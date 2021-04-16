Netac 10 GHz DDR5 bellekler için kolları sıvadı

DDR5 standartıyla birlikte RAM fazlarının bellek kitlerinin üzerine taşınacak olması daha stabil ve temiz gerilim sağlanabilmesinin önünü açacak. Bu da yüksek frekanslara ulaşmayı kolaylaştırıyor.
Geçtiğimiz günlerde T-Force’un 2.6V’a kadar çalışabilen belleklerini duyurmasının ardından pazarın yeni oyuncusu Netac’dan da haber geldi.İlginizi Çekebilir Micron uyardı: DRAM fiyatları artabilir
10 000 MHz şimdiden gündemde
Netac 10 000 MHz’de görev yapabilen DDR5 bellekler üzerinde çalıştığını doğruladı. Her DRAM’de 2Gx8 kapasite sunan bellekler CL40 zamanlamasında çalışacak.
1znm (10-13 nm arası) üretim bantlarından çıkacak bellekler hali hazırda Micron’un sitesinde listelenen erken mühendislik örneği bellek birimlerini temel alıyor.
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4800 MHz’den başlayacak DDR5 kitlerin ilk örneklerinde şimdiden 8400 MHz seviyesi listelenmeye başlandı bile. Bununla birlikte yüksek frekansların yalnızca elverişli sistemlerde erişilebileceğini unutmamakta fayda var.
https://wccftech.com/chinese-memory-maker-claims-ddr5-gaming-memory-speeds-beyond-10000-mhz/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.