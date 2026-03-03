Giriş
    Hoppers (Hoplayanlar), Pixar'ın son yıllardaki en beğenilen filmi oldu

    Efsanevi animasyon stüdyosu Pixar'ın bu hafta vizyona girecek yeni filmi Hoppers (Hoplayanlar), eleştirmenler aldığı yüksek puanlarla Pixar'ın son yıllardaki en beğenilen filmi oldu.

    Hoppers (Hoplayanlar), Pixar'ın son yıllardaki en beğenilen filmi oldu Tam Boyutta Gör
    Pixar son yıllarda daha inişli çıkışlı bir grafik çiziyor olsa da stüdyonun etkileyici geçmişi, yeni projelerini de merakla beklememiz için yeterli oluyor. Nitekim Pixar'ın yeni filmi Hoppers (Hoplayanlar) da bu yılın en merak edilen filmleri arasında yer alıyor. Filmin gösterime girmesine daha üç gün olsa da bir grup basın mensubu filmi önceden izleme şansı yakaladı. Bu eleştirmenler ve influencer'lar tarafından paylaşılan ilk yorumlar, Hoppers'ın son yıllarda çıkan en iyi Pixar filmi olabileceğini gösteriyor.

    Bugün itibarıyla filmin MetaCritic'teki eleştirmen puanı 77, RottenTomatoes puanı ise %97. Bu da Hoppers'ı son altı yılda çıkan tüm Pixar filmlerinin üstünde konumlandırıyor. Onward, Lightyear, Luca, Elemental, Elio ve hatta Inside Out 2 bile eleştirmenlerden bu kadar yüksek puan alamamıştı. Şimdi asıl soru izleyicilerin bu görüşü paylaşıp paylaşmayacağı. Eğer film eleştirmenleri etkilediği gibi genel seyirciyi de etkilemeyi başarırsa, bu yılın en dikkat çekici yapımlarından birine dönüşebilir.

    Hoppers, 6 Mart'ta Vizyona Girecek

    Kafadar Ayılar (We Were Bears) serisiyle tanınan Daniel Chong'ın yönettiği Hoppers, bir grup bilim insanının bilinçlerini mekanik bedenlere aktarmayı başardığı bir dünyada geçiyor. Hayvanlar alemine büyük ilgi duyan genç Mabel Tanaka, bu teknolojiyi kullanarak kendi bilincini robot bir kunduza aktarıyor. Mabel, bu robot bedeniyle hayvanlar alemini yakından keşfetme şansı yakalerken, onların doğal habitatını bozmak üzere olan bir inşaat şirketine de savaş açıyor.

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

