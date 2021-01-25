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    Netflix'e yeni bir özellik geliyor: "Karışık Oynatma"

    Netflix'in geniş kütüphanesinde izleyecek bir şey bulamayanlar veya seçemeyenler için karışık oynatma özelliği geliyor. Bu yıl içerisinde tüm kullanıcılar için erişime açılması bekleniyor.
    4 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    13

    Netflix'e yeni bir özellik geliyor:
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    Dünyanın en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'e yeni bir özellik geliyor. Bildiğiniz gibi netflix'in kütüphanesi bir hayli büyük ve insan bazen ne izleyeceğine karar veremiyor ya da o kadar içerik arasında kendine uygun olanı seçmekte zorlanıyor. Artık yapay zeka bunu sizin için yapacak.

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    Ayrıca Bkz. "Şubat ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı"

    Netflix'e "Karışık Kynatma" özelliği geliyor. Bu özellik sayesinde siz "Karışık Oynatma" butonuna bastığınızda sizin için daha önce izlediğiniz, beğendiğiniz veya listenize eklediğiniz içerikleri gözden geçirerek karşınıza beğenebileceğiniz bir yapım çıkartıyor. Bu sayede siz de sevdiğiniz türde yeni bir yapım aramadan direkt olarak izlemeye geçebiliyorsunuz.

    Bu özellik şu anda test aşamasında ancak bazı akıllı televizyonlarda yavaş yavaş kullanıma açılıyor. Yapılan açıklamaya göre ise özelliğin bu yıl içerisinde tüm kullanıcılar için kullanıma açılması bekleniyor.

    Netflix bu özelliği geçtiğimiz yıldan bu yana test ediyordu. Dürüst olmak gerekirse Netflix'in kütüphanesi her ne kadar büyük olsa da spesifik bir yapımı aramıyorsanız istediğiniz türde güzel olan bir yapımı bulması gerçekten fazlasıyla zor. Bu yüzden umuyoruz ki bu özellik güzel bir şekilde çalışır.



    https://thenextweb.com/neural/2021/01/20/after-years-of-testing-netflix-confirms-its-launching-a-shuffle-play-feature-this-year/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CooL_ROMEO

    n

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    tornado34 (Önder Pektaş) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben 10 gündür kullanıyorum zaten yeni değil. Televizyonum TCL C715
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    akbirkurt (Selçuk Akkurt) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    PlayStation'da var çoktandır.
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    F freedom77 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    2 ay falan oldu herhalde ben kullanmaya başlayalı.
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    . .Tolga 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten öneri veriyordu “izlediğinize benzer” tarzında. Ben yenilik göremedim?



    Onun yerine kült filmlere yer verse keşke. Aradığım filmi bulamadığım çok oluyor..
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    double or nothing 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amazon prime netflixten cok daha iyi, her film dizi imdb puani yaziyorlar, sahne sahne oyuncu isimleri vs gösteriyor. Biraz daha içerik artsin komple amazona geçeceğim üstelik 8 tl. Netlixde language learning with netflix olmasa çoktan
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    akbirkurt (Selçuk Akkurt) 54 dk. ( Mesaj Silindi ) double or nothing
    Puan olayı iyi de bir bakayım dedim toplam 10 tane korku filmi vardı. 5'i kendi yapımları zaten. İnanılmaz zayıf kütüphanesi.
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    aimmortal 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bende aylardır bu özellik var. Biraz karıştırdım ama izlemeye devam etmedim tavsiyelerini. İşe yarar bir özellik değil. Haber değeri bile yok.
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    Z zafertaylan (zafer taylan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni değilki bu.
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    hDundar (Hakan Dündar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Samsung nu7100 tv kullanıyorum ve bu özellik yeni değil.
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    tornado34 (Önder Pektaş) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben 10 gündür kullanıyorum zaten yeni değil. Televizyonum TCL C715
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    gun (Gün Oksay) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu yapay zeka adamı öyle bir kısıtlıyor ki, başka hesaba geçince aha böyle içerikler mi varmış diyor insan.
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    Kurtçu Restrop 1 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    hocam daha çok kullanmak = daha fazla veri = daha isabetli tahminler



    her şeyin alfabetik sıralı olduğu bi listeleri olsa iyi olacak oradan bakacaksın da o yok işte
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    boogiee90 (E ) 51 dk. ( Mesaj Silindi ) gun
    kesinlik katıldığım bir durum. ne zaman güzel iç açıcı bir film izlesek diye otursak taa hesabı kurarken korku ve gerilimi seçtim diye ne kadar gerilim filmi varsa önümüze çıkıyor. evde yüksek gerilim oluştu netflix yüzünden.
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    elLbufFer (selçuk dabak) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yani eh işte çokta şey değil yani .
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