Resident Evil 2 remake, Apple cihazlara geliyor: Çıkış tarihi erkene alındı!

Resident Evil 2 remake, 10 Aralık'ta çıkış yapacak
Resident Evil 2 remake, ücretsiz deneme sürümüyle gelecek, satın alımla devam edilebilecek. Fiyatlandırmaya ilişkin resmi bir açıklama yok ancak Türkiye App Store’da uygulama içi satın alımlar bölümünde 1.399 TL yazıyor.
Resident Evil Village, Resident Evil 4 ve Resident Evil 7 Biohazard’ın ardından Resident Evil 2 remake, Apple cihazlara geliyor. Assassin’s Creed Shadows ve Cyberpunk 2077 de Apple cihazlara gelecek ancak net bir tarih yok.
RESIDENT EVIL 2 Games Ücretsiz 22,1 GBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir