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    Aralık ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi

    Yeni Star Wars dizisi Skeleton Crew, her bölümü farklı bir oyundan uyarlanan animasyon dizisi Secret Level, Squid Game 2. sezon... Aralık ayında izleyicileri dikkat çekici diziler bekliyor.
    Bu ay başlayacak diziler - Aralık 2024 Tam Boyutta Gör
    Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi aralık ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlarken, bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

    Bu ay yeni Star Wars dizisi Skeleton Crew'dan, her bölümü farklı bir oyundan uyarlanan animasyon dizisi Secret Level'a kadar, birbirinden farklı diziler izleyicileri bekliyor. Aralık ayında ekrana gelecek bu diziler arasından en dikkat çekici olan 10 yapımı derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

    Aralık Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

    Star Wars: Skeleton Crew

    3 Aralık / Disney+

    Bu ay başlayacak diziler - Aralık 2024 Tam Boyutta Gör
    Disney+'ta izleyici ile buluşan Star Wars dizilerine bu ay bir yenisi daha eklenecek. Yeni Örümcek-Adam filmlerinin yönetmeni olarak tanınan Jon Watts'un imzasını taşıyan Skeleton Crew, bugüne kadar gördüğümüz Star Wars yapımlarından biraz farklı olacak. Çünkü bu kez hikâyenin merkezinde çocuk karakterler yer alıyor. Star Wars evreninin Stranger Things'i olarak tanımlanan dizinin, 80'li yıllarda çıkan Stand By Me, The Goonies, Jumanji gibi çocuk karakterlere odaklanan filmlere öykünen bir iş olduğu söyleniyor. 

    Dizide, yaşadıkları gezegende çarpıcı bir keşfe imza atan dört çocuk, yabancısı oldukları bir galakside gizem dolu bir maceraya atılıyor. Başrollerini çocuk oyuncuların üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Jude Law ve Kerry Condon gibi birkaç tanınmış isim de yer alıyor.

    Creature Commandos

    5 Aralık / HBO Max

    Bu ay başlayacak diziler - Aralık 2024 Tam Boyutta Gör
    James Gunn'ın yaratıcısı olduğu bu animasyon dizisi, Gunn öncülüğünde hazırlanan yeni DC Sinematik Evreni’nden çıkan ilk iş olacak.

    Creature Commandos, aslında Suicide Squad ile oldukça benzer bir hikayeye sahip. Zaten bu ekibin çıkışı da Suicide Squad ile bağlantılı. Suicide Squad projesiyle suçluların zorla intihar görevlerine gönderildiğini öğrenen hükumet, bu görevlerde insanların kullanılmasını yasaklıyor. Bunun üzerine Amanda Waller, bu ekipleri insan olmayan varlıklarla kurmaya başlıyor. Böylece ortaya Creature Commandos çıkıyor. Bu ekipte yer alan varlıklar arasında Frankenstein ve Weasel gibi karakterler bulunuyor.

    Black Doves

    5 Aralık / Netflix

    Bu ay başlayacak diziler - Aralık 2024 Tam Boyutta Gör
    Karayip Korsanları, Aşk ve Gurur, Kefaret gibi yapımlarla tanınan Oscar adayı oyuncu Keira Knightley, Netflix yapımı Black Doves ile birlikte ilk kez bir dizide kayda değer bir rol üstleniyor. 

    Joe Barton (Giri/Haji)'ın yaratıcısı olduğu Black Doves, Birleşik Krallık'ta geçen bir casusluk dizisi. Dizide Knightley, gizli ajan Helen Webb'e hayat veriyor. Gerçek kimliğini bilmeyen bir adamla ilişki yaşamaya başlayan, sevdiği adamın öldürülmesi üzerine kendisini Londra'nın yer altını dünyasına saran bir komplonun içinde buluyor. Helen ve ona yardım etmesi için gönderilen Sam'in, çok geç olmadan bu cinayetin arkasında kimlerin olduğunu çözmesi gerekiyor.

     

    Secret Level

    10 Aralık / Amazon Prime Video

    Bu ay başlayacak diziler - Aralık 2024 Tam Boyutta Gör
    Özellikle oyunseverler için bu yıl ekrana gelecek en heyecan verici dizilerden biri de Secret Level olacak. Love, Death & Robots'un yaratıcı ekibi tarafından hazırlanan Secret Level, aynı Love, Death & Robots gibi antoloji türünde bir animasyon dizisi olacak. Yani her bölümünde farklı bir hikâye anlatacak. Ancak bu kez hikâyelerin ortak noktası video oyunlardan uyarlanmaları olacak.

    Love, Death & Robots'ta olduğu gibi Secret Level'da da her bölüm farklı bir animasyon ekibi tarafından hazırlandı ve farklı oyunlar için farklı görsel stiller kullanıldı. Dizide uyarlamalarını göreceğimiz oyunlar arasında Armored Core, Warhammer 40,000, Mega Man, The Outer Worlds ve Sifu gibi dikkat çekici yapımlar bulunuyor.

