GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Obsidian Entertainment'ın yeni RPG'si Avowed, Warhammer 40,000: Rogue Trader, Lost Records: Bloom & Rage, Abiotic Factor , HUMANITY ve Songs of Silencebaşta olmak üzere 6 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Avowed (Steam, Battle.net, Xbox, PC Game Pass)
- Warhammer 40,000: Rogue Trader (Xbox, PC Game Pass)
- Lost Records: Bloom & Rage (Steam)
- Abiotic Factor (Steam)
- HUMANITY (Steam)
- Songs of Silence (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL
- Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL
- Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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