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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Şubat ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı

    Türkiye'de hizmet veren en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in 2021 Şubat ayında platforma ekleyeceği özel içerikler belli oldu.
    31 dk.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Şubat ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı
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    Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2021 Şubat ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in abone sayısı açıklandı"

    Ocak ayı listesine baktığımızda dikkat çeken yapımlar şöyle:

    • Son dönemlerin en başarılı ve en popüler oyuncularından olan Zendaya ve Denzel Washington'ın oğlu başarılı oyuncu John David Washington'ın başrolünde olduğu Malcom ve Marie, 5 Şubat'ta yayında.
    • Netflix'in yüksek bütçeli bilim kurgu filmi Space Sweepers, 5 Şubat'ta yayınlandı.
    • Netflix'te bulunan Ted Bundy belgeselinin yaratıcısından gelen Suç Mahalli: Cecil Hotel, Elisa Lam'in kaybolmasına ve Cecil Hotel'in kötü şöhretine odaklanıyor. 10 Şubat'ta yayında.
    • Başarılı oyuncu Tom Hanks'in başrolünde olduğu News of the World, 10 Şubat'ta yayında.
    • Futbol efsanesi Pele'ye odaklanan "Pele" belgeseli 23 Şubat'ta yayında. 

    Şubat ayında yayınlanacak olan tüm Netflix özel içeriklerini aşağıdaki videoda bulabilirsiniz. Özel içerikler dışında bu ay her zaman olduğu gibi özel olmayan içerikler de platforma eklenecek.



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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    20 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    N Nam-ı Diğer (Sedat Soyal) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tom Hanks sahalara dönüyor
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