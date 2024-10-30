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    Net sıfır hedefi için “sadece” 78 trilyon dolar gerekiyor

    Wood Mackenzie tarafından yayınlanan son rapora göre 2030 iklim hedeflerine ulaşmak zor olsa da 78 trilyon dolarlık küresel bir yatırımla birlikte 2050’ye kadar net sıfıra ulaşmak mümkün.
    Net sıfır hedefi için “sadece” 78 trilyon dolar gerekiyor Tam Boyutta Gör
    Wood Mackenzie'nin son 'Enerji Dönüşümü Görünümü' raporuna göre, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için toplamda 78 trilyon dolarlık bir yatırım yapılması gerekiyor. Öte yandan bir dizi küresel şok sonrasında 2030 hedeflerine ulaşmanın pek mümkün olmadığı belirtiliyor.

    Net sıfır için 78 trilyon dolar

    Yeni çalışma, enerji ve doğal kaynaklar sektöründe küresel ısınmayı 1,5 derece ile 3 derece arasında değişen dört farklı senaryoda analiz ediyor. Çalışma, Paris Anlaşması hedeflerini karşılamak ve 1,5 derece hedefini gerçekleştirmek için elektrik tedariki, şebeke altyapısı, kritik mineraller ve yeni teknolojilere yönelik toplam 78 trilyon dolarlık yatırım gerektiğini tahmin ediyor. Wood Mackenzie, 2050 net sıfır hedefi için her yıl yaklaşık 3,5 trilyon dolar yatırım yapılması gerektiğini söylüyor.

    Net sıfır hedefi için “sadece” 78 trilyon dolar gerekiyor Tam Boyutta Gör
    Küresel enerji talebinin artış gösterdiği belirtilen raporda, bu artışın yükselen gelirler, nüfus artışı ve veri merkezleri ile ulaşım elektrifikasyonu gibi yeni talep kaynaklarının ortaya çıkmasından kaynaklandığı vurgulanıyor. Yenilenebilir enerjinin güçlü bir büyüme göstereceği ve bu büyümenin tüm senaryolarda devam edeceği ifade ediliyor.

    Wood Mackenzie'nin ısınmayı 2,5 derece ile sınırlama senaryosuna göre, sektördeki kapasite 2030 yılına kadar iki katına çıkacak. Bu, COP28'de 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin üç katına çıkarılması yönünde verilen küresel taahhüdün gerisinde kalacak.

    Wood Mackenzie'nin senaryoları ve teknolojilerden sorumlu başkan yardımcısı Prakash Sharma, zorluklara rağmen, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefinin hala ulaşılabilir olduğunu, ancak bunun için kararlı adımlar atılması gerektiğini ifade ediyor. Sharma, "Karbon fiyatlandırması, emisyon azaltımını sağlamak için en etkili yol olabilir; ancak kutuplaşmış bir ortamda bunun hayata geçmesini görmek zor" diyor. Sharma, somut adımların atılmaması halinde 2050 yılına kadar küresel ısınmayı 2 derece sınırında tutmak bile mümkün olmayacak ve hatta 3 dereceye varan bir yükselme riski ile karşı karşıya kalınacak.

    Kaynakça https://renews.biz/96715/78tn-investment-needed-for-net-zero-by-2050/ https://www.woodmac.com/press-releases/2024-press-releases/decisive-action-needed-to-achieve-net-zero-by-2050-as-world-is-currently-on-path-for-2.5-c-to-3-c-global-warming/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 4 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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