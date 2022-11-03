Meta, Instagram'da NFT satışlarına yeşil ışık yaktı!

Tam Boyutta Gör Instagram ve Facebook’un çatı şirketi Meta, NFT’lere (değiştirilemez token) olan desteğini genişletiyor. Bugün Creator Week etkinliği sırasında dev şirket, Instagram üzerinde dijital içerik oluşturucularının NFT üretmesine ve satmasına izin vereceğini duyurdu.

Instagram'da NFT devri başlıyor

Meta, geçtiğimiz yıldan bu yana Instagram ve Facebook’un NFT desteği üzerinde çalışıyor olsa da, kullanıcılara yalnızca dijital koleksiyonlarını sergileyebilme fırsatı verilmişti. Yapılan açıklamaya göre artık Instagram, bazı içerik oluşturucuların NFT koleksiyonları oluşturabilmeleri ve bunları hayran ve takipçilerine satabilmeleri için bir "uçtan uca araç setine" sahip olacak.

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Ayrıca platformun NFT sistemini de güncelleyen dev şirket, kullanıcıların Instagram profillerinde video NFT'leri etkileştirmesine vesolana blok zinciri kullanmalarına fırsat tanıyacak. Yeni özellik setinin, ilk olarak ABD bulunan belirli içerik oluşturucularına sunulması bekleniyor. Ancak Meta, gelecekte daha fazla kullanıcının ve ülkenin destekleneceğini bildirdi.

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