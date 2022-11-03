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    Anlık Bildirim

    Meta, Instagram'da NFT satışlarına yeşil ışık yaktı!

    Dev sosyal medya platformu Instagram, yeni NFT özellikleri kazanıyor. Platform, yakın gelecekte kullanıcıların NFT alım satımı yapabileceği bir pazar yerine dönüşebilir.
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    Instagram'da NFT dönemi başlıyor! Üretilip satılabilecek Tam Boyutta Gör
    Instagram ve Facebook’un çatı şirketi Meta, NFT’lere (değiştirilemez token) olan desteğini genişletiyor. Bugün Creator Week etkinliği sırasında dev şirket, Instagram üzerinde dijital içerik oluşturucularının NFT üretmesine ve satmasına izin vereceğini duyurdu.

    Instagram'da NFT devri başlıyor

    Meta, geçtiğimiz yıldan bu yana Instagram ve Facebook’un NFT desteği üzerinde çalışıyor olsa da, kullanıcılara yalnızca dijital koleksiyonlarını sergileyebilme fırsatı verilmişti. Yapılan açıklamaya göre artık Instagram, bazı içerik oluşturucuların NFT koleksiyonları oluşturabilmeleri ve bunları hayran ve takipçilerine satabilmeleri için bir "uçtan uca araç setine" sahip olacak.

    Ayrıca platformun NFT sistemini de güncelleyen dev şirket, kullanıcıların Instagram profillerinde video NFT'leri etkileştirmesine vesolana blok zinciri kullanmalarına fırsat tanıyacak. Yeni özellik setinin, ilk olarak ABD bulunan belirli içerik oluşturucularına sunulması bekleniyor. Ancak Meta, gelecekte daha fazla kullanıcının ve ülkenin destekleneceğini bildirdi. 

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    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    A
    alexalex1907 44 dakika önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 12 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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