Oyuncularıyla dikkat çeken Netflix'in en pahalı filmi The Gray Man'den ilk fragman geldi

En son Avengers: Infinity War ve Endgame ile iyice popülerleşen Russo Kardeşler'in Extraction filminden sonra Netflix'teki yeni projesi The Gray Man'den fragman geldi
Geçtiğimiz yıl duyurulan The Gray Man isimli film, 2009 yılında aynı isim ile yayınlanan Mark Greaney'nin kitabından uyarlanacak ve iki casus arasındaki hikayeye odaklanacak. Filmin Captain America: Winter Soldier filminin gerçek hayata uyarlanmış bir versiyonu olacak. Bu film ile bir evren yaratılacak ve bu evrende geçen birçok film göreceğiz.
Film 200 milyon dolarlık bütçesi ile Netflix'in şu ana kadar açıklanmış en yüksek bütçeli filmi konumunda. Film, 22 Temmuz 2022'de Netflix'te yayınlanacak. Filmin başında Russo Kardeşler bulunuyor. Oyuncu kadrosunda ise Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton ve Alfre Woodard bulunuyor. Filmin bahsi geçen ilk fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.
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