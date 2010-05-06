NEC'den 2560x1440 piksel çözünürlük sunan 27'' LCD monitör; MultiSync PA271W

Haber Editörü
Global pazardaki sayılı LCD monitör üreticilerinden NEC, 27 inç (~68.5 cm) boyutunda 10 bit'lik p-IPS panele sahip modeli MultiSync PA271W'yu anons etti.
Özellikle tasarımcıların ve fotoğrafçılıkla uğraşanların ilgi göstereceğini düşündüğümüz MultiSync PA271W, 2560x1440 piksel gibi yüksek bir çözünürlük ve 7 ms tepki süresi vaat ediyor. 1.000:1 kontrast oranına sunan LCD monitörün NTSC renk gamut oranı %92. Üzerinde 2 tane DVI-D bağlantısı, DisplayPort ve USB girişleri konumlandırılan LCD monitör picture-in-picture modunu destekliyor; mayıs ayının sonlarına doğru 1.399$'lık fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.
http://www.slashgear.com/nec-tosses-pa271w-27-inch-lcd-onto-pro-circuit-0684590/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+slashgear+%28SlashGear%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberi okuyup geçebilirsiniz de.
Yapılan yanlış yorumlar bilgisiz insanları d yanlış yönelndirir bu sebeple dikaktli yorum yapalım.
ayzer efendi!
ard arda 4 mesaj atmak da ne oluyor değiştir tuşunu kullanın post kasmayın.
-Ben daha evvel bir Sn.Yöneticiye şöyle bir teklif götürmüştüm;
Özellikle böyle HABER nitelikli msg ların,gerek Editör gereksede ilgili/yetkili kişilerden gelen her türlü Bilgilendirme
veya Haber v.s nitelikli tüm msg ların kilitlenmesini talep etmiştim!!!
Böylece Haber olarak kalacak ve üyeler/üye olmayanlar v.s bir şekilde buradaki Haber/Bilgi v.s her neyse okuyup
herhangi bir şey yazamayacaklardır!!
DH çok büyük bir Site ve üye sayısıda çok fazla+bir dünyada üye olmayıp,ama burasını sürekli takip eden insanlar vardır!
Bazı başlıklarda "küçük yaş grubu/genç grubu" v.s bölümlerine takılanların ne üslup nede hiç bir şey olmadan bir dünya
abuk-subuk msg ları ile doludur!!!
Bu başlık konusuna gelirsem(Allahtan Editörler ve Haber gibi msg larını yazanlar bu gelen saçma-sapan msg lara cevap vermiyorlar!)
sürekli bazı üyeler bir şeyler yazmak gereği duymaktadır(nedense böyle bir mecburiyetleri varmış gibi)kaldıki yazdıkları ne teknik
nede üslup ve konuya uygunda değil!!!
"LCD Monitörler" ile bir haber oldumu,hemen bazı insanlar gelip o derin yorumlarını mutlaka yapacaklar!!
Böyle bir vazifeleri varmış gibi!
++
Sn.YÖNETİCİ;Beyler bu kabil Haber nitelikli tüm Editör v.s msg larını aynen kilitleyin artık!!!
Bunun dışarda örneklerini çok görmekteyim,TR de var bazı Siteler bu şekilde;sadece HABER/Bilgilendirme amaçlı olarak verilip,başlık kilitlidir!!!
Şimdi yukarıda bir NEC panel konusu var;Haberi verilmiş,iyide altında ne yazmış üyeler!!
Evet aynen kilitleyin bu Haber başlıklarını,çok çirkin bir "muhabbet" konusuna dönüyor her defasında bu Monitör Haberleri sonra!!
Altındaki tüm msg larıda aynen silin,benimkilerde dahil!
yaw millet mecburmu ciddi bir Haber/Bilgi v.s hk.açılmış bir başlığın altındaki bu saçma ve hakarete varan msg ları okumaya????
(şimdi diyebilir kimileri ....yaw sende okuma kardeşim yada yazma o zaman;evet maalesef bazı insanlarda zihniyet budur aynen!!)
Ne Yöneticiye saygı var nede Haber niteliğine bir bakış açısı var(teknik ve üslup olarak) sadece bol bol konu dışı "muhabbet" var!
Saygılar++
soru soran. azdir yada coktur kendi bildigini paylasanla bir derdim yok.
yanlis anlasilmak istemem.
acikcasi bazilarinin niye bu kadar ustune alindigini anlamis degilim.
yukardaki polemikler icinde herkezden ozur diliyorum ama konuyu tartismak yerine sahsimla ugrasanlara cevap yazmak en dogal hakkim.
Ha bilmediği halde allamei cihan rolü takınanlara ve yorumları ile yardımcı olmak yerine arıza çıkarmaya tevessül edenlere bende tahammül edemiyorum.
Yalnız bu zat-ı muhterem yeterli bilgiye sahip olmayan herkesi ilkokul mezunu olmakla itham etmiş ki,kimin hangi akademik kariyere sahip olduğunu kimse paylaşmak zorunda değil.Dahası ilkokul mezunu olmak ayıp bir hadisede değil.Bu bence sağlıklı bir aklın tezahürü değil.
2-boş boş konuşuyorsun, adam sansınlar demedim
3-kahveye yollamadım
4-"laf sokarim" demedim
5-konu NEC bahsettiğin iphone.polemik metaformunu yaratan sensin..
