GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Survival Machine, Revenge of the Savage Planet, Spirit of the North 2, Mafia, Mafia II (Classic), Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition, Mafia III: Definitive Edition ve Towerborne dahil 9 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Survival Machine (Steam)
- Revenge of the Savage Planet (Steam, Xbox, PC Game Pass)
- Spirit of the North 2 (Steam)
- Mafia (Steam)
- Mafia II (Classic) (Steam)
- Mafia: Definitive Edition (Steam, Epic Games Store)
- Mafia II: Definitive Edition (Steam, Epic Games Store)
- Mafia III: Definitive Edition (Steam, Epic Games Store)
- Towerborne (Steam, Xbox, PC Game Pass)
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 380 TL, 6 aylık 940 TL ve 12 aylık 1.720 TL
- Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 2.000 TL ve 6 aylık 2.720 TL
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