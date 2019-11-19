Navi mimarisi kurumsal pazarda

7nm sürecinde geliştirilen Navi grafik mimarisini oyuncuların beğenisine sunan AMD yıl sonuna doğru da kurumsal pazara adımını attı. Radeon Pro W5700 ilk 7nm sürecindeki kurumsal hızlandırıcı ünvanını elde etti.

Radeon Pro W5700 özellikleri ve fiyatı

Radeon Pro W5700 hızlandırıcısı adından da anlaşılacağı üzere Radeon RX 5700 ekran kartı ile aynı Navi mimarisini paylaşıyor. Hızlandırıcıda 2304 Stream işlemcisi yer alırken 8GB GDDR6 belleğe yer verilmiş. 256-bit veri yolunda bellek 448GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. Performans ise 8.9 TFLOPS seviyesinde.

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PCIe 4.0 desteği sunan ilk kurumsal hızlandırıcı durumundaki Radeon Pro W5700 ayrıca ilk USB Tip-C bağlantısı sunan hızlandırıcı olmakla da dikkat çekiyor. Böylece USB-C tabanlı monitör ve sanal gerçeklik kasklarına destek sunuyor.

Yapılan benchmark testlerinde bir önceki GCN mimarisine göre geometri motorunda watt başına yüzde 41 daha fazla performans ve CPU/GPU hızlandırmalı çoklu görev yönetiminde 5.6 kat daha iyi performans elde edilmiş.

AMD Radeon Pro Software for Enterprise yazılımı ise akıllı enerji yönetimi, kurumsal güvenlik çözümleri, uzaktan iş istasyonu yönetimi gibi kurumlara odaklı özellikler ile donatılmış. Radeon Pro W5700 hızlandırıcısı 799$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-launches-radeon-pro-w5700-based-on-7nm-navi.html