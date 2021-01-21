Güney Koreli internet devi Naver, Wattpad'i satın aldı: 600 milyon dolarlık anlaşma

Güney Koreli internet devi Naver, Wattpad'i satın aldığını duyurdu. Kanada merkezli kurgu ve eğlence platformu olan Wattpad, yaklaşık 600 milyon dolarlık bir anlaşma ile Naver'e dahil oldu.

Güney Kore'nin en büyük arama motoru olan Naver, dijital çizgi roman yayıncısı Webtoon gibi yan kuruluşlara sahip. Bu satın almanın, Wattpad'in 90 milyondan fazla kişiden oluşan küresel topluluğunu, aylık ortalama 72 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan Webtoon ile uyumlu hale getirmesi bekleniyor.

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'Daha geniş kitlelere ulaşmak için'

Wattpad, küresel topluluğunun bilim kurgu, romantizm, fantezi ve korku gibi türleri kapsayan orijinal hikayelerle meşgul olmak için ayda 23 milyar dakikadan fazla zaman harcadığını söylüyor. Bugüne kadar yaklaşık 1.500 Wattpad hikayesi kitap olarak yayınlandı veya dizi ve film için uyarlandı.

Naver Webtoon'un kurucusu ve CEO'su Jun Koo Kim: "Wattpad'in Naver şemsiyesi altında Webtoon'a katılması, lider bir küresel multimedya eğlence şirketi olma yolunda büyük bir adım olacak. Hem Wattpad hem de Webtoon, içerik oluşturucuların kendi hikayelerini kendi tarzlarında anlatmalarına yardımcı olmayı önemsiyor ve her ikisi de dünyanın önde gelen ilham verici, yaratıcı hikaye anlatma IP koleksiyonlarını temsil ediyor." açıklamalarında bulundu.

Wattpad, bu satın alımın daha fazla yazarı desteklemek ve platformu daha geniş kitlelere yaymak için gerçekleşeceğini söyledi. Satın alım sürecinin bu yılın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

https://www.engadget.com/webtoon-naver-acquires-wattpad-130512771.html

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