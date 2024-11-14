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    Anlık Bildirim

    Resident Evil 2 remake, Apple cihazlara geliyor: Çıkış tarihi erkene alındı!

    Capcom, Resident Evil 2 remake yapımın 10 Aralık'ta belirli iPhone, iPad ve Mac'lere geleceğini duyurdu. Bu, Apple'ın mobil platformlarına gelen dördüncü Resident Evil oyunu olacak.
    resident evil 2 remake apple iphone ipad mac Tam Boyutta Gör
    Capcom'un Resident Evil 2 remake yapımı Apple cihazlarına getireceğini duyurmasının üzerinden neredeyse altı ay geçti. Şirket, bugün oyun için yeni çıkış tarihini duyurdu. Oyun, 31 Aralık yerine (şu anda Türkiye App Store’da da bu tarih çıkıyor) 10 Aralık’ta iPhone 15 Pro ve iPhone 16 modelleriyle birlikte M1 veya daha yeni işlemcili Mac ve iPad’lere çıkış yapacak. Oyuncular, Leon ve Claire ile Raccoon Şehri’nde kaosu durdurmaya çalışacak.

    Resident Evil 2 remake, 10 Aralık'ta çıkış yapacak

    Resident Evil 2 remake, ücretsiz deneme sürümüyle gelecek, satın alımla devam edilebilecek. Fiyatlandırmaya ilişkin resmi bir açıklama yok ancak Türkiye App Store’da uygulama içi satın alımlar bölümünde 1.399 TL yazıyor.

    Resident Evil Village, Resident Evil 4 ve Resident Evil 7 Biohazard’ın ardından Resident Evil 2 remake, Apple cihazlara geliyor. Assassin’s Creed Shadows ve Cyberpunk 2077 de Apple cihazlara gelecek ancak net bir tarih yok.

    RESIDENT EVIL 2 RESIDENT EVIL 2 RESIDENT EVIL 2 RESIDENT EVIL 2 Games Ücretsiz 22,1 GB

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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