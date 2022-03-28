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    Oscar 2022 kazananları belli oldu: Will Smith'in sunucuya attığı yumruk geceye damga vurdu

    Sinema sektörünün en prestijli ödüllerinden birisi olan Oscar'ın 2022 kazananları geçtiğimiz saatlerde düzenlenen tören belli oldu. Ancak geceye Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat damga vurdu.
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    Oscar 2022 kazananları belli oldu
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    94. Akademi Ödülleri, bilinen ismi ile Oscar 2022 kazananları geçtiğimiz saatlerde belli oldu. Sinema açısından baktığımızda geceye şüphesiz CODA filmi diyebiliriz. Ayrıca Dune da ana ödüller hariç diğer ödülleri topladı diyebiliriz. Tüm kazananları aşağıda bulabilirsiniz.

    Ancak geceye asıl damga vuran Oscar olmadı. Gecenin asıl olayı En İyi Erkek Oyuncu ödülünü de kazanan Will Smith'in sunucu Chris Rock'a attığı yumruk oldu. Sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Smith'in Alopesi Areata hastalığından dolayı saçlarının olmayışıyla ilgili bazı şakalar yaptı. Ardından Will Smith sahneye yürüyerek Chris Rock'a yumruk attı. Başta olayın yazılmış bir şaka olduğu düşünülse de Will Smith'in yerine geçince sinirli bir şekilde bağırması olayın gerçek olduğunu düşündürdü. Olayın videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Oscar 2022 Kazananları

    En İyi Film 

    • Dune
    • CODA - Kazandı
    • Belfast
    • King Richard
    • Licorice Pizza
    • Don’t Look Up
    • West Side Story
    • The Power of The Dog
    • Drive My Car
    • Nightmare Alley

    En İyi Yönetmen

    • Belfast – Kenneth Branagh
    • Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi
    • Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson
    • The Power Of The Dog – Jane Campion - Kazandı
    • West Side Story – Steven Spielberg

    En İyi Kadın Oyuncu 

    • Jessica Chastain – The Eyes Of Tammy Faye - Kazandı
    • Olivia Colman – The Lost Daughter
    • Penélope Cruz – Parallel Mothers
    • Nicole Kidman – Being The Ricardos
    • Kristen Stewart – Spencer

    En İyi Erkek Oyuncu 

    • Javier Bardem – Being The Ricardos
    • Benedict Cumberbatch – The Power Of The Dog
    • Andrew Garfield – Tick, Tick ...BOOM!
    • Will Smith – King Richard - Kazandı
    • Denzel Washington – The Tragedy Of Macbeth

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 

    • Jessie Buckley – The Lost Daughter
    • Ariana DeBose – West Side Story - Kazandı
    • Judi Dench – Belfast
    • Kirsten Dunst – The Power Of The Dog
    • Aunjanue Ellis – King Richard

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 

    • Ciarán Hinds – Belfast
    • Troy Kotsur – CODA - Kazandı
    • Jesse Plemons – The Power Of The Dog
    • J.K. Simmons – Being The Ricardos
    • Kodi Smit-McPhee – The Power Of The Dog

    En İyi Kurgu 

    • Don't Look Up
    • Dune - Kazandı
    • King Richard
    • The Power Of The Dog
    • Tick, Tick... BOOM!

    En İyi Özgün Senaryo 

    • Belfast - Kazandı
    • Don't Look Up
    • King Richard
    • Licorice Pizza
    • The Worst Person In The World

    En İyi Uyarlama Senaryo 

    • CODA - Kazandı
    • Drive My Car
    • Dune
    • The Lost Daughter
    • The Power Of The Dog

    En İyi Sinematografi 

    • Dune - Kazandı
    • Nightmare Alley
    • The Power Of The Dog
    • The Tragedy Of Macbeth
    • West Side Story

    En İyi Animasyon 

    • Encanto - Kazandı
    • Flee
    • Luca
    • The Mitchells Vs. The Machines
    • Raya And The Last Dragon

    En İyi Belgesel 

    • Ascension
    • Attica
    • Flee
    • Summer Of Soul (...Or, When The Revolution Could Not Be Televised) - Kazandı
    • Writing With Fire

    En İyi Uluslararası Film 

    • Drive My Car - Kazandı
    • Flee
    • The Hand Of God
    • Lunana: A Yak In The Classroom
    • The Worst Person In The World

    En İyi Prodüksiyon Tasarımı 

    • Dune - Kazandı
    • Nightmare Alley
    • The Power Of The Dog
    • The Tragedy Of Macbeth
    • West Side Story

    En İyi Kostüm Tasarımı 

    • Cruella - Kazandı
    • Cyrano
    • Dune
    • Nightmare Alley
    • West Side Story

    En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı 

    • Coming 2 America
    • Cruella
    • Dune
    • The Eyes Of Tammy Faye - Kazandı
    • House Of Gucci

    En İyi Görsel Efekt 

    • Dune - Kazandı
    • Free Guy
    • No Time To Die
    • Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings
    • Spider-Man: No Way Home

    En İyi Ses

    • Belfast
    • Dune - Kazandı
    • No Time To Die
    • The Power Of The Dog
    • West Side Story

    En İyi Özgün Müzik 

    • Don't Look Up
    • Dune - Kazandı
    • Encanto
    • Parallel Mothers
    • The Power Of The Dog

    En İyi Özgün Şarkı 

    • "Be Alive" – King Richard
    • "Dos Oruguitas" – Encanto
    • "Down To Joy" – Belfast
    • "No Time To Die" – No Time To Die - Kazandı
    • "Somehow You Do" – Four Good Days

    En İyi Kısa Animasyon 

    • Affairs Of The Art
    • Bestia
    • Boxballet
    • Robin Robin
    • The Windshield Wiper - Kazandı

    En İyi Kısa Belgesel 

    • Audible
    • Lead Me Home
    • The Queen Of Basketball - Kazandı
    • Three Songs For Benazir
    • When We Were Bullies

    En İyi Kısa Film 

    • Ala Kachuu – Take And Run
    • The Dress
    • The Long Goodbye - Kazandı
    • On My Mind
    • Please Hold
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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 1 saat önce

    Ş
    şapkaa 1 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 3 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 3 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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