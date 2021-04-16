Netac 10 GHz DDR5 bellekler için kolları sıvadı

Tam Boyutta Gör

DDR5 standartıyla birlikte RAM fazlarının bellek kitlerinin üzerine taşınacak olması daha stabil ve temiz gerilim sağlanabilmesinin önünü açacak. Bu da yüksek frekanslara ulaşmayı kolaylaştırıyor.

Geçtiğimiz günlerde T-Force’un 2.6V’a kadar çalışabilen belleklerini duyurmasının ardından pazarın yeni oyuncusu Netac’dan da haber geldi.

İlginizi Çekebilir

Micron uyardı: DRAM fiyatları artabilir

10 000 MHz şimdiden gündemde

Netac 10 000 MHz’de görev yapabilen DDR5 bellekler üzerinde çalıştığını doğruladı. Her DRAM’de 2Gx8 kapasite sunan bellekler CL40 zamanlamasında çalışacak.

1znm (10-13 nm arası) üretim bantlarından çıkacak bellekler hali hazırda Micron’un sitesinde listelenen erken mühendislik örneği bellek birimlerini temel alıyor.

Ayrıca Bkz. "Nvidia madenci kısıtlı yeni GPU’lar hazırlıyor"

4800 MHz’den başlayacak DDR5 kitlerin ilk örneklerinde şimdiden 8400 MHz seviyesi listelenmeye başlandı bile. Bununla birlikte yüksek frekansların yalnızca elverişli sistemlerde erişilebileceğini unutmamakta fayda var.

https://wccftech.com/chinese-memory-maker-claims-ddr5-gaming-memory-speeds-beyond-10000-mhz/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.