Naughty Dog’ın iş ilanı PC için The Last of Us Part 2 umutlarını yeşertti

İmza attığı başarılı yapımlarıyla oyun dünyasının yakından takip ettiği Naughty Dog web sayfasında açtığı iş ilanıyla PC oyuncularının uzun bir süredir sessiz kalan hayalini alevlendirmeyi başardı. Popüler stüdyo PC dünyasıyla ilgili bir iş imkanı sunuyor

Naughty Dog'da iş imkanı, oyuncular için de yeni bir heyecan

Naughty Dog, The Last of Us Part II için açtığı ilanda ilanda güncel GPU mimarileriyle ilgili bilgi sahibi olunmasını isterken, DirectX 12 ve Vulkan API’leriyle ilgili de tecrübe arıyor.

Önemli bir ifade olarak PC kanadında programlama deneyimini de öncelikleri arasında listeleyen stüdyo böylelikle PC oyuncularının ilk oyundan bu güne içinde dinmeyen hayalini yeniden gündeme getirmiş oldu.

Her ne kadar ilandan kesin bir çıkarımda bulunmak doğru olmasa da son dönemde PlayStation Exclusive oyunlarından Death Stranding, Dreams ve Horizon: Zero Dawn’ın PC’ye çıkabileceği beklentisinin üzerine yeni gelişme PC dünyası için oldukça önemli kabul ediliyor.

