Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Netflix dizisi Yakamoz S-245'ten ilk fragman geldi

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Netflix yerli içerikleri yayınlamaya her ay olduğu gibi bu ay da devam ediyor. Bu ay yayına girecek yerli içerik de Yakamoz S-245. Geçtiğimiz saatlerde de diziden ilk fragman geldi.

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Yakamoz S-245 özellikle konusu ile dikkat çeken bir dizi. Dizi aynı zamanda Netflix'in popüler dizisi Into The Night'ın evreninde geçen bir dizi. Yakamoz S-245, 20 Nisan 2022'de Netflix'te yayınlanacak. Dizinin yönetmenliğini Tolga Karaçelik, senaristliğini ise Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Murat Uyurkulak üstleniyor.

Yakamoz S-245 Fragman

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Jerry Hoffmann, Ece Çeşmioğlu, Ecem Uzun, Ertan Saban, Alper Saldıran, Selçuk Yöntem, Hakan Salınmış, Onur Ünsal ve Serkan Uzuner gibi isimler bulunuyor. Dizinin tanıtım yazısı ise şöyle:

"Denizaltı ile yürütülen bir araştırmaya katılan deniz biyoloğu Arman, Dünya'yı altüst eden bir felaketin ardından mürettebatıyla birlikte ölüm kalım mücadelesi verir."

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