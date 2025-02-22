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Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Avowed, Warhammer 40,000: Rogue Traderve daha fazlası bulut üzerinden oynanablir olacak.

GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Obsidian Entertainment'ın yeni RPG'si Avowed, Warhammer 40,000: Rogue Trader, Lost Records: Bloom & Rage, Abiotic Factor , HUMANITY ve Songs of Silencebaşta olmak üzere 6 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Avowed (Steam, Battle.net, Xbox, PC Game Pass)

Warhammer 40,000: Rogue Trader (Xbox, PC Game Pass)

Lost Records: Bloom & Rage (Steam)

Abiotic Factor (Steam)

HUMANITY (Steam)

Songs of Silence (Steam)

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GeForce Now Türkiye fiyatları

Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL

paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL

paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.

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GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste