Netflix'in western dizisi American Primeval'dan yeni fragman yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Orijinal dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, 2025'e de hızlı başlıyor. Bu ay platformda çok sayıda yeni yapım izleyici ile buluşacak. Bunlardan biri de western türündeki American Primeval olacak. 9 Ocak'ta başlayacak dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün dizden yeni bir fragman daha yayınladı.

American Primeval, 9 Ocak'ta Netflix'te Yayınlanacak

1857 Amerika'sında, Vahşi Batı'da geçen American Primeval, bölgenin kontrolü için verilen kanlı savaşa odaklanıyor. Yeni bir hayat kurma hayaliyle geldikleri Yeni Dünya'da yerli halkın topraklarını işgal etmeye başlayan yerleşimciler, bir yandan yerlilerin direnişiyle karşılaşırken, diğer yandan kendi içlerinde farklı kültürlerin, dillerin ve dinlerin çarpışmasına tanık oluyor.

Netflix tarafından yayınlanan yeni fragman, American Primeval'ın Vahşi Batı'nın kanlı doğasını ortaya koyma konusunda hiç çekingen davranmadğını gösteriyor.

2025'te başlayacak heyecan verici yeni diziler 3 gün önce eklendi

Altı bölümlük bir mini dizi olan American Primeval, hem kamera arkasında hem de oyuncu kadrosunda tanıdık isimler barındırıyor. The Revenant (Diriliş) filmiyle çıkış yapan Mark L. Smith'in yaratıcısı olduğu dizinin yönetmeni, Friday Night Lights ve Hancock gibi filmlerle tanınan Peter Berg. Oyuncu kadrosunda ise Taylor Kitsch (John Carter), Betty Gilpin (GLOW), Jai Courtney (Suicide Squad), Shea Whigham (Boardwalk Empire) ve Dane DeHaan (Oppenheimer) gibi isimler yer alıyor.

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