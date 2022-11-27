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    Need for Speed ​​Unbound'un oynanış videoları sızdırıldı

    Yakında piyasaya sürülecek Need for Speed'in yeni oyunu Need for Speed Unbound'ın yeni oynanış videoları YouTube'da sızdırıldı. İşte iki videodan oluşan görüntüler:
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    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Criterion Games'in yaptığı yeni Need for Speed oyunu Need for Speed Unbound'un yeni oynanış videoları ortaya çıktı. 2 Aralık'ta çıkış yapacak oyunun detaylarını sizler için haberimizde derledik.

    İşte Need for Speed Unbound'ın şimdiye kadarki en uzun oynanış videosu:

    Need for Speed Unbound, 2 Aralık 2022’de PlayStation 5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. Şimdiye kadarki en gerçekçi araçlarla çıkış yapacağını iddia eden oyunun özellikle sokak yarışlarına dönüyor oluşu da Need for Speed Underground 2 sevenleri mutlu etti.

    PC'de, NVIDIA DLSS 3'ü destekleyecek Need for Speed Unbound, şu anda PC için Epic Games ve Steam üzerinden 1.199 TL'ye satılıyor. Xbox ve PlayStation için ise fiyat 1.399 TL. 

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 1 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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