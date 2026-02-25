Stranger Things'in yaratıcılarından yeni dizi: Netflix, The Boroughs'un yayın tarihini duyurdu

The Boroughs, 21 Mayıs'ta Ekrana Gelecek
Bugün Duffer Kardeşler'in yeni dizisinden ilk görselleri paylaşan Netflix, bununla birlikte dizinin yayın tarihini de paylaştı. The Boroughs, 21 Mayıs'ta izleyici ile buluşacak.
Jeffrey Addiss ve Will Matthews ikilisinin senaryosunu yazdığı, Duffer Kardeşler'in ise yürütücü yapımcılğını üstlendiği The Boroughs, dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen bir huzur evinde geçiyor. Yas tutmakta olan yaşlı bir adam buraya yerleştikten sonra beklemediği bir tehlikeye karşılaşınca, karanlık bir sırrın peşine düşüyor. Bu arayışında ona, huzur evinin diğer sakinleri eşlik ediyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O’Hare, Clarke Peters, Bill Pullman gibi tecrübeli isimler yer alıyor.
