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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix’e 2021 yılında CG Resident Evil dizisi geliyor

    Netflix, 2021 yılında bir Resident Evil CG animasyon dizisinin geleceğini duyurdu. Resident Evil: Infinite Darkness adlı dizide, Claire Redfield ve Leon S. Kennedy'nin maceralarını izleyeceğiz.
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    Sinema ve Dizi
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    Gökhan G.
    Editör
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    Netflix’e 2021 yılında CG Resident Evil dizisi geliyor
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    Popüler çevrimiçi içerik platformu Netflix, video oyunlarından esinlendiği anime ve film duyurularına devam ediyor. Şirket, Splinter Cell animesi ve Beyond Good&Evil filmlerinin ardından Capcom’un popüler serisi Resident Evil’ın CG (Bilgisayarda Üretilmiş-Computer Generated) anime serisini duyurdu.

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    Tokyo Games Show 2020’de duyurulan ve Resident Evil: Infinite Darkness adı verilen anime 2021 yılında platforma konuk olacak. Serinin ikinci oyununun baş kahramanları Claire Redfield ve Leon S. Kennedy’i ekranlara getirecek dizide Capcom’dan Hiroyuki Kobayashi ve TMS Entertainment yapımcılık rollerini üstlenecek. Dizinin animasyon görevi ise Kei Miyamoto ve şirketi Quebico’ya ait. Kei Miyamoto’yu Resident Evil:Vendetta adlı animasyon filmden tanıyoruz.

    Netflix’e 2021 yılında CG Resident Evil dizisi geliyor
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    Senaryoyla ilgili detayların paylaşılmadığı dizi, Resident Evil evreni için de bir ilk olma özelliği taşıyor. Daha önce izleme fırsatı elde ettiğimiz CG filmler haricinde Capcom’un popüler serisi ilk defa bir CG animasyon diziye kavuşuyor. 

    Netflix’in Resident Evil’ın şanına yakışır bir prodüksiyonla hayranların karşısına çıkacağını umarak sizleri dizinin tanıtım fragmanıyla baş başa bırakıyoruz.  



    https://www.destructoid.com/stories/-update-new-cgi-series-resident-evil-infinite-darkness-coming-to-netflix-in-2021-604956.phtml Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 45 dk.
    Harika olur ama netflix bu güven vermiyor sürekli harika konuları cömertçe harcıyor. Amazon yada hbo alsa biraz daha sağlam bir proje olurdu bakalım.
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 sa.
    umalım birsüre sonra netflix de remake yapmaya çalışmasın.
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