6-mahalle kavgası yapan ben değilim
7-yaptığın yorum nasıl bir tartışma ortamı yaratmış acaba da "bırak tartışma yeri burası" diyebiliyorsun
bunları bir güzel oku yazdıklarının ne anlama geldiğini anlat.anlat ki ne yaptığının farkına var biraz.seni örnek alabilecek çevrendeki insanların yazdıklarını okuyunca ne düşüneceklerini anlat yoksa onlarıda mı kahveye yada mahalle kavgasına yollayacaksın???
neyse uzatmak istemiyorum
...sürçü lisan ettiysem afola...
yazilari iyi oku bu tartismayi ben baslatmadim. sadece arkadasin gorusune katildigimi belirttim. iphone metaforu anafikri desteklemek icin verilen bir ornek niye bu kadar takildin buna. burdan bir yaran mi var.
"bilmiyorsan bos konusma adam sansinlar" herkez icin gecerli genel bir tabir. kendi ustune aliniyorsan demekki bir nedeni var. burda doldurdugun bu kadar alakasiz maddelerde ve katogoriler bir sinyal veriyor ama...
soyliyecegimi soyledim. illaki uzatmak istiyorsan pm at.
sevgiler.
1.ler herşeyi ben bilirim havasında.kimseleri konuşturmazlar.hatta kahveye yollatırlar...yapılan yorumlara ne olursa olsun hakaretimsi laflarla sulandırmaya çalışırlar
2.ler biraz bilirler öğrenmek isterler ama 1.lerin burnu büyüklüklerine 1-2 çift laf etmeyi isterler
3.ler ehli insandırlar,konularında gerçekten uzmandırlar. 2.ler saygı duyar 1.ler hasetten çatlar ancak belli etmemek için kıyıdan köşeden ehli insanları tuttuklarını söylerler.
1.gruba girenler yukarıda siz ne anlarsınız deyip kahveye yollayanlardır.
2. grup biz az bilipte öğrenmeye çalışanlar
3.grubun ender insanlarından biride "albani" dir. sadece kendi konusunda bilir dinler konuşur
not:"albani" ismini kullandım yağcılık olsun diye değil.gerçekten "bilen"lerden olduğu için ki benim söylediklerimede ihtiyacı yoktur.
elestirine gelirsek
1,2 cok sukur az yada cok donanimdan ve laptoplardan biraz anliyorum ve takip ediyorum. her cesit donanimi kullanmisligim var.
3 universitede arastirma konularimdan biri yakit hucreleriydi.
bos konustugumu bos konusarak ispat edemezsin.
iphonea gelirsek. iphone yazilimiyla turunun tek ornegi, benzeri bir sey yok. kullanip incelemeden dandik ise yaramaz diyebilmek hangi akla hizmet.
benim elestirdigim bilmeden bos konusanlar.
Ki konuyla alakasi olmayan maddelerinle forumu kirletip buna cok guzel ornek olusturuyorsun.
insanlarin tartisma alanini ve zamanlarini caliyorsun.
daha kotusu beni buna alet ediyorsun.
polemik istiyorsan ben sana sabaha kadar laf sokarim. senin seviyenede inerim. benim icin problem degil.
Ama burdaki insanlara biraz saygin varsa isi forumun ortasinda mahalle kavgasina goturme.
Derdin benleyse pm den istedigini yaz. cevapsiz kalmiyacagina emin olabilirsin.
olarak bu işlerden zaten hiç bir şey anlamıyor(yazdıkları ortada çünkü!)
Ben olsam aslında böyle Haberleri DH de vermem!!! özellikle Monitör Haberlerini,zira öyle "derin" yorumlar;daha doğrusu absürt laflar
ve sonucunda "hakarete" "alaya" varan msg lar görüyormuki,hepten şaşırırıyorum
Hatta Sn.Cool çok güzel bir yorum yapmış ve ....yaw o paraya gider 106 lık bir FULLHD LCD alırım....
Evet bence bu başlığın en güzel yorumuda bu!
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Haber için bahsedilen NEC paneli zaten geçtim ben!
Şimdi bende NEC için bir şeyler yazsam,aynen alay edilirim yada çok ciddi eleştiri alırım v.s
Selamlar
metaforlarin anlamlarini egip bukup polemik cikarmak istiyorsan git kahveye turkiye kupasi finalini tartis.
burda bilgi kirliligi yaratma.
profile bakınca bayağı teknoloji aleti almış...çünkü çok yorum yapmış...bakalım neler almışmışmış...
örn:1-GTX280M SLI'lı dizüstü Monster 2-(kendi yorumu= haberde 450$ denmis ama bu modeller genelde essek kadar pahali oluyor. El kadar modelleri 4-5bin $ etiketle gelebiliyor.)biraz seviyeyi düşürmüş ,olsun ama kullanıyor ya Toshiba T100 serisini
3-%100 Türk yapımı Hidrojen Yakıtlı Otomobili ilk kendi almış kullanmış
daha bir sürü yorum
çoook ciddi yorumlar onun hakkı...
arkadaşın dediği gibi biraz ciddiyet;
monitörde ve provada baskıyı taklit etmek gibi hedefler için sunulan çözüm Renk Yönetim Sistemidir. Temel olarak iş akışında dört adet cihazlara özel renk evreni (renk gamutu) bulunmaktadır: Tarayıcı (RGB), monitör RGB, baskı işleminde kullanılan CMYK ve prova işleminde kullanılan CMYK evreni
bunların ne olduğunu sormayın.
lütfen biraz ciddi olalım anlamayanlar anlayanlara anladım desin :)