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    Anlık Bildirim

    Cem Yılmaz'dan yeni film geliyor: Ayzek | SinemaHaber

    SinemaHaber programımının bu haftaki bölümünde Cem Yılmaz'ın duyurduğu yeni filmi Ayzek ana konumuz oldu. Ayrıca yeni fragmanlara ve yeni yayınlanan yapımlara da yer verdik.
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    SinemaHaber isimli serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz. Ayrıca yeni yayına giren yapımları ve yeni yayınlanan fragmanları konuştuğumuz iki yeni bölüm ekledik.

    Bu haftanın ana konusu Cem Yılmaz'ın yeni filmi Ayzek. Ayzek ilmi dışında Joker'in devam filmi Joker 2: Folie à Deux ve The Last of Us dizisi hakkında da konuştuk. Videoda bahsi geçen fragmanları aşağıda bulabilirsiniz.

    Sandman

    Cyberpunk: Edgerunners

    Black Adam

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    hamza5806 1 gün önce

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    HA-DH 2 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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