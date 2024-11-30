Bu ay yeni Star Wars dizisi Skeleton Crew'dan, her bölümü farklı bir oyundan uyarlanan animasyon dizisi Secret Level'a kadar, birbirinden farklı diziler izleyicileri bekliyor. Aralık ayında ekrana gelecek bu diziler arasından en dikkat çekici olan 10 yapımı derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
Aralık Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi
Star Wars: Skeleton Crew
3 Aralık / Disney+
Dizide, yaşadıkları gezegende çarpıcı bir keşfe imza atan dört çocuk, yabancısı oldukları bir galakside gizem dolu bir maceraya atılıyor. Başrollerini çocuk oyuncuların üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Jude Law ve Kerry Condon gibi birkaç tanınmış isim de yer alıyor.
Creature Commandos
5 Aralık / HBO Max
Creature Commandos, aslında Suicide Squad ile oldukça benzer bir hikayeye sahip. Zaten bu ekibin çıkışı da Suicide Squad ile bağlantılı. Suicide Squad projesiyle suçluların zorla intihar görevlerine gönderildiğini öğrenen hükumet, bu görevlerde insanların kullanılmasını yasaklıyor. Bunun üzerine Amanda Waller, bu ekipleri insan olmayan varlıklarla kurmaya başlıyor. Böylece ortaya Creature Commandos çıkıyor. Bu ekipte yer alan varlıklar arasında Frankenstein ve Weasel gibi karakterler bulunuyor.
Black Doves
5 Aralık / Netflix
Joe Barton (Giri/Haji)'ın yaratıcısı olduğu Black Doves, Birleşik Krallık'ta geçen bir casusluk dizisi. Dizide Knightley, gizli ajan Helen Webb'e hayat veriyor. Gerçek kimliğini bilmeyen bir adamla ilişki yaşamaya başlayan, sevdiği adamın öldürülmesi üzerine kendisini Londra'nın yer altını dünyasına saran bir komplonun içinde buluyor. Helen ve ona yardım etmesi için gönderilen Sam'in, çok geç olmadan bu cinayetin arkasında kimlerin olduğunu çözmesi gerekiyor.
Secret Level
10 Aralık / Amazon Prime Video
Love, Death & Robots'ta olduğu gibi Secret Level'da da her bölüm farklı bir animasyon ekibi tarafından hazırlandı ve farklı oyunlar için farklı görsel stiller kullanıldı. Dizide uyarlamalarını göreceğimiz oyunlar arasında Armored Core, Warhammer 40,000, Mega Man, The Outer Worlds ve Sifu gibi dikkat çekici yapımlar bulunuyor.
Dream Productions
11 Aralık / Disney+
One Hundred Years of Solitude
11 Aralık / Netflix
Uyarlandığı roman gibi One Hundred Years of Solitude de kurgusal bir Güney Amerika kasabası olan Macondo'da geçiyor ve Buendia ailesinin birden fazla jenerasyona yayılan hikâyesini, büyülü bir gerçeklikle bezeli hâlde anlatıyor.
No Good Deed
12 Aralık / Netflix
Liz Feldman (Dead to Me)'ın yaratıcısı olduğu No Good Deed, aynı evi almaya çalışan üç çifte odaklanıyor. Bunun hayallerindeki ev olacağını düşünen talipliler birbirleriyle yarışırken, evin eski sahipleri (Romano ve Kudrow), bu evin aslında bir rüyadan çok bir kabusun kapısını araladığını gizlemeye çalışıyor.
Dexter: Original Sin
13 Aralık / Paramount+
İçindeki öldürme güdüsünü bastırmak için yıllarca uğraşan Dexter, artık bu dürtüyü bastırmakta iyiden iyiye zorlanmaya başlayınca devreye babası giriyor. Bir polis memuru olan Harry Morgan, Dexter'ın kontrol edilemez bu öldürme dürtüsünü en azından kötülere yöneltmesi için "Harry Kanunları" olarak adlandırdığı kurallar dizisini üvey oğluna öğretmeye başlıyor.
What If...? 3. Sezon
22 Aralık / Disney+
Squid Game 2. Sezon
26 Aralık / Netflix
Dizinin merakla beklenen ikinci sezonu, Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Gi-hun karakterini takip etmeye devam edecek. İlk sezonun sonunda Squid Game oyunlarından sağ çıkmayı başaran Gi-hun, ihtiyaç sahibi insanları kandırarak bu ölümcül oyunun içine çeken gruptan intikam almaya çalışacak. Ancak bunu başarabilmesi için, ilk seferinde zar zor kurtulduğu o labirente geri dönmesi gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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