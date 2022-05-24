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    Tom Cruise başrollü Görevimiz Tehlike serisinin yeni filminden ilk fragman geldi

    Tom Cruise'un başrolünde olduğu popüler seri Görevimiz Tehlike'nin yeni filmi Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1'den ilk fragman geçtiğimiz saatlerde geldi. 
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    Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1'den ilk fragman geldi
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    Film sektörünün en büyük markalarından biri olan, aksiyon filmi denince akla gelen ilk serilerden biri olan Görevimiz Tehlike'nin yeni filminden ilk fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

    Tom Cruise'un başrolünde olduğu Mission: Impossible serisinin yeni filminin ismi Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1 olacak. Türkçesi ise Görevimiz Tehlike Ölümcül Hesaplaşma. Filmin vizyon tarihi ise 14 Temmuz 2023. Bu filmin direkt olarak devamı olacak Bölüm 2 ise 28 Haziran 2024'te vizyona girecek.

    Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher McQuarrie üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Tom Cruise, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Mark Gatiss, Esai Morales ve Indira Varma gibi isimler yer alıyor.

    Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1 Türkçe Altyazılı Fragman

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    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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