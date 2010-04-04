NEC'ten kurumlara özel 70 inç boyutunda LCD: NEC P710

NEC, tasarımı, özellikleri ve özellikle fiyatıyla kurumlara hitap eden 70 inç boyutunda LCD monitör üretti. NEC'in P701 (-AVT) olarak adlandırdığı monitör, havaalanı, hastane, sağlık merkezleri, halka açık yerler gibi yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış. Halka açık yerlerde 7/24 çalışacağı için dayanaklılık ve stabilite anlamında farklı özelliklere sahip. Panel üzerindeki koruma katmanıyla, sıcaklık, toz, yağ, ve darbelere dayanıklı olarak hazırlanan LCD monitörde, entegre saat ve çalışma programlarının hazırlanabileceği ajanda sistemi bulunuyor.

Enhanced Digital Signage Technology Suite adı verilen uygulama ile aynı anda onlarca farklı görüntü ekrana aktarılabiliyor. AmbiBright teknolojisi sayesinde yoğun güneş ışığı alan bölgelerde bile ekran parlaklığı ve görüntü kalitesi bozulmadan görüntü aktarımı sağlayacağı iddia edilen NEC P701, 1920x1080 çözünürlük sunuyor. 2000:1 kontrast oranına sahip olan monitörün TV alıcılı modeli de bulunuyor. 400 cd/m2 standart parlalığa sahip olan LCD'nin maksimum 600 cd/m2 parlaklık verebildiği açıklandı. NEC P701'de giriş seçenekleri oldukça zengin tutulmuş zira bu monitörde DVI, VGA, component, composite, HDMI ve DisplayPort girişleri bulunuyor.

NEC'in sahip olduğu tasarım ve özellikleriyle kurumlara hitap eden LCD ekranının 12.000$ civarında bir fiyatla satılacağı açıklandı