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    HBO Max artık Türkiye'de! BluTV yerini Max Türkiye'ye bıraktı

    BluTV ve HBO Max için beklenen gün geldi çattı; Max Türkiye, BluTV'nin yerini alarak yayın hayatına resmen başladı. Peki mevcut BluTV aboneleri bu yeni platforma geçişi nasıl yapacak?
    Max Türkiye, BluTV'nin yerini alarak yayın hayatına başladı Tam Boyutta Gör
    Warner Bros.'un dijital platformu olan Max'in (eski adıyla HBO Max), Türkiye pazarına resmi olarak gireceği ve BluTV'nin yerini alacağı aralık ayında duyurulmuştu. O günden beri beklenen bu değişim, bugün itibarıyla tam anlamıyla gerçekleşti. Max Türkiye, yayın hayatına resmi olarak başlarken, yerini ona bırakan BluTV yayın hayatına son verdi. BluTV'nin mevcut aboneleri ise Max'e aktarıldı.

    Max Türkiye yayın hayatına resmi olarak bugün (15 Nisan) başlıyor olsa da aslında dün akşam saatlerinden itibaren platforma erişim açıldı. Hatta kullanıcılar platforma dair ilk izlenimlerini sosyal mecralarda paylaşmaya bile başladılar. Görüntü kalitesi ve kullanıcı arayüzü gibi konularda yorumlar genel olarak olumlu olsa da içerik kütüphanesi abonelerin en azından bir kısmını hayal kırıklığına uğratmış gibi görünüyor.

    BluTV Aboneleri Max'e Nasıl Geçiş Yapacak?

    Tabii bu yeni döneme geçerken kullanıcıların geçişi nasıl yapacağı da merak konusu olmuş durumda. BluTV abonelikleri olduğu gibi Max'a aktarılmış olsa da Max'i BluTV uygulaması üzerinden izleyemiyorsunuz. Bunun için Max uygulamasını indirmeniz ya da web tarayıcısı üzerinden izliyorsanız Max'in internet sitesine gitmeniz gerekiyor. Ama Max uygulamasına/sitesine geçtikten sonra yeni bir hesap açmanız gerekmiyor. BluTV'deki mevcut kullanıcı adınız ve parolanızla oturum açabiliyorsunuz. Burada tek yapmanız gereken bir kullanıcı profili oluşturmak ki o da bir dakika bile sürmeyecek kısa bir işlem.

    BluTV Abonelikleri Max'te Nasıl Devam Edecek? Hepsiburada İş Birliği Sürecek Mi?

    BluTV HBO Max Türkiye oldu Tam Boyutta Gör
    Diğer yandan bu geçişle birlikte aboneliklerin ne şekilde sürdürüleceği sorusu da ortaya çıktı. BluTV'ye hâlihazırda abone olanlar ile yeni gelenler için iki farklı senaryo söz konusu.

    BluTV aboneleri, mevcut paketleri üzerinden aboneliklerini sürdürecekler. Hepsiburada Premium üyelikleri üzerinden BluTV'yi ücretsiz olarak kullanan aboneler ise Max'in reklamlı temel paketine taşınacak. Hepsiburada Premium iş birliğinden yeni gelen kullanıcılar da Max hesaplarını etkinleştirdiklerinde aynı şekilde reklamlı temel plan üzerinden Max'i izlemeye başlayacaklar.

    Max yeni abone olacaklara iki farklı seçenek sunuyor:

    Max Türkiye, BluTV'nin yerini alarak yayın hayatına başladı Tam Boyutta Gör
    Max Standart Paket: Aylık 229,90 TL veya yıllık 2.299 TL
    • Aynı anda 2 cihazda izleme
    • Full HD video çözünürlüğü
    • 30 indirme (sınırlamalar geçerli)

    Max Özel Paket: Aylık 299,90 TL veya yıllık 2.999 TL

    • Aynı anda 4 cihazda yayın
    • 4K UHD ve Dolby Atmos özelliği
    • 100 indirme (sınırlamalar geçerli)
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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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