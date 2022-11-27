Far Cry 6 için yeni bir genişleme paketi geliyor: Lost Between Worlds

Far Cry 6: Lost Between Worlds ne zaman tanıtılacak?
Bu oyunun yapımcısı ve dağıtımcısı olan Ubisoft'un Twitter hesabından yayımlanan bir iletiye göre 29 Kasım 2022 tarihinde Lost Between Worlds için bir canlı yayın gerçekleştirilecek. İlgili yayının Ubisoft'a ait olan Twitch kanalı üzerinden yapılacağı duyuruldu.
Far Cry 6'ya Fortnite'da vakit geçirenlerin yakından tanıdığı kristaller ve portallar (Rifts) ile ilgili yeni mekaniklerin ekleneceği söylendi. Ayrıca bu genişleme paketinin 11 adet yeni başarımı oyuna dahil edeceği belirtildi.
Zamana karşı yarışın da yer aldığı Lost Between Worlds oyun dünyasıyla ilgilenen kişileri şimdiden heyecanlandırmayı başardı. Ubisoft'un insanları bu konuda hayal kırıklığına uğratma gibi bir lüksü yok gibi gözüküyor.Kaynakça https://www.eurogamer.net/ubisoft-will-unveil-details-about-far-cry-6s-lost-between-worlds-expansion-next-week https://www.kitguru.net/gaming/matthew-wilson/far-cry-6-lost-between-worlds-details-leak/ https://www.dualshockers.com/far-cry-6-dlc-lost-between-worlds-revealed-next-week/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam