Netflix’e 2021 yılında CG Resident Evil dizisi geliyor

Tam Boyutta Gör

Popüler çevrimiçi içerik platformu Netflix, video oyunlarından esinlendiği anime ve film duyurularına devam ediyor. Şirket, Splinter Cell animesi ve Beyond Good&Evil filmlerinin ardından Capcom’un popüler serisi Resident Evil’ın CG (Bilgisayarda Üretilmiş-Computer Generated) anime serisini duyurdu.

Ayrıca Bkz. "SpaceX, Starship’in yüksek irtifa uçuşu için hedef küçülttü"

İlginizi Çekebilir

Netflix'in Resident Evil dizisi resmen duyuruldu: İşte konusu ve detayları

Tokyo Games Show 2020’de duyurulan ve Resident Evil: Infinite Darkness adı verilen anime 2021 yılında platforma konuk olacak. Serinin ikinci oyununun baş kahramanları Claire Redfield ve Leon S. Kennedy’i ekranlara getirecek dizide Capcom’dan Hiroyuki Kobayashi ve TMS Entertainment yapımcılık rollerini üstlenecek. Dizinin animasyon görevi ise Kei Miyamoto ve şirketi Quebico’ya ait. Kei Miyamoto’yu Resident Evil:Vendetta adlı animasyon filmden tanıyoruz.

Tam Boyutta Gör

Senaryoyla ilgili detayların paylaşılmadığı dizi, Resident Evil evreni için de bir ilk olma özelliği taşıyor. Daha önce izleme fırsatı elde ettiğimiz CG filmler haricinde Capcom’un popüler serisi ilk defa bir CG animasyon diziye kavuşuyor.

Netflix’in Resident Evil’ın şanına yakışır bir prodüksiyonla hayranların karşısına çıkacağını umarak sizleri dizinin tanıtım fragmanıyla baş başa bırakıyoruz.

https://www.destructoid.com/stories/-update-new-cgi-series-resident-evil-infinite-darkness-coming-to-netflix-in-2021-604956.phtml

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.