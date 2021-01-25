Netflix, Android cihazlarda 'stüdyo kalitesinde ses' sunuyor

Netflix, ani ses değişiklikleri için bir düzeltme, gürültülü ortamlarda daha iyi ses ve daha yavaş mobil veri bağlantılarında daha iyi performans dahil olmak üzere Android cihazlarda daha iyi ses kalitesi vaat eden yeni bir güncelleme sunuyor.

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Stüdyo kalitesinde ses

Netflix, kısa süre önce uygulamanın artık Android uygulamasında xHE-AAC ses akışını destekleyeceği bir güncelleme duyurdu. Bu, kullanıcıların hoparlörlerinden çok daha iyi ses kalitesi bekleyebilecekleri anlamına geliyor.

Netflix'in paylaştığı bir blog gönderisine göre codec, başlıklar arasında tutarlı ses çıkışı ve gürültülü ortamlarda daha iyi anlaşılırlık sunmak için daha iyi dinamik aralık kontrolü ve ses yüksekliği yönetimi sağlıyor. Ayrıca, yeterli bant genişliği mevcut olduğunda stüdyo kalitesinde ses sunmasına ve dalgalı bir ağ bağlantısında ölçeklendirmeye yardımcı olan kesintisiz bit hızı değiştirmeyi de destekliyor.

Güncelleme, kullanıcıların Android 9.0 veya daha yüksek bir Android sürümüne sahip telefonlara geliyor.

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https://www.engadget.com/netflix-improves-android-audio-221457366.html

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