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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NBA NOW ile yeni bir NBA heyecanı başlıyor

    Resmi olarak NBA ligi lisansını alan Gamevil hem oyun oynama hem de maçları canlı olarak izleyebilme olanağı sunuyor. NBA NOW basketbol oyunu indirmeye sunuldu.
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    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    NBA NOW ile yeni bir NBA heyecanı başlıyor

    Mobil platformlarda NBA maçlarını tecrübe edebileceğiniz oyunların sayısı artıyor. Electronic Arts ve 2KGames bu alanda liderken Gamevil de çok iddialı bir oyun indirmeye sundu.

    NBA NOW neler sunuyor?

    NBA NOW adını alan yeni basketbol oyunu ekrana basit dokunuşlar yaparak kontrol sağlamanızı ve böylece en iyi deneyimi yaşamanızı amaçlıyor. Çaylak ve tecrübeli oyunculardan kuracağınız takımınızla NBA şampiyonluğu kovalıyorsunuz.

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    Her maçta ilk 3 periyot simüle ediliyor ve dördüncü periyotta oyuna dahil oluyorsunuz. Top sizdeyken ve rakipteyken ekrana gelen kontroller değişiyor. İlk maçlarda savunma ve hücum oldukça kolay ancak seviye arttıkça takımlar da güçleniyor.

    Oyunda maçlar kazandıkça hediye kartları alıyor ve çıkan oyuncuları kadronuza katıyorsunuz. Yine para biriktirdikçe draft yapabiliyor ve her gün oyuna giriş yaparak bir draft hakkı elde edebiliyorsunuz. Oyuncularınıza antrenman yaptırarak takımın yeteneğini arttırıyorsunuz.

    Oyunda süreli olarak belirli turnuvalar var ve süre bitmeden görev takımını yenmeniz gerekiyor. Ayrıca diğer oyuncularla canlı olarak maçlar da yapabiliyorsunuz. Gerçek NBA maçlarına yönelik tahminler yaparak ödüller kazanabiliyorsunuz. NBA League Pass satın alarak farklı içeriklere de erişebiliyorsunuz ancak ülkemizde bu mevcut değil.

    NBA NOW: Google Play II App Store



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