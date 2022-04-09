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    Disney+'ın Atatürk dizisinden Emma Watson ve Hans Zimmer sürprizi | SinemaHaber

    Sinema haberlerini konuştuğumuz SinemaHaber programımıın bu haftaki bölümünde Disney+'ın Atatürk dizisi ile ilgili söylenti, Netflix'e gelen zam ve Sherlock Holmes dizileri gündem konumuz.
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    SinemaHaber isimli yeni serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz.

    Bu haftanın en öne çıkan konusu şüphesiz Disney Plus'ın Atatürk dizisine Emma Watson ve Hans Zimmer'ın katılacağı söylentisi oldu. Ayrıca Netflix'e gelen zam ve Sherlock Holmes dizi evreni projesi de yine dikkat çeken gündem konularındandı.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 1 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 1 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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