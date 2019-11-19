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    Navi mimarisi kurumsal pazarda

    Oyuncu tarafında büyük beğeni toplayan ve Nvidia’nın gözünü korkutan Navi mimarisi şimdi de kurumsal pazara adım atıyor. Radeon Pro W5700 ilk Navi temelli hızlandırıcı oldu.
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    Haber Editörü
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    Navi mimarisi kurumsal pazarda

    7nm sürecinde geliştirilen Navi grafik mimarisini oyuncuların beğenisine sunan AMD yıl sonuna doğru da kurumsal pazara adımını attı. Radeon Pro W5700 ilk 7nm sürecindeki kurumsal hızlandırıcı ünvanını elde etti.

    Radeon Pro W5700 özellikleri ve fiyatı

    Radeon Pro W5700 hızlandırıcısı adından da anlaşılacağı üzere Radeon RX 5700 ekran kartı ile aynı Navi mimarisini paylaşıyor. Hızlandırıcıda 2304 Stream işlemcisi yer alırken 8GB GDDR6 belleğe yer verilmiş. 256-bit veri yolunda bellek 448GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. Performans ise 8.9 TFLOPS seviyesinde.

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    PCIe 4.0 desteği sunan ilk kurumsal hızlandırıcı durumundaki Radeon Pro W5700 ayrıca ilk USB Tip-C bağlantısı sunan hızlandırıcı olmakla da dikkat çekiyor. Böylece USB-C tabanlı monitör ve sanal gerçeklik kasklarına destek sunuyor.

    Navi mimarisi kurumsal pazarda

    Yapılan benchmark testlerinde bir önceki GCN mimarisine göre geometri motorunda watt başına yüzde 41 daha fazla performans ve CPU/GPU hızlandırmalı çoklu görev yönetiminde 5.6 kat daha iyi performans elde edilmiş.

    AMD Radeon Pro Software for Enterprise yazılımı ise akıllı enerji yönetimi, kurumsal güvenlik çözümleri, uzaktan iş istasyonu yönetimi gibi kurumlara odaklı özellikler ile donatılmış. Radeon Pro W5700 hızlandırıcısı 799$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.



    https://www.guru3d.com/news-story/amd-launches-radeon-pro-w5700-based-on-7nm-navi.html Yorum Yaz
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    Gökay16 2 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Donanımhaber den bu tür kartların testlerini, kullanım alanlarını ve hangi programlarda ne gibi farklar oluşturduğunu ortaya koyan testler istiyoruz. Hele birde mümkünse konunun uzamanını bulursanız kaymaklı ekmek kadayıfı yemiş gibi oluruz. Açıkçası oyuncu dünyası dışındaki donanımlar hakkında da bilgiye açız. Siz de yapmazsanız kim yapabilir ki ? Çokmu şey istiyoruz...
    Donanımhaber den bu tür kartların testlerini, kullanım alanlarını ve hangi programlarda ne gibi farklar oluşturduğunu ortaya koyan testler istiyoruz. Hele birde...
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    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Gökay16 2 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Donanımhaber den bu tür kartların testlerini, kullanım alanlarını ve hangi programlarda ne gibi farklar oluşturduğunu ortaya koyan testler istiyoruz. Hele birde mümkünse konunun uzamanını bulursanız kaymaklı ekmek kadayıfı yemiş gibi oluruz. Açıkçası oyuncu dünyası dışındaki donanımlar hakkında da bilgiye açız. Siz de yapmazsanız kim yapabilir ki ? Çokmu şey istiyoruz...
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    sniper23 2 gün Gökay16
    DH'ye doğru düzgün donanım gelmiyor, gelse de incelemesi geç geliyor veya ürünün kendisi çok geç geliyor.
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    enemywalker 2 gün Gökay16
    Evet çok şey istiyorsunuz.Artık adam akıllı donanım testleri bile yok.
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