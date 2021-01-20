Şubat ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı

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Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2021 Şubat ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.

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Ocak ayı listesine baktığımızda dikkat çeken yapımlar şöyle:

Son dönemlerin en başarılı ve en popüler oyuncularından olan Zendaya ve Denzel Washington'ın oğlu başarılı oyuncu John David Washington'ın başrolünde olduğu Malcom ve Marie , 5 Şubat'ta yayında.

, 5 Şubat'ta yayında. Netflix'in yüksek bütçeli bilim kurgu filmi Space Sweepers , 5 Şubat'ta yayınlandı.

, 5 Şubat'ta yayınlandı. Netflix'te bulunan Ted Bundy belgeselinin yaratıcısından gelen Suç Mahalli: Cecil Hotel , Elisa Lam'in kaybolmasına ve Cecil Hotel'in kötü şöhretine odaklanıyor. 10 Şubat'ta yayında.

, Elisa Lam'in kaybolmasına ve Cecil Hotel'in kötü şöhretine odaklanıyor. 10 Şubat'ta yayında. Başarılı oyuncu Tom Hanks'in başrolünde olduğu News of the World , 10 Şubat'ta yayında.

, 10 Şubat'ta yayında. Futbol efsanesi Pele'ye odaklanan "Pele" belgeseli 23 Şubat'ta yayında.

Şubat ayında yayınlanacak olan tüm Netflix özel içeriklerini aşağıdaki videoda bulabilirsiniz. Özel içerikler dışında bu ay her zaman olduğu gibi özel olmayan içerikler de platforma eklenecek.

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