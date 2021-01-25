Netflix'e yeni bir özellik geliyor: "Karışık Oynatma"

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Dünyanın en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'e yeni bir özellik geliyor. Bildiğiniz gibi netflix'in kütüphanesi bir hayli büyük ve insan bazen ne izleyeceğine karar veremiyor ya da o kadar içerik arasında kendine uygun olanı seçmekte zorlanıyor. Artık yapay zeka bunu sizin için yapacak.

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Netflix'e "Karışık Kynatma" özelliği geliyor. Bu özellik sayesinde siz "Karışık Oynatma" butonuna bastığınızda sizin için daha önce izlediğiniz, beğendiğiniz veya listenize eklediğiniz içerikleri gözden geçirerek karşınıza beğenebileceğiniz bir yapım çıkartıyor. Bu sayede siz de sevdiğiniz türde yeni bir yapım aramadan direkt olarak izlemeye geçebiliyorsunuz.

Bu özellik şu anda test aşamasında ancak bazı akıllı televizyonlarda yavaş yavaş kullanıma açılıyor. Yapılan açıklamaya göre ise özelliğin bu yıl içerisinde tüm kullanıcılar için kullanıma açılması bekleniyor.

Netflix bu özelliği geçtiğimiz yıldan bu yana test ediyordu. Dürüst olmak gerekirse Netflix'in kütüphanesi her ne kadar büyük olsa da spesifik bir yapımı aramıyorsanız istediğiniz türde güzel olan bir yapımı bulması gerçekten fazlasıyla zor. Bu yüzden umuyoruz ki bu özellik güzel bir şekilde çalışır.

https://thenextweb.com/neural/2021/01/20/after-years-of-testing-netflix-confirms-its-launching-a-shuffle-play-feature-this-year/

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