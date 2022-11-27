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    Far Cry 6 için yeni bir genişleme paketi geliyor: Lost Between Worlds

    Uzun süredir Far Cry 6 için yayımlanacağı söylenen Lost Between Worlds isimli yeni genişleme paketinin detayları çok yakında belli olacak. Ubisoft çok önemli bir tanıtım etkinliği için hazırlanıyor.
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    Far Cry 6 Tam Boyutta Gör
    7 Ekim 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia ve Luna için piyasaya sürülen Far Cry 6 ilk günkü tazeliğini koruyor. Oyuncuları nasıl bir sürpriz bekliyor?

     

    Far Cry 6: Lost Between Worlds ne zaman tanıtılacak?

    Bu oyunun yapımcısı ve dağıtımcısı olan Ubisoft'un Twitter hesabından yayımlanan bir iletiye göre 29 Kasım 2022 tarihinde Lost Between Worlds için bir canlı yayın gerçekleştirilecek. İlgili yayının Ubisoft'a ait olan Twitch kanalı üzerinden yapılacağı duyuruldu.

    Far Cry 6'ya Fortnite'da vakit geçirenlerin yakından tanıdığı kristaller ve portallar (Rifts) ile ilgili yeni mekaniklerin ekleneceği söylendi. Ayrıca bu genişleme paketinin 11 adet yeni başarımı oyuna dahil edeceği belirtildi.

    Far Cry 6 Tam Boyutta Gör
    Başarım listesinde bir göz atıldığında oyuncuların gemilerle, portallarla, savunma üniteleriyle ve genellikle suikastçı karakterlerin üstlendiği görevlerle meşgul olacağı anlaşılıyor.

    Zamana karşı yarışın da yer aldığı Lost Between Worlds oyun dünyasıyla ilgilenen kişileri şimdiden heyecanlandırmayı başardı. Ubisoft'un insanları bu konuda hayal kırıklığına uğratma gibi bir lüksü yok gibi gözüküyor.

    Kaynakça https://www.eurogamer.net/ubisoft-will-unveil-details-about-far-cry-6s-lost-between-worlds-expansion-next-week https://www.kitguru.net/gaming/matthew-wilson/far-cry-6-lost-between-worlds-details-leak/ https://www.dualshockers.com/far-cry-6-dlc-lost-between-worlds-revealed-next-week/
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 1 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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