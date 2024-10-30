Net sıfır hedefi için “sadece” 78 trilyon dolar gerekiyor

Net sıfır için 78 trilyon dolar
Yeni çalışma, enerji ve doğal kaynaklar sektöründe küresel ısınmayı 1,5 derece ile 3 derece arasında değişen dört farklı senaryoda analiz ediyor. Çalışma, Paris Anlaşması hedeflerini karşılamak ve 1,5 derece hedefini gerçekleştirmek için elektrik tedariki, şebeke altyapısı, kritik mineraller ve yeni teknolojilere yönelik toplam 78 trilyon dolarlık yatırım gerektiğini tahmin ediyor. Wood Mackenzie, 2050 net sıfır hedefi için her yıl yaklaşık 3,5 trilyon dolar yatırım yapılması gerektiğini söylüyor.
Wood Mackenzie'nin ısınmayı 2,5 derece ile sınırlama senaryosuna göre, sektördeki kapasite 2030 yılına kadar iki katına çıkacak. Bu, COP28'de 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin üç katına çıkarılması yönünde verilen küresel taahhüdün gerisinde kalacak.
Wood Mackenzie'nin senaryoları ve teknolojilerden sorumlu başkan yardımcısı Prakash Sharma, zorluklara rağmen, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefinin hala ulaşılabilir olduğunu, ancak bunun için kararlı adımlar atılması gerektiğini ifade ediyor. Sharma, "Karbon fiyatlandırması, emisyon azaltımını sağlamak için en etkili yol olabilir; ancak kutuplaşmış bir ortamda bunun hayata geçmesini görmek zor" diyor. Sharma, somut adımların atılmaması halinde 2050 yılına kadar küresel ısınmayı 2 derece sınırında tutmak bile mümkün olmayacak ve hatta 3 dereceye varan bir yükselme riski ile karşı karşıya kalınacak.Kaynakça https://renews.biz/96715/78tn-investment-needed-for-net-zero-by-2050/ https://www.woodmac.com/press-releases/2024-press-releases/decisive-action-needed-to-achieve-net-zero-by-2050-as-world-is-currently-on-path-for-2.5-c-to-3-c-global-warming/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D