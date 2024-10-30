Net sıfır hedefi için “sadece” 78 trilyon dolar gerekiyor

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Tam Boyutta Gör Wood Mackenzie'nin son 'Enerji Dönüşümü Görünümü' raporuna göre, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için toplamda 78 trilyon dolarlık bir yatırım yapılması gerekiyor. Öte yandan bir dizi küresel şok sonrasında 2030 hedeflerine ulaşmanın pek mümkün olmadığı belirtiliyor.

Net sıfır için 78 trilyon dolar

Yeni çalışma, enerji ve doğal kaynaklar sektöründe küresel ısınmayı 1,5 derece ile 3 derece arasında değişen dört farklı senaryoda analiz ediyor. Çalışma, Paris Anlaşması hedeflerini karşılamak ve 1,5 derece hedefini gerçekleştirmek için elektrik tedariki, şebeke altyapısı, kritik mineraller ve yeni teknolojilere yönelik toplam 78 trilyon dolarlık yatırım gerektiğini tahmin ediyor. Wood Mackenzie, 2050 net sıfır hedefi için her yıl yaklaşık 3,5 trilyon dolar yatırım yapılması gerektiğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Küresel enerji talebinin artış gösterdiği belirtilen raporda, bu artışın yükselen gelirler, nüfus artışı ve veri merkezleri ile ulaşım elektrifikasyonu gibi yeni talep kaynaklarının ortaya çıkmasından kaynaklandığı vurgulanıyor. Yenilenebilir enerjinin güçlü bir büyüme göstereceği ve bu büyümenin tüm senaryolarda devam edeceği ifade ediliyor.

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Wood Mackenzie'nin ısınmayı 2,5 derece ile sınırlama senaryosuna göre, sektördeki kapasite 2030 yılına kadar iki katına çıkacak. Bu, COP28'de 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin üç katına çıkarılması yönünde verilen küresel taahhüdün gerisinde kalacak.

Wood Mackenzie'nin senaryoları ve teknolojilerden sorumlu başkan yardımcısı Prakash Sharma, zorluklara rağmen, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefinin hala ulaşılabilir olduğunu, ancak bunun için kararlı adımlar atılması gerektiğini ifade ediyor. Sharma, "Karbon fiyatlandırması, emisyon azaltımını sağlamak için en etkili yol olabilir; ancak kutuplaşmış bir ortamda bunun hayata geçmesini görmek zor" diyor. Sharma, somut adımların atılmaması halinde 2050 yılına kadar küresel ısınmayı 2 derece sınırında tutmak bile mümkün olmayacak ve hatta 3 dereceye varan bir yükselme riski ile karşı karşıya kalınacak.

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Net sıfır hedefi için “sadece” 78 trilyon dolar gerekiyor