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    Netflix'e yeni özellik: "Buna bayıldım!"

    Netflix'e yeni bir özellik geldi. Bu özellikle birlikte yapımları puanlarken artık üç farklı seçeneğiniz olacak. Üçüncü seçenek "Buna bayıldım!".                
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    Netflix'e yeni özellik: 'Buna bayıldım!'
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    Günümüzde Türkiye dahil birçok ülkede en çok kullanılan video akış servislerinden birisi olan Netflix'e yeni bir özellik geldi ancak şimdiden söyleyelim çok da heyecanlanmayın.

    Buna Bayıldım

    Bildiğiniz gibi Netflix'te bir yapımı oylayabiliyorsunuz. Oylama seçeneği olarak iki farklı seçenek bulunuyordu: "Bunu beğenmedim" ve "Bunu beğendim". Şimdi ise üçüncü seçenek eklendi: "Buna bayıldım!". Bu özellikle birlikte kısaca gerçekten çok sevdiğiniz içerikleri bu şekilde oylayabileceksiniz.

    Bu özellik hiçbir şeyi değiştirmiyor gibi duruyor olabilir ancak bu özellik ile birlikte Netflix size bir şey önereceği zaman daha seçici olacak. Kısaca sizlere tavsiye edilen içerikler için de bir geliştirme sunacak diyebiliriz. Netflix her ne kadar zengin bir kütüpahaneye sahip olsa da sevdiğiniz tarzda ve güzel olan bir yapımı bulmak zor. Umuyoruz ki bu durum işleri az da olsa değiştirir.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

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    croissantbaseball123 4 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

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    koçari 4 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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