    Dream Productions

    11 Aralık / Disney+

    Bu ay başlayacak diziler - Aralık 2024 Tam Boyutta Gör
    Pixar'ın ilk animayon dizisi olan Dream Productions, Inside Out filmleriyle aynı evrende geçiyor. İlk iki Inside Out filminin arasında geçen dizi, rüyaların üretilmesinden sorumlu olan departmana odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde ise her gece Riley'nin rüyalarını hazırlayıp zamanında yetiştirmeye çalışan ekip yer alıyor. Dream Productions, rüyaların aynı bir film setinde olduğu gibi bir yapım ekibi tarafından çekilip hazırlandığı bir dünyayı izleyicilere tanıtacak.

    One Hundred Years of Solitude

    11 Aralık / Netflix

    Bu ay başlayacak diziler - Aralık 2024 Tam Boyutta Gör
    One Hundred Years of Solitude, Gabriel García Márquez'in aynı adlı unutulmaz eserinden uyarlandı. Ülkemizde Yüzyıllık Yalnızlık adıyla yayımlanan 1967 tarihli romanı, dünya edebiyatının en önemli eserleri arasında kabul ediliyor. Bu yüzden dizi uyarlamasından da beklentiler epey yüksek.

    Uyarlandığı roman gibi One Hundred Years of Solitude de kurgusal bir Güney Amerika kasabası olan Macondo'da geçiyor ve Buendia ailesinin birden fazla jenerasyona yayılan hikâyesini, büyülü bir gerçeklikle bezeli hâlde anlatıyor.

    No Good Deed

    12 Aralık / Netflix

    Bu ay başlayacak diziler - Aralık 2024 Tam Boyutta Gör
    Bu ay Netflix'te izleyici ile buluşacak olan bir diğer yeni dizi de No Good Deed olacak. Komedi türündeki dizinin başrollerinde, Everybody Loves Raymond'ın yıldızı Ray Romano ile Friends dizisinden tanıdığımız Lisa Kudrow yer alıyor.

    Liz Feldman (Dead to Me)'ın yaratıcısı olduğu No Good Deed, aynı evi almaya çalışan üç çifte odaklanıyor. Bunun hayallerindeki ev olacağını düşünen talipliler birbirleriyle yarışırken, evin eski sahipleri (Romano ve Kudrow), bu evin aslında bir rüyadan çok bir kabusun kapısını araladığını gizlemeye çalışıyor.

    Dexter: Original Sin

    13 Aralık / Paramount+

    Bu ay başlayacak diziler - Aralık 2024 Tam Boyutta Gör
    Dexter: Original Sin, 2000'lerin popüler dizisi Dexter'ın prequel'i olacak. 1991 yılında, yani orijinal dizinin yaklaşık 15 yıl öncesinde geçen Original Sin, henüz 20'li yaşlarının başında, genç ve tecrübesiz olan Dexter Morgan'a odaklanıyor.

    İçindeki öldürme güdüsünü bastırmak için yıllarca uğraşan Dexter, artık bu dürtüyü bastırmakta iyiden iyiye zorlanmaya başlayınca devreye babası giriyor. Bir polis memuru olan Harry Morgan, Dexter'ın kontrol edilemez bu öldürme dürtüsünü en azından kötülere yöneltmesi için "Harry Kanunları" olarak adlandırdığı kurallar dizisini üvey oğluna öğretmeye başlıyor.

    What If...? 3. Sezon

    22 Aralık / Disney+

    Bu ay başlayacak diziler - Aralık 2024 Tam Boyutta Gör
    Marvel'ın animasyon dizisi What If...?, bu ay 3. sezonuyla geri dönüyor. Marvel Sinematik Evreni'nde işlerin farklı ilerlediği paralel evrenlere odaklanan dizi, yeni sezonunda da ilginç senaryoları ve ihtimalleri işleyecek. Peki ya... Mjolnir'ü kullanan gök gürültüsü tanrısı Thor değil de X-Men'den Storm olsaydı? Ya da Kaptan Amerika dev bir robotu kontrol ediyor olsaydı. 3. sezonda bunun gibi alternatif senaryolar işlenecek.

    Squid Game 2. Sezon

    26 Aralık / Netflix

    Bu ay başlayacak diziler - Aralık 2024 Tam Boyutta Gör
    Son yılların en popüler dizilerinden olan Squid Game, uzun bir aranın ardından ekranlara dönüyor. Dizinin 2021 yılında yayınlanan ilk sezonundan beri beklediğimiz 2. sezonu, 26 Aralık'ta izleyici ile buluşacak. 

    Dizinin merakla beklenen ikinci sezonu, Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Gi-hun karakterini takip etmeye devam edecek. İlk sezonun sonunda Squid Game oyunlarından sağ çıkmayı başaran Gi-hun, ihtiyaç sahibi insanları kandırarak bu ölümcül oyunun içine çeken gruptan intikam almaya çalışacak. Ancak bunu başarabilmesi için, ilk seferinde zar zor kurtulduğu o labirente geri dönmesi gerekecek.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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