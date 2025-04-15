HBO Max artık Türkiye'de! BluTV yerini Max Türkiye'ye bıraktı

- BluTV Aboneleri Max'e Nasıl Geçiş Yapacak?
- BluTV Abonelikleri Max'te Nasıl Devam Edecek? Hepsiburada İş Birliği Sürecek Mi?
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Max Türkiye yayın hayatına resmi olarak bugün (15 Nisan) başlıyor olsa da aslında dün akşam saatlerinden itibaren platforma erişim açıldı. Hatta kullanıcılar platforma dair ilk izlenimlerini sosyal mecralarda paylaşmaya bile başladılar. Görüntü kalitesi ve kullanıcı arayüzü gibi konularda yorumlar genel olarak olumlu olsa da içerik kütüphanesi abonelerin en azından bir kısmını hayal kırıklığına uğratmış gibi görünüyor.
BluTV Aboneleri Max'e Nasıl Geçiş Yapacak?
Tabii bu yeni döneme geçerken kullanıcıların geçişi nasıl yapacağı da merak konusu olmuş durumda. BluTV abonelikleri olduğu gibi Max'a aktarılmış olsa da Max'i BluTV uygulaması üzerinden izleyemiyorsunuz. Bunun için Max uygulamasını indirmeniz ya da web tarayıcısı üzerinden izliyorsanız Max'in internet sitesine gitmeniz gerekiyor. Ama Max uygulamasına/sitesine geçtikten sonra yeni bir hesap açmanız gerekmiyor. BluTV'deki mevcut kullanıcı adınız ve parolanızla oturum açabiliyorsunuz. Burada tek yapmanız gereken bir kullanıcı profili oluşturmak ki o da bir dakika bile sürmeyecek kısa bir işlem.
BluTV Abonelikleri Max'te Nasıl Devam Edecek? Hepsiburada İş Birliği Sürecek Mi?
BluTV aboneleri, mevcut paketleri üzerinden aboneliklerini sürdürecekler. Hepsiburada Premium üyelikleri üzerinden BluTV'yi ücretsiz olarak kullanan aboneler ise Max'in reklamlı temel paketine taşınacak. Hepsiburada Premium iş birliğinden yeni gelen kullanıcılar da Max hesaplarını etkinleştirdiklerinde aynı şekilde reklamlı temel plan üzerinden Max'i izlemeye başlayacaklar.
Max yeni abone olacaklara iki farklı seçenek sunuyor:
- Aynı anda 2 cihazda izleme
- Full HD video çözünürlüğü
- 30 indirme (sınırlamalar geçerli)
Max Özel Paket: Aylık 299,90 TL veya yıllık 2.999 TL
- Aynı anda 4 cihazda yayın
- 4K UHD ve Dolby Atmos özelliği
- 100 indirme (sınırlamalar geçerli)
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