PC e cikaracak, horizon zero dawn ile basliyor.. tahminen last of us ile devam edecek.

    Ha cok mu begendiniz yenisi icin buyrun PS5 e..
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    cimbomman 1 gün
    Bu ara çok fena umut dağıtıyorlar PC cilere... Bence efendi efendi 1 hafta PS3 kiralanıp tlouyu bitirip bu muhabbete girmeden tadı çıkarılabilir. Ben de istiyorum PS4 Sega mega drive oyunları oynatsın da olmuyor istemekle...
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    wNchstR 1 gün
    TLOU 1 duyurulur Pc icin en fazla, 2 icin ihtimal vermiyorum.
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    Nathan - Drake 1 gün wNchstR
    Öyle olsa başka firmaya yaptırırlardı diye düşünüyorum remasteredları Bluepoint Games'e yaptırdıkları gibi. Muhtemelen arka planda geliştirilen standalone multiplayer mod için bu ilan, pc ye de çıkartıp kozmetiklerden çok iyi kazanabilirler.
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    mg3 1 gün
    Sony aciklama bile yapamadi horizonun pcye gelecegine dair sony ex oyunlarini pc ye cikarmaaz ps4 neslinde ex oyunlari peynir ekmek gibi satmis ex oyunlar icin sadece ps4 alan oyuncu kesimi var sadece ps5 e cikacak exler oyunlar icin deli gibi ps5 satacagini biliyor.Naughty Dog ps5 icin mimari bilgi portlayacak ps5de rtx olacagi icin bu islerden uzman muhendisler alacak anladigim kadari ile.
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    B87 1 gün
    Böyle olmamalıydı, bunu engellemek için birilerinin bir şeyler yapması lazım. Benim için The Last of Us bitmiştir ama son oyunu oynayım sonra.
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    23 yorum yazıldı.

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