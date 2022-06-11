Cem Yılmaz'dan yeni film geliyor: Ayzek | SinemaHaber

SinemaHaber isimli serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz. Ayrıca yeni yayına giren yapımları ve yeni yayınlanan fragmanları konuştuğumuz iki yeni bölüm ekledik.
Bu haftanın ana konusu Cem Yılmaz'ın yeni filmi Ayzek. Ayzek ilmi dışında Joker'in devam filmi Joker 2: Folie à Deux ve The Last of Us dizisi hakkında da konuştuk. Videoda bahsi geçen fragmanları aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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aga kalk atinanın fethi
aga kalk mavi vatan
şükürler olsun dolar artık düşecek