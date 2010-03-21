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Neofonie'den yeni bir tablet çözümü; WePad

Alman Neofonie firması yeni tablet çözümü olan WePad'i duyurdu.
9 yıl
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Haber Editörü
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Neofonie'den yeni bir tablet çözümü; WePad
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Neofonie WePad

Tablet pazarının önümüzdeki yıllarda büyük bir pazar olacağı tahminini doğrular nitelikte üreticilerden her gün yeni tablet çözümleri gelmeye devam ediyor. Alman Neofonie firması da WePad model isimli tabletini duyurdu.

WePad, 11,6 inç boyutunda 1366 x 768 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip. 1,66 Ghz hızında çalışan Intel'in Atom N450 işlemcisini ve GMA 3150 grafik yongasını kullanan tablet, 16 GB ve 32 GB depolama seçenekleriyle geliyor. Android işletim sistemini kullanan WePad, 1,3 MP ön kamerası, 2 adet USB portu, hafıza kartı okuyucusu ve SIM kart girişi ile de kullanıcıların temel ihtiyaçlarını eklemelere gerek kalmadan gerçekleştirebilecek. Cihaz ayrıca Adobe Flash/Air, Bluetooth 2.1, Wlan 802.11n, hareket sensörü, ışık sensörü, entegre mikrofon ve opsiyonel olarak 3G ve GPS desteği de sunuyor. Magnezyum ve alüminyum metalleri kullanılarak üretilmiş kasası 288 x 190 x 13 mm boyutlara ve 800 gram(3G'li model 850 gram) ağırlığa sahip. WePad, Apple iPad'in AppStore'una(iPhone OS uygulamaları da çalıştırılabiliyor) karşı Google'ın 30.000 uygulamaya ulaşıldığını açıkladığı Android Marketplace'i ve WePad'in kendi uygulama mağazasını sunuyor. Alman üretimi bu tabletin Lityum-Ion pili ile çalışma süresi ise 6 saat olarak belirtilmiş. WePad'in fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili henzü bir bilgi bulunmuyor.

 

Neofonie'den yeni bir tablet çözümü; WePad
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DH Misafiri 9 yıl
bi tarafından element uydurma belki daha ucuzdur ama çin malı alet türkiyede 380 tl ye satmazlar,daha fazla geçirirler.
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sgnr 9 yıl
windows 7 nin mobile versiyonu yüklenebilir sanırım. Bunun fiyatı kesin tuzlu olur :) ülkemizde 380 liraya satılmaya başladı bu tarz cihazlar ama çin işi :)
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resler 9 yıl

sgnr

windows 7 nin mobile versiyonu yüklenebilir sanırım. Bunun fiyatı kesin tuzlu olur :) ülkemizde 380 liraya satılmaya başladı bu tarz cihazlar ama çin işi :)


380 TL dediğiniz tablet için link verebilirmisiniz.
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bodyman700 9 yıl
atom sistem olmasından kaynaklı soruyorum buna windows 7 yüklenir mi?
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