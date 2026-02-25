Stranger Things'in yaratıcılarından yeni dizi: Netflix, The Boroughs'un yayın tarihini duyurdu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Stranger Things ile son yılların en popüler dizilerinden birine imza atan Duffer Kardeşler, başarı yakaladıkları Netflix çatısı altında yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Bir yandan Stranger Things ile aynı evrende geçen projeler üzerinde çalışan ikili, diğer yandan yepyeni işler de hazırlıyor. Bu işlerin ilki olan The Boroughs, çok yakında Netflix'te izleyici ile buluşacak.

The Boroughs, 21 Mayıs'ta Ekrana Gelecek

Bugün Duffer Kardeşler'in yeni dizisinden ilk görselleri paylaşan Netflix, bununla birlikte dizinin yayın tarihini de paylaştı. The Boroughs, 21 Mayıs'ta izleyici ile buluşacak.

Jeffrey Addiss ve Will Matthews ikilisinin senaryosunu yazdığı, Duffer Kardeşler'in ise yürütücü yapımcılğını üstlendiği The Boroughs, dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen bir huzur evinde geçiyor. Yas tutmakta olan yaşlı bir adam buraya yerleştikten sonra beklemediği bir tehlikeye karşılaşınca, karanlık bir sırrın peşine düşüyor. Bu arayışında ona, huzur evinin diğer sakinleri eşlik ediyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O’Hare, Clarke Peters, Bill Pullman gibi tecrübeli isimler yer alıyor.

