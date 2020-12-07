Netflix'in en yüksek bütçeli filmi olan The Gray Man'in çekimleri Ocak'ta başlıyor

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En son Avengers: Infinity War ve Endgame ile iyice popülerleşen Russo Kardeşler'in Extraction filminden sonra Netflix'teki yeni projesi The Gray Man'in çekim tarihi açıklandı.

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Geçtiğimiz aylarda duyurulan The Gray Man isimli film, 2009 yılında aynı isim ile yayınlanan Mark Greaney'nin kitabından uyarlanacak ve iki casus arasındaki hikayeye odaklanacak. Ayrıca filmin konusu ile ilgili paylaşılan bir detay ise hikayenin Marvel evreninin en iyi filmlerinden biri olan Captain America: Winter Soldier filminin gerçek hayata uyarlanmış versiyonu olacağı yönünde. Captain America: Winter Soldier, Russo Kardeşler'in Marvel evreninde yönettiği ilk film.

Film duyurulduğunda, bu filmin ait olacağı bir evren yaratılacağı ve serinin markalaştırılacağı söylenmişti. Russo Kardeşler, Ryan Gosