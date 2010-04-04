Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NEC'ten kurumlara özel 70 inç boyutunda LCD: NEC P710

NEC,kurumlarda ve halka açık yerlerde kullanılmak üzere ürettiği 70 inç boyutundaki LCD monitörünü duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,1b
1
6
İşlemci
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

NEC, tasarımı, özellikleri ve özellikle fiyatıyla kurumlara hitap eden 70 inç boyutunda LCD monitör üretti. NEC'in P701 (-AVT) olarak adlandırdığı monitör, havaalanı, hastane, sağlık merkezleri, halka açık yerler gibi yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış. Halka açık yerlerde 7/24 çalışacağı için dayanaklılık ve stabilite anlamında farklı özelliklere sahip. Panel üzerindeki koruma katmanıyla, sıcaklık, toz, yağ, ve darbelere dayanıklı olarak hazırlanan LCD monitörde, entegre saat ve çalışma programlarının hazırlanabileceği ajanda sistemi bulunuyor.

Enhanced Digital Signage Technology Suite adı verilen uygulama ile aynı anda onlarca farklı görüntü ekrana aktarılabiliyor. AmbiBright teknolojisi sayesinde yoğun güneş ışığı alan bölgelerde bile ekran parlaklığı ve görüntü kalitesi bozulmadan görüntü aktarımı sağlayacağı iddia edilen NEC P701, 1920x1080 çözünürlük sunuyor. 2000:1 kontrast oranına sahip olan monitörün TV alıcılı modeli de bulunuyor. 400 cd/m2 standart parlalığa sahip olan LCD'nin maksimum 600 cd/m2 parlaklık verebildiği açıklandı. NEC P701'de giriş seçenekleri oldukça zengin tutulmuş zira bu monitörde DVI, VGA, component, composite, HDMI ve DisplayPort girişleri bulunuyor.

NEC'in sahip olduğu tasarım ve özellikleriyle kurumlara hitap eden LCD ekranının 12.000$ civarında bir fiyatla satılacağı açıklandı

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
albani 9 yıl
Bu paneller sadece USA pazarı içindir!
NEC/Mitsu nun TFT-LCD Panellerinin Modülleride özel üretim SHARP tır!!
CR 2.000;1 ise sizi şaşırtmasın,zira insanlar sallama/palavra CR/RT değerlerine alıştığı için böyle CCFL bir panel 2000 değerini görmeleri onları haliyle "şaşırtmaktadır"!!
Fiyatı ise oldukça makul sayılır!
Zira böyle bazı paneller(Sharp Modüllü)
65"/70" ebatlarda ve özelliklede panel
Multi Display ünitesi ise $ 30/35binlere kadar çıkmaktadır!!!
Ancak Modül özel üretim olduğu için ve bana fiyatıda oldukça makul gediğinden dolayı Modülün büyük ihtimal AUO/CMO olma ihtimalide var gibi geliyor,her ne kadar böyle özel/büyük ebatlı Modüller Sharp tan gelsede,günümüzde maliyet çok önemli olduğu için+AUO/CMO böyle ebatlarda artık çok ciddi bir üretici olması sebebiyle,örneğin bundaki Modülde bunlara aitte olabilir++
Selamlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lj94 9 yıl
tuvneraya katılıyorum plazmalar lcdye göre cok daha üstün görüntü vaadediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl

lj94

tuvneraya katılıyorum plazmalar lcdye göre cok daha üstün görüntü vaadediyor.

artı ilave ediyim plazma teknolojisi çok daha pahalı bir teknoloji ve artık geleceği olmayan bir teknoloji....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
photo_canon1 9 yıl
fiyata bak fiyata
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
kurumsal alanda bir çok müşteri bulacaktır.. bence pazarı iyi analiz etmiş adamlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuVNeRa 9 yıl
Aynı işi gören ve çok daha ucuz olan plazmalar varken, parlaklık ve kontrast oranlarında sınıfta kalan bu kadar pahalı bir LCD ye hangi kurum onca parayı döker acaba....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
2001 ve öncesi ile TÜRKİYE
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim