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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX, Starship’in yüksek irtifa uçuşu için hedef küçülttü

    Spacex'in Mars'a koloni kurma planlarının merkezinde bulunan dev uzay gemisi Spaceship'in 8. prototipinin yapacağı yüksek irtifa uçuşunda hedef küçültüldü.Uzay aracı, yaklaşık 3 km daha az yükselecek.
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    Uzay
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    Gökhan G.
    Editör
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    SpaceX, Starship’in yüksek irtifa uçuşu için hedef küçülttü
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    Nihai hedefi Mars’ta bir koloni kurmak olan Elon Musk’ın bu planının merkezinde dev uzay gemisi Starship bulunuyor. Son dönemde şirketin ana mesaisini oluşturan dev rokete ait prototip bugüne kadar yedi farklı teste girmiş, bunlardan bazıları başarılı olurken diğerleri ise kaza ile sonuçlanmıştı.

    Geçtiğimiz günlerde Starship’e ait SN8 prototipi ile ciddi bir deneme yapılacağını belirten Elon Musk, bu testte uzay gemisinin 60.000 fit (18,3 kilometre) yüksekliğe çıkacağını ve ardından yüzeye geri indirileceğini ifade etmişti. Ancak ünlü CEO, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Starship testi ile ilgili vites küçülttü. SpaceX’in aldığı kararla ilgili bir detay paylaşmayan Musk, gerçekleştirilecek testte Starship’in 50.000 fit (15,3 kilometre) yüksekliğe çıkacağını duyurdu.

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    SN8 prototipinden görüntüler de paylaşan Musk, uzay gemisinin arka kanatçıklarının (flap) takıldığını söyledi. Musk ayrıca Starship’in ön kısmı ile ön tarafta kanatçıkların ise önümüzdeki hafta takılacağını belirtti. Elon Musk, Starship’in dokuzuncu prototipi olacak SN9’un ise Ekim ayı içinde hazır olacağını duyurdu.

    Üç adet Raptor motoruyla söz konusu yüksekliğe çıkması beklenen SN8 prototipi, bakalım bu zorlu testin altından kalkabilecek mi. Musk ve SpaceX,  Starship testlerinin ardından uzay gemisini Dünya’nın ötesine taşıyacak Super Heavy itici roketin prototip testlerine başlayacak.

    Nihai hedefte  Starship’in altı, Super Heavy’nin ise 28 Raptor motoruyla donatılması planlanıyor. SpaceX geçtiğimiz günlerde ise yeni nesil roket motoru Raptor’un ateşleme görüntülerini paylaşmıştı.



    https://www.engadget.com/spacex-starship-test-flight-reduced-altitude-182324492.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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