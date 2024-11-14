Resident Evil 2 remake, Apple cihazlara geliyor: Çıkış tarihi erkene alındı!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Capcom'un Resident Evil 2 remake yapımı Apple cihazlarına getireceğini duyurmasının üzerinden neredeyse altı ay geçti. Şirket, bugün oyun için yeni çıkış tarihini duyurdu. Oyun, 31 Aralık yerine (şu anda Türkiye App Store’da da bu tarih çıkıyor) 10 Aralık’ta iPhone 15 Pro ve iPhone 16 modelleriyle birlikte M1 veya daha yeni işlemcili Mac ve iPad’lere çıkış yapacak. Oyuncular, Leon ve Claire ile Raccoon Şehri’nde kaosu durdurmaya çalışacak.

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Resident Evil 2 remake, 10 Aralık'ta çıkış yapacak

Resident Evil 2 remake, ücretsiz deneme sürümüyle gelecek, satın alımla devam edilebilecek. Fiyatlandırmaya ilişkin resmi bir açıklama yok ancak Türkiye App Store’da uygulama içi satın alımlar bölümünde 1.399 TL yazıyor.

Resident Evil Village, Resident Evil 4 ve Resident Evil 7 Biohazard’ın ardından Resident Evil 2 remake, Apple cihazlara geliyor. Assassin’s Creed Shadows ve Cyberpunk 2077 de Apple cihazlara gelecek ancak net bir tarih yok.

RESIDENT EVIL 2 Games Ücretsiz 22,1 GB

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Resident Evil 2 remake, iPhone, iPad ve Mac'lere geliyor