Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NEC'den 2560x1440 piksel çözünürlük sunan 27'' LCD monitör; MultiSync PA271W

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,6b
1
31
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NEC'den 2560x1440 piksel çözünürlük sunan 27'' LCD monitör; MultiSync PA271W
Tam Boyutta Gör

Global pazardaki sayılı LCD monitör üreticilerinden NEC, 27 inç (~68.5 cm) boyutunda 10 bit'lik p-IPS panele sahip modeli MultiSync PA271W'yu anons etti.

Özellikle tasarımcıların ve fotoğrafçılıkla uğraşanların ilgi göstereceğini düşündüğümüz MultiSync PA271W, 2560x1440 piksel gibi yüksek bir çözünürlük ve 7 ms tepki süresi vaat ediyor. 1.000:1 kontrast oranına sunan LCD monitörün NTSC renk gamut oranı %92. Üzerinde 2 tane DVI-D bağlantısı, DisplayPort ve USB girişleri konumlandırılan LCD monitör picture-in-picture modunu destekliyor; mayıs ayının sonlarına doğru 1.399$'lık fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

NEC'den 2560x1440 piksel çözünürlük sunan 27'' LCD monitör; MultiSync PA271W
Tam Boyutta Gör

http://www.slashgear.com/nec-tosses-pa271w-27-inch-lcd-onto-pro-circuit-0684590/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+slashgear+%28SlashGear%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mavizaman 9 yıl
Her konuya yazmak zorunlu değil arkadaşlar.

Haberi okuyup geçebilirsiniz de.

Yapılan yanlış yorumlar bilgisiz insanları d yanlış yönelndirir bu sebeple dikaktli yorum yapalım.

ayzer efendi!
ard arda 4 mesaj atmak da ne oluyor değiştir tuşunu kullanın post kasmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
albani 9 yıl
İyi günler herkese

-Ben daha evvel bir Sn.Yöneticiye şöyle bir teklif götürmüştüm;

Özellikle böyle HABER nitelikli msg ların,gerek Editör gereksede ilgili/yetkili kişilerden gelen her türlü Bilgilendirme
veya Haber v.s nitelikli tüm msg ların kilitlenmesini talep etmiştim!!!

Böylece Haber olarak kalacak ve üyeler/üye olmayanlar v.s bir şekilde buradaki Haber/Bilgi v.s her neyse okuyup
herhangi bir şey yazamayacaklardır!!

DH çok büyük bir Site ve üye sayısıda çok fazla+bir dünyada üye olmayıp,ama burasını sürekli takip eden insanlar vardır!
Bazı başlıklarda "küçük yaş grubu/genç grubu" v.s bölümlerine takılanların ne üslup nede hiç bir şey olmadan bir dünya
abuk-subuk msg ları ile doludur!!!

Bu başlık konusuna gelirsem(Allahtan Editörler ve Haber gibi msg larını yazanlar bu gelen saçma-sapan msg lara cevap vermiyorlar!)
sürekli bazı üyeler bir şeyler yazmak gereği duymaktadır(nedense böyle bir mecburiyetleri varmış gibi)kaldıki yazdıkları ne teknik
nede üslup ve konuya uygunda değil!!!

"LCD Monitörler" ile bir haber oldumu,hemen bazı insanlar gelip o derin yorumlarını mutlaka yapacaklar!!
Böyle bir vazifeleri varmış gibi!

++

Sn.YÖNETİCİ;Beyler bu kabil Haber nitelikli tüm Editör v.s msg larını aynen kilitleyin artık!!!
Bunun dışarda örneklerini çok görmekteyim,TR de var bazı Siteler bu şekilde;sadece HABER/Bilgilendirme amaçlı olarak verilip,başlık kilitlidir!!!

Şimdi yukarıda bir NEC panel konusu var;Haberi verilmiş,iyide altında ne yazmış üyeler!!

Evet aynen kilitleyin bu Haber başlıklarını,çok çirkin bir "muhabbet" konusuna dönüyor her defasında bu Monitör Haberleri sonra!!

Altındaki tüm msg larıda aynen silin,benimkilerde dahil!

yaw millet mecburmu ciddi bir Haber/Bilgi v.s hk.açılmış bir başlığın altındaki bu saçma ve hakarete varan msg ları okumaya????
(şimdi diyebilir kimileri ....yaw sende okuma kardeşim yada yazma o zaman;evet maalesef bazı insanlarda zihniyet budur aynen!!)

Ne Yöneticiye saygı var nede Haber niteliğine bir bakış açısı var(teknik ve üslup olarak) sadece bol bol konu dışı "muhabbet" var!

Saygılar++
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
taskin57 9 yıl
kısaca bu monitörler evde oyun oynamak için değil arkadaşlar.... Evde oyun oynamak için PS3 ve en az 100 Hz. lik bir lcd tv almak yeterli....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 9 yıl
her böyle pro bir monitor tanıtılınca aynı geyikler :) birri çıkar çok pahalı diğerleride bu monitorlerin diğer monitorlerden farkını anlatır. boşverin yaa anlatmayın artık şunlara bu monitorleri. onlar kendi aralarında atışır gider 150-200 dolara monitor alırlar ne bilsinler Tn panalei ıps paneli :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 9 yıl
bilmeden biliyormus gibi yorum yapip bos konusanlara benim elestirim.
soru soran. azdir yada coktur kendi bildigini paylasanla bir derdim yok.
yanlis anlasilmak istemem.
acikcasi bazilarinin niye bu kadar ustune alindigini anlamis degilim.

yukardaki polemikler icinde herkezden ozur diliyorum ama konuyu tartismak yerine sahsimla ugrasanlara cevap yazmak en dogal hakkim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeepNote 9 yıl
Hayır ben şimdi vücutta enfeksiyona neden olan patojenlerden kardiyovasküler sistem by-pass'ın dan bahsetsem ve bu yukarda yorumuyla bizleri onurlandıran arkadaş bu konularla ilgili saçmasapan yorumlar yapsa ben onun ilkokul mezunumu olduğu sonucunumu, yoksa bu konularda yeterince bilgi birikimi sahibi olmadığı sonucunumu çıkarmalıyım? Bence ikinci şık daha mantıklı. Eğer sorular cevaplar olmasa, insanlar bu konuda yeterli bilgi birikimine sahip olsa zaten kalkıp forum sitelerinde fink atmazlar.
Ha bilmediği halde allamei cihan rolü takınanlara ve yorumları ile yardımcı olmak yerine arıza çıkarmaya tevessül edenlere bende tahammül edemiyorum.
Yalnız bu zat-ı muhterem yeterli bilgiye sahip olmayan herkesi ilkokul mezunu olmakla itham etmiş ki,kimin hangi akademik kariyere sahip olduğunu kimse paylaşmak zorunda değil.Dahası ilkokul mezunu olmak ayıp bir hadisede değil.Bu bence sağlıklı bir aklın tezahürü değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayzer 9 yıl
1-ben sana yakıt hücresi araştıramazsın demedim..yazılanı iyi oku dedim...
2-boş boş konuşuyorsun, adam sansınlar demedim
3-kahveye yollamadım
4-"laf sokarim" demedim
5-konu NEC bahsettiğin iphone.polemik metaformunu yaratan sensin..
6-mahalle kavgası yapan ben değilim
7-yaptığın yorum nasıl bir tartışma ortamı yaratmış acaba da "bırak tartışma yeri burası" diyebiliyorsun
bunları bir güzel oku yazdıklarının ne anlama geldiğini anlat.anlat ki ne yaptığının farkına var biraz.seni örnek alabilecek çevrendeki insanların yazdıklarını okuyunca ne düşüneceklerini anlat yoksa onlarıda mı kahveye yada mahalle kavgasına yollayacaksın???
neyse uzatmak istemiyorum
...sürçü lisan ettiysem afola...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 9 yıl
durduk yere benle ugrasmaya baslayan sensin. polemigi baslatan sensin.

yazilari iyi oku bu tartismayi ben baslatmadim. sadece arkadasin gorusune katildigimi belirttim. iphone metaforu anafikri desteklemek icin verilen bir ornek niye bu kadar takildin buna. burdan bir yaran mi var.

"bilmiyorsan bos konusma adam sansinlar" herkez icin gecerli genel bir tabir. kendi ustune aliniyorsan demekki bir nedeni var. burda doldurdugun bu kadar alakasiz maddelerde ve katogoriler bir sinyal veriyor ama...

soyliyecegimi soyledim. illaki uzatmak istiyorsan pm at.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canpinar 9 yıl
Niye sürekli olarak kavga dövüş içindeyiz anlamıyorum adamlar tutmuş 2560x1440 lük monitor yapmış yok şu şöyle yok bu böyle sanane zaten alamıycan güzel de geçbu arada kendi fikrim ne kadar iyi olursa olsun bu fiyat politikası ile en işin piiri adamlar bile almayacaktır bu ürünü
sevgiler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayzer 9 yıl
insanlar vardır 3 çeşit
1.ler herşeyi ben bilirim havasında.kimseleri konuşturmazlar.hatta kahveye yollatırlar...yapılan yorumlara ne olursa olsun hakaretimsi laflarla sulandırmaya çalışırlar
2.ler biraz bilirler öğrenmek isterler ama 1.lerin burnu büyüklüklerine 1-2 çift laf etmeyi isterler
3.ler ehli insandırlar,konularında gerçekten uzmandırlar. 2.ler saygı duyar 1.ler hasetten çatlar ancak belli etmemek için kıyıdan köşeden ehli insanları tuttuklarını söylerler.
1.gruba girenler yukarıda siz ne anlarsınız deyip kahveye yollayanlardır.
2. grup biz az bilipte öğrenmeye çalışanlar
3.grubun ender insanlarından biride "albani" dir. sadece kendi konusunda bilir dinler konuşur
not:"albani" ismini kullandım yağcılık olsun diye değil.gerçekten "bilen"lerden olduğu için ki benim söylediklerimede ihtiyacı yoktur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 9 yıl
gercekten anlamsiz tartisma cikarmak icin kivrandiginin farkindamisin.

elestirine gelirsek
1,2 cok sukur az yada cok donanimdan ve laptoplardan biraz anliyorum ve takip ediyorum. her cesit donanimi kullanmisligim var.
3 universitede arastirma konularimdan biri yakit hucreleriydi.
bos konustugumu bos konusarak ispat edemezsin.
iphonea gelirsek. iphone yazilimiyla turunun tek ornegi, benzeri bir sey yok. kullanip incelemeden dandik ise yaramaz diyebilmek hangi akla hizmet.

benim elestirdigim bilmeden bos konusanlar.
Ki konuyla alakasi olmayan maddelerinle forumu kirletip buna cok guzel ornek olusturuyorsun.
insanlarin tartisma alanini ve zamanlarini caliyorsun.
daha kotusu beni buna alet ediyorsun.

polemik istiyorsan ben sana sabaha kadar laf sokarim. senin seviyenede inerim. benim icin problem degil.
Ama burdaki insanlara biraz saygin varsa isi forumun ortasinda mahalle kavgasina goturme.
Derdin benleyse pm den istedigini yaz. cevapsiz kalmiyacagina emin olabilirsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
albani 9 yıl
Hala bu tip Monitörler nedir ne değildir bilinmeden özellikle bazı insanlar birde çok ciddi bir şeyleri eleştiriyor ki bunu yapanların tamamı teknik
olarak bu işlerden zaten hiç bir şey anlamıyor(yazdıkları ortada çünkü!)


Ben olsam aslında böyle Haberleri DH de vermem!!! özellikle Monitör Haberlerini,zira öyle "derin" yorumlar;daha doğrusu absürt laflar
ve sonucunda "hakarete" "alaya" varan msg lar görüyormuki,hepten şaşırırıyorum


Hatta Sn.Cool çok güzel bir yorum yapmış ve ....yaw o paraya gider 106 lık bir FULLHD LCD alırım....
Evet bence bu başlığın en güzel yorumuda bu!

+

Haber için bahsedilen NEC paneli zaten geçtim ben!
Şimdi bende NEC için bir şeyler yazsam,aynen alay edilirim yada çok ciddi eleştiri alırım v.s




Selamlar



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 9 yıl
Ayzer kardes orda ne demek istedigim gayet acik: "bilmiyorsan bos konusma adam sansinlar."

metaforlarin anlamlarini egip bukup polemik cikarmak istiyorsan git kahveye turkiye kupasi finalini tartis.
burda bilgi kirliligi yaratma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayzer 9 yıl
@darkaura ya göre; eline iphone alan mac kullanan atıp tutabilirmişmiş
profile bakınca bayağı teknoloji aleti almış...çünkü çok yorum yapmış...bakalım neler almışmışmış...
örn:1-GTX280M SLI'lı dizüstü Monster 2-(kendi yorumu= haberde 450$ denmis ama bu modeller genelde essek kadar pahali oluyor. El kadar modelleri 4-5bin $ etiketle gelebiliyor.)biraz seviyeyi düşürmüş ,olsun ama kullanıyor ya Toshiba T100 serisini
3-%100 Türk yapımı Hidrojen Yakıtlı Otomobili ilk kendi almış kullanmış
daha bir sürü yorum
çoook ciddi yorumlar onun hakkı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayzer 9 yıl
@atalay_xxx
arkadaşın dediği gibi biraz ciddiyet;
monitörde ve provada baskıyı taklit etmek gibi hedefler için sunulan çözüm Renk Yönetim Sistemidir. Temel olarak iş akışında dört adet cihazlara özel renk evreni (renk gamutu) bulunmaktadır: Tarayıcı (RGB), monitör RGB, baskı işleminde kullanılan CMYK ve prova işleminde kullanılan CMYK evreni
bunların ne olduğunu sormayın.
lütfen biraz ciddi olalım anlamayanlar anlayanlara anladım desin :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15564 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, nec ve
2 etiket daha usb displayport
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim