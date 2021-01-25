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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix, Android cihazlarda 'stüdyo kalitesinde ses' sunuyor

    Medya hizmetleri platformu Netflix, Android cihazlarda yeni bir güncelleme duyurdu. Netflix, platformun artık 'stüdyo kalitesinde ses' sunmaya başladığını söylüyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Netflix, Android cihazlarda 'stüdyo kalitesinde ses' sunuyor

    Netflix, ani ses değişiklikleri için bir düzeltme, gürültülü ortamlarda daha iyi ses ve daha yavaş mobil veri bağlantılarında daha iyi performans dahil olmak üzere Android cihazlarda daha iyi ses kalitesi vaat eden yeni bir güncelleme sunuyor.

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    Stüdyo kalitesinde ses 

    Netflix, kısa süre önce uygulamanın artık Android uygulamasında xHE-AAC ses akışını destekleyeceği bir güncelleme duyurdu. Bu, kullanıcıların hoparlörlerinden çok daha iyi ses kalitesi bekleyebilecekleri anlamına geliyor.

    Netflix'in paylaştığı bir blog gönderisine göre codec, başlıklar arasında tutarlı ses çıkışı ve gürültülü ortamlarda daha iyi anlaşılırlık sunmak için daha iyi dinamik aralık kontrolü ve ses yüksekliği yönetimi sağlıyor. Ayrıca, yeterli bant genişliği mevcut olduğunda stüdyo kalitesinde ses sunmasına ve dalgalı bir ağ bağlantısında ölçeklendirmeye yardımcı olan kesintisiz bit hızı değiştirmeyi de destekliyor.

    Güncelleme, kullanıcıların Android 9.0 veya daha yüksek bir Android sürümüne sahip telefonlara geliyor.

    Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix, Inc. Eğlence Ücretsiz Cihaza göre değişir



    https://www.engadget.com/netflix-improves-android-audio-221457366.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CooL_ROMEO

    n

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    uchihaitachi (emin sarıtepe) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Android tvlerde de fark görecek miyiz?
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    hareketliperde (tuluy ....) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Önce şu L1 - L3 ayrımına çare bulsunlar. insanlar telefon alıyor full hd ekranlı. l3 lisansı var diye sd izliyorlar. suçun büyüğü üreticilerde belki ama zararı netflix görüyor
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