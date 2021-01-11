Netflix'in en çok izlenen 5 orijinal dizisi açıklandı

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Hem dünyada hem de ülkemizde en popüler ve en çok aboneye sahip olan video akış platformlarından biri olan Netflix, en çok izlenen orijinal dizilerini açıkladı.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 09: Daniel Sloss: Live Shows"

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Her şeyden önce şunu belirtelim. Bu sayılar dizilerin ilk 28 günde izlendiği sayılar. Netflix genelde bu tarz istatistikleri paylaşırken sadece ilk 28 günün istatistikleri üzerinden değerlendiriyor.

Listeye baktığımızda genel olarak şaşırtıcı bir yapım göremediğimizi söyleyebiliriz. Yalnızca listeye beşinci sıradan giren Bridgerton, Netflix son dizilerinden birisi ve bu yüzden dikkat çekiyor. Diziler arasında en güncel olan da o.

Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var. The Queen's Gambit isimli dizi de Netflix'in en çok izlenen mini dizisi. Onun izlenme sayısı da 62 milyon ancak mini dizi olduğu için bu listeye dahil olmayabilir. Aşağıdaki galeri bölümünde ilk beş diziyi ve izlenme sayılarını görebilirsiniz.

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