Netflix'ten bir oyun uyarlaması dizi daha geliyor: Dragon Age: Absolution

Tam Boyutta Gör

Oyun dünyasının en popüler yapımlarından birisi olan Dragon Age'in daha önce söylentisi çıktığı gibi bir dizi uyarlaması duyuruldu. Şaşırtmayan bir şekilde uyarlama Netflix'ten geliyor.

Cem Yılmaz'dan yeni film geliyor: Ayzek 1 gün önce eklendi

Netflix'in geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamaya göre Electronic Arts ve BioWare'in popüler oyunu olan Dragon Age'in Dragon Age: Absolution isimli yeni bir animasyon dizisi geliyor. Dizi, Aralık 2022'de Netflix üzerinden yayınlanacak.

Dragon Age: Absolution, Dragon Age evrenindeki bir imparatorluk olan Tevinter'de geçiyor ve dizi BioWare ile birlikte geliştiriliyor. Dizinin yaratıcılığını Mairghread Scott üstleniyor ve yapımcılığını da Red Dog Culture House üstleniyor.

Dragon Age: Absolution İlk Video

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.