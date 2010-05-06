NEC'den 2560x1440 piksel çözünürlük sunan 27'' LCD monitör; MultiSync PA271W

Global pazardaki sayılı LCD monitör üreticilerinden NEC, 27 inç (~68.5 cm) boyutunda 10 bit'lik p-IPS panele sahip modeli MultiSync PA271W'yu anons etti.

Özellikle tasarımcıların ve fotoğrafçılıkla uğraşanların ilgi göstereceğini düşündüğümüz MultiSync PA271W, 2560x1440 piksel gibi yüksek bir çözünürlük ve 7 ms tepki süresi vaat ediyor. 1.000:1 kontrast oranına sunan LCD monitörün NTSC renk gamut oranı %92. Üzerinde 2 tane DVI-D bağlantısı, DisplayPort ve USB girişleri konumlandırılan LCD monitör picture-in-picture modunu destekliyor; mayıs ayının sonlarına doğru 1.399$'lık fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.slashgear.com/nec-tosses-pa271w-27-inch-lcd-onto-pro-circuit-0684590/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+slashgear+%28SlashGear%29