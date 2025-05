GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Mafia serisi dahil olmak üzere 9 oyun dahabulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Survival Machine, Revenge of the Savage Planet, Spirit of the North 2, Mafia, Mafia II (Classic), Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition, Mafia III: Definitive Edition ve Towerborne dahil 9 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GeForce Now Türkiye fiyatları

Premium paket için aylık 380 TL, 6 aylık 940 TL ve 12 aylık 1.720 TL

paket için aylık 380 TL, 6 aylık 940 TL ve 12 aylık 1.720 TL Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 2.000 TL ve 6 aylık 2.720 TL

