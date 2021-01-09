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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Dizi Önerisi 09: Daniel Sloss: Live Shows

    Haftalık dizi önerilerimizin dokuzuncusu ile karşınızdayız. Bu hafta aslında bir dizi olmayan, iki bölümlük bir komedi şovu önereceğiz.
    13 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Dizi Önerisi 09: Daniel Sloss: Live Shows
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    Ofansif mizah ne yazık ki ülkemizde, hatta genel olarak dünyada çok fazla rağbet gören bir tür değil. Sevdiğini iddia edenlerin büyük bir kısmı da yapılan ofansif şakalarda kendi değerlerine laf gelmediği zaman seviyor. İşler kendi tarafına geldiğinde ciddi tepki gösterebiliyor insanlar. Tüm dünyadaki insanların artık daha agresifleşmesi ve alınganlaşması da bu durumun en büyük sebebi elbette. Ancak ofansif mizahı yapan kişi için de dinleyen kişi için de çok ince bir çizgi var. Bugün önereceğimiz yapım da her iki taraf için bu ince çizgiyi çok güzel açıklıyor.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 08: The Midnight Gospel"

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    Bu hafta önerdiğimiz yapım, Netflix tarafından yayınlanan Daniel Sloss: Live Shows. Zaten stand-up yapan Daniel Sloss isimli komedyenin, Netflix için özel olarak kayıt alınan iki bölümlük komedi şovu. 1 saatlik iki bölümden oluşan bu dizi diyebileceğimiz yapım, tamamen ofansif mizah üzerine kurulu.

    Haftalık Dizi Önerisi 09: Daniel Sloss: Live Shows
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    Ofansif mizah özellikle İngiliz mizahında fazlasıyla kullanılan bir tarz aslında. Ricky Gervais ve Louis C. K. özellikle bu türde öne çıkan isimlerden ikisi. Öne çıkmaktan ziyade bu tarzın en popüler ve en iyilerinden olduklarını söylemek gerek. Ancak Daniel Sloss’u genel olarak ofansif mizah yapan isimlerden ayıran bir şey var. O da dediğim gibi sadece ofansif mizahla yapmakla kalmayı bir yandan da ofansif mizahın o ince çizgilerine odaklanıyor. Ancak yine ofansif bir dille elbette.

    Ofansif mizah ülkemizde de birkaç kez gündem olmuştu. Ofansif mizah konusunu Daniel Sloss’tan dinlemeniz daha iyi, bu yüzden çok da yorum yapmaya gerek yok. Ofansif şakayı yapan kişi için kritik nokta, şakanın bir eleştiri olması ve hakaret boyutuna ulaşmaması. Şakayı dinleyen için kritik nokta da şakayı yapan kişinin Hitler olmadığını bilmeniz gerektiği. Kullandığı mizahı, durumu eleştirmek için yapıyor, onu desteklediği için veya komik bulduğu için değil. Ayrıca unutmayın ki kimin hangi konuda kırmızı çizgisi olduğunu bilemeyiz, bu yüzden ya mizahın tamamen kaldırılması gerekir ya da yapılan şeyi sadece bir eleştiri ya da sadece şaka olarak kabul edip yolumuza devam etmeliyiz.

    Haftalık Dizi Önerisi 09: Daniel Sloss: Live Shows
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    Toparlayacak olursak, gülmek isteyen herkese bu iki bölümlük yapımı tavsiye ediyorum. Ofansif mizah konusunda çok sert kurallarınız varsa izlememenizi tavsiye ederim çünkü bu şov bile duvarlarınızı yıkamaz. Ancak bu konuda biraz daha açık fikirliyseniz mutlaka bakmalısınız. Dilinin ağır olduğunu, hatta konuların da ağır olduğunu belirteyim tekrardan. Yayınlanan iki bölümü de şu anda Netflix’te bulabilirsiniz.



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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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