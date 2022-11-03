Meta, Instagram'da NFT satışlarına yeşil ışık yaktı!

Instagram'da NFT devri başlıyor
Meta, geçtiğimiz yıldan bu yana Instagram ve Facebook’un NFT desteği üzerinde çalışıyor olsa da, kullanıcılara yalnızca dijital koleksiyonlarını sergileyebilme fırsatı verilmişti. Yapılan açıklamaya göre artık Instagram, bazı içerik oluşturucuların NFT koleksiyonları oluşturabilmeleri ve bunları hayran ve takipçilerine satabilmeleri için bir "uçtan uca araç setine" sahip olacak.
Ayrıca platformun NFT sistemini de güncelleyen dev şirket, kullanıcıların Instagram profillerinde video NFT'leri etkileştirmesine vesolana blok zinciri kullanmalarına fırsat tanıyacak. Yeni özellik setinin, ilk olarak ABD bulunan belirli içerik oluşturucularına sunulması bekleniyor. Ancak Meta, gelecekte daha fazla kullanıcının ve ülkenin destekleneceğini bildirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence