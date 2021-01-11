Netflix'in en çok izlenen 5 orijinal dizisi açıklandı

Hem dünyada hem de ülkemizde en popüler ve en çok aboneye sahip olan video akış platformlarından biri olan Netflix, en çok izlenen orijinal dizilerini açıkladı.
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Her şeyden önce şunu belirtelim. Bu sayılar dizilerin ilk 28 günde izlendiği sayılar. Netflix genelde bu tarz istatistikleri paylaşırken sadece ilk 28 günün istatistikleri üzerinden değerlendiriyor.
Listeye baktığımızda genel olarak şaşırtıcı bir yapım göremediğimizi söyleyebiliriz. Yalnızca listeye beşinci sıradan giren Bridgerton, Netflix son dizilerinden birisi ve bu yüzden dikkat çekiyor. Diziler arasında en güncel olan da o.
Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var. The Queen's Gambit isimli dizi de Netflix'in en çok izlenen mini dizisi. Onun izlenme sayısı da 62 milyon ancak mini dizi olduğu için bu listeye dahil olmayabilir. Aşağıdaki galeri bölümünde ilk beş diziyi ve izlenme sayılarını görebilirsiniz.
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85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.