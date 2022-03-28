Oscar 2022 kazananları belli oldu: Will Smith'in sunucuya attığı yumruk geceye damga vurdu

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94. Akademi Ödülleri, bilinen ismi ile Oscar 2022 kazananları geçtiğimiz saatlerde belli oldu. Sinema açısından baktığımızda geceye şüphesiz CODA filmi diyebiliriz. Ayrıca Dune da ana ödüller hariç diğer ödülleri topladı diyebiliriz. Tüm kazananları aşağıda bulabilirsiniz.

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Ancak geceye asıl damga vuran Oscar olmadı. Gecenin asıl olayı En İyi Erkek Oyuncu ödülünü de kazanan Will Smith'in sunucu Chris Rock'a attığı yumruk oldu. Sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Smith'in Alopesi Areata hastalığından dolayı saçlarının olmayışıyla ilgili bazı şakalar yaptı. Ardından Will Smith sahneye yürüyerek Chris Rock'a yumruk attı. Başta olayın yazılmış bir şaka olduğu düşünülse de Will Smith'in yerine geçince sinirli bir şekilde bağırması olayın gerçek olduğunu düşündürdü. Olayın videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Oscar 2022 Kazananları

En İyi Film

Dune

CODA - Kazandı

Belfast

King Richard

Licorice Pizza

Don’t Look Up

West Side Story

The Power of The Dog

Drive My Car

Nightmare Alley

En İyi Yönetmen

Belfast – Kenneth Branagh

Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi

Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson

The Power Of The Dog – Jane Campion - Kazandı

West Side Story – Steven Spielberg

En İyi Kadın Oyuncu

Jessica Chastain – The Eyes Of Tammy Faye - Kazandı

Olivia Colman – The Lost Daughter

Penélope Cruz – Parallel Mothers

Nicole Kidman – Being The Ricardos

Kristen Stewart – Spencer

En İyi Erkek Oyuncu

Javier Bardem – Being The Ricardos

Benedict Cumberbatch – The Power Of The Dog

Andrew Garfield – Tick, Tick ...BOOM!

Will Smith – King Richard - Kazandı

Denzel Washington – The Tragedy Of Macbeth

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Jessie Buckley – The Lost Daughter

Ariana DeBose – West Side Story - Kazandı

Judi Dench – Belfast

Kirsten Dunst – The Power Of The Dog

Aunjanue Ellis – King Richard

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA - Kazandı

Jesse Plemons – The Power Of The Dog

J.K. Simmons – Being The Ricardos

Kodi Smit-McPhee – The Power Of The Dog

En İyi Kurgu

Don't Look Up

Dune - Kazandı

King Richard

The Power Of The Dog

Tick, Tick... BOOM!

En İyi Özgün Senaryo

Belfast - Kazandı

Don't Look Up

King Richard

Licorice Pizza

The Worst Person In The World

En İyi Uyarlama Senaryo

CODA - Kazandı

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power Of The Dog

En İyi Sinematografi

Dune - Kazandı

Nightmare Alley

The Power Of The Dog

The Tragedy Of Macbeth

West Side Story

En İyi Animasyon

Encanto - Kazandı

Flee

Luca

The Mitchells Vs. The Machines

Raya And The Last Dragon

En İyi Belgesel

Ascension

Attica

Flee

Summer Of Soul (...Or, When The Revolution Could Not Be Televised) - Kazandı

Writing With Fire

En İyi Uluslararası Film

Drive My Car - Kazandı

Flee

The Hand Of God

Lunana: A Yak In The Classroom

The Worst Person In The World

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

Dune - Kazandı

Nightmare Alley

The Power Of The Dog

The Tragedy Of Macbeth

West Side Story

En İyi Kostüm Tasarımı

Cruella - Kazandı

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Coming 2 America

Cruella

Dune

The Eyes Of Tammy Faye - Kazandı

House Of Gucci

En İyi Görsel Efekt

Dune - Kazandı

Free Guy

No Time To Die

Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

En İyi Ses

Belfast

Dune - Kazandı

No Time To Die

The Power Of The Dog

West Side Story

En İyi Özgün Müzik

Don't Look Up

Dune - Kazandı

Encanto

Parallel Mothers

The Power Of The Dog

En İyi Özgün Şarkı

"Be Alive" – King Richard

"Dos Oruguitas" – Encanto

"Down To Joy" – Belfast

"No Time To Die" – No Time To Die - Kazandı

"Somehow You Do" – Four Good Days

En İyi Kısa Animasyon

Affairs Of The Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper - Kazandı

En İyi Kısa Belgesel

Audible

Lead Me Home

The Queen Of Basketball - Kazandı

Three Songs For Benazir

When We Were Bullies

En İyi Kısa Film

Ala Kachuu – Take And Run

The Dress

The Long Goodbye - Kazandı

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