Hoppers (Hoplayanlar), Pixar'ın son yıllardaki en beğenilen filmi oldu

Bugün itibarıyla filmin MetaCritic'teki eleştirmen puanı 77, RottenTomatoes puanı ise %97. Bu da Hoppers'ı son altı yılda çıkan tüm Pixar filmlerinin üstünde konumlandırıyor. Onward, Lightyear, Luca, Elemental, Elio ve hatta Inside Out 2 bile eleştirmenlerden bu kadar yüksek puan alamamıştı. Şimdi asıl soru izleyicilerin bu görüşü paylaşıp paylaşmayacağı. Eğer film eleştirmenleri etkilediği gibi genel seyirciyi de etkilemeyi başarırsa, bu yılın en dikkat çekici yapımlarından birine dönüşebilir.
Hoppers, 6 Mart'ta Vizyona Girecek
Kafadar Ayılar (We Were Bears) serisiyle tanınan Daniel Chong'ın yönettiği Hoppers, bir grup bilim insanının bilinçlerini mekanik bedenlere aktarmayı başardığı bir dünyada geçiyor. Hayvanlar alemine büyük ilgi duyan genç Mabel Tanaka, bu teknolojiyi kullanarak kendi bilincini robot bir kunduza aktarıyor. Mabel, bu robot bedeniyle hayvanlar alemini yakından keşfetme şansı yakalerken, onların doğal habitatını bozmak üzere olan bir inşaat şirketine de savaş açıyor.