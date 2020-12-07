Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in en yüksek bütçeli filmi olan The Gray Man'in çekimleri Ocak'ta başlıyor

    Filmin başrollerinde Ryan Gosling ve Chris Evans'ın olduğu, Netflix'in en yüksek bütçeye sahip filmi The Gray Man'in çekimleri önümüzdeki ay başlayacak.
    2 hf.
    1,6b
    1
    1
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Netflix'in en yüksek bütçeli filmi olan The Gray Man'in çekimleri Ocak'ta başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    En son Avengers: Infinity War ve Endgame ile iyice popülerleşen Russo Kardeşler'in Extraction filminden sonra Netflix'teki yeni projesi The Gray Man'in çekim tarihi açıklandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix'in "2020 Bit Artık" adlı yapımından ilk fragman yayınlandı

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in popüler filmi Extraction, kendi film evrenine sahip olacak"

    Geçtiğimiz aylarda duyurulan The Gray Man isimli film, 2009 yılında aynı isim ile yayınlanan Mark Greaney'nin kitabından uyarlanacak ve iki casus arasındaki hikayeye odaklanacak. Ayrıca filmin konusu ile ilgili paylaşılan bir detay ise hikayenin Marvel evreninin en iyi filmlerinden biri olan Captain America: Winter Soldier filminin gerçek hayata uyarlanmış versiyonu olacağı yönünde. Captain America: Winter Soldier, Russo Kardeşler'in Marvel evreninde yönettiği ilk film

    Film duyurulduğunda, bu filmin ait olacağı bir evren yaratılacağı ve serinin markalaştırılacağı söylenmişti. Russo Kardeşler, Ryan Gosling'in karakteri etrafında şekillenen bir evren kurmak istediklerini söylemişlerdi. Kısaca bu film için Ryan Gosling'in karakterinin ana karakter olacağını söyleyebiliriz. The Gray Man'in çekimleri ise önümüzdeki ay başlayacak. Yayın tarihi bilinmiyor.

    Filmin bütçesinin ise 200 milyonu geçeceği düşünülüyor ve bu sayı ile birlikte film, Netflix'in en yüksek bütçeli filmi konumuna geliyor. The Gray Man filmi ile birinciliği paylaşan bir film var o da Ryan Reynolds, Dwayne Johnson ve Gal Gadot'un oynadığı Red Notice filmi.



    https://collider.com/the-gray-man-netflix-franchise-russo-brothers/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Russo kardeşlere güvenim tam eminim iyi bir yapım olacaktır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Yerli yapım Hocus 2 Android için de çıktı, indirimi kaçırmayın 2 hf. Koronavirüs yayılımını 24 saatte engelleyen bir ilaç keşfedildi 2 hf. PES 2021'in ücretsiz versiyonu PES 2021 LITE çıktı 2 hf. Nokia suya dayanıklı yeni kablosuz kulaklığını duyurdu 2 hf. Amazon’da 150 TL ve üzerine 30 TL indirim! 2 hf. Lexus RX'in Black Line versiyonu Türkiye'de: İşte fiyatı 2 hf. Çinli koronavirüs aşısını olmak istemeyenler, eczanelerden başka aşıları alabilecek 2 hf. Dünyanın en büyük rüzgar türbini projesi hayata geçiriliyor 2 hf. Ubisoft'un yayıncılığını yaptığı Idle Restaurant Tycoon, mobil cihazlar için yayınlandı 2 hf. Aytemiz'den indirimli yakıt alışverişi imkanı sunan temassız ödeme sistemi: Vaay 2 hf. iPhone'ların pil tüketimi aşırı şekilde arttı: iOS 14.2 suçlanıyor 2 hf. Spider-Man evreninde geçen Morbius filminden fragman paylaşıldı 2 hf. Karsan, seviye 4 otonom teknolojili Atak Electric'in üretimine başladı 2 hf. Grafik teknolojileri pazarında Nvidia tek hakim, AMD toparlamaya çalışıyor 2 hf. Türkiye’de 'Çin aşısı' programına katılan 2 bin gönüllüden 12'sine koronavirüs bulaştı 2 hf. Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı 2 hf. Volkswagen'den Türkiye'ye 2025'e kadar Passat sözü 2 hf. Xbox özel oyunu Halo Infinite, ilkbahar 2021'de çıkabilir 2 hf. Apple TV 4K 2020 bu hafta geliyor, Apple A12Z yonga seti de yanında 2 hf. İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısını 8 Aralık’ta uygulamaya başlayacak 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Netflix'in en yüksek bütçeli filmi olan The Gray Man'in çekimleri Ocak'ta başlıyor Sonraki Uzay-zaman temalı MMORPG Chrono Odyssey, iOS ve Android için duyuruldu 2 hf. Çin, hava koşullarına müdahale edecek bir sistem üzerinde çalışıyor 2 hf. Yeni Zelanda’da devlet kurumları, 2025 yılı itibariyle sadece elektrikli araç kullanabilecek 2 hf. Cepboy çevirmeli telefon geliştirdi 2 hf. Netflix'in popüler filmi Extraction, kendi film evrenine sahip olacak 2 hf. Ninja Chowdown, Türkçe dil desteği ile iOS cihazlar için çıkışını yaptı 2 hf. Sabrent 16 TB SATA SSD hazırlığında 2 hf. Zen 3 mimarili Ryzen 5000H işlemcileri gün yüzüne çıktı 2 hf. Micron’un fabrikasında 1 saat elektrik kesildi: Fiyat artışı yolda 2 hf. Oppo Reno5 Pro + renk değiştirebilir arka yüzey ile gelebilir 2 hf. Haftalık Oyun Önerisi 04: The Signifier 2 hf. Google Pixel XE olduğu iddia edilen telefonun görüntüleri sızdı 2 hf. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa Alzheimer için kan testi kullanıma sunuldu 2 hf. Fitbit, EKG sensöründeki sorun nedeniyle tüm Sense akıllı saatleri geri çağırıyor 2 hf. Araştırmalara göre anskiyete Alzheimer progresyonunu artırıyor 2 hf. Nokia'dan yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon geliyor 2 hf. Apple başarılı uygulama geliştiricilerine ilk kez fiziksel ödül gönderdi 2 hf. Google, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarları için kendi işlemcisini hazırlıyor 2 hf. Apple, uygulama içi satın alımlar ve abonelikler için "Aile Paylaşımı" getirdi 2 hf. Wonder Woman 1984 için ilk yorumlar paylaşıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız