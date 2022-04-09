Disney+'ın Atatürk dizisinden Emma Watson ve Hans Zimmer sürprizi | SinemaHaber

SinemaHaber isimli yeni serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz.
Bu haftanın en öne çıkan konusu şüphesiz Disney Plus'ın Atatürk dizisine Emma Watson ve Hans Zimmer'ın katılacağı söylentisi oldu. Ayrıca Netflix'e gelen zam ve Sherlock Holmes dizi evreni projesi de yine dikkat çeken gündem konularındandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maalesef kaçınılmazdı
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