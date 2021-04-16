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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netac 10 GHz DDR5 bellekler için kolları sıvadı

    DDR5 henüz son kullanıcıya sunulmadan üst seviye frekanslar konuşulmaya başlandı. Pazarın yeni oyuncusu dikkat çeken yüksek frekans seviyesiyle gündeme geldi.
    16 Nisan 2021, 20:30 (6 sa.)
    753
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    4
    Ram
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Netac 10 GHz DDR5 bellekler için kolları sıvadı
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    DDR5 standartıyla birlikte RAM fazlarının bellek kitlerinin üzerine taşınacak olması daha stabil ve temiz gerilim sağlanabilmesinin önünü açacak. Bu da yüksek frekanslara ulaşmayı kolaylaştırıyor.

    Geçtiğimiz günlerde T-Force’un 2.6V’a kadar çalışabilen belleklerini duyurmasının ardından pazarın yeni oyuncusu Netac’dan da haber geldi.

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    10 000 MHz şimdiden gündemde

    Netac  10 000 MHz’de görev yapabilen DDR5 bellekler üzerinde çalıştığını doğruladı. Her DRAM’de 2Gx8 kapasite sunan bellekler CL40 zamanlamasında çalışacak.

    1znm (10-13 nm arası) üretim bantlarından çıkacak bellekler hali hazırda Micron’un sitesinde listelenen erken mühendislik örneği bellek birimlerini temel alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia madenci kısıtlı yeni GPU’lar hazırlıyor"

     4800 MHz’den başlayacak DDR5 kitlerin ilk örneklerinde şimdiden 8400 MHz seviyesi listelenmeye başlandı bile. Bununla birlikte yüksek frekansların yalnızca elverişli sistemlerde erişilebileceğini unutmamakta fayda var.



    https://wccftech.com/chinese-memory-maker-claims-ddr5-gaming-memory-speeds-beyond-10000-mhz/
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    R recep.ali (Recep Ali Orhan CAKMAK) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pazarın yeni oyuncusu değil çok eski bir üretici hatta ilk usb belleği ürettiğini söylüyor. Çok iyi ve gayet hızlı ürünleri var ama biz netac deyince birden netaş i hatırlatıyor. Hatta geçenlerde PNY ile Micron SSDlerini karşılaştırınca Netac'i görünce yıllar önce Ümraniyedeki firma aklıma geldi yahu bu işe mi girmişler diye Netac'ı araştırdım. Sadece bir eksileri var. Genelde Çinli üreticiler yazılım konusunda çok zayıflar. Genelde Micron (Crucial), Samsung, Patriot vb ürünleriyle ilgili kullanışlı yazılımları vardır. Netac'ta görmedim, sadece eski bir sürücü var. (SSDle için)
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    N noobszle 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    cl40 😒
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    R redoracle (yıldırım coolboy) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir de dual hatta quad kanal çalışan apularda kullanılırsa çok güzel sistemler kurulabilir.
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    Feyzuli 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    8 öde 1 al kampanyasına dahil tabii bu üründe.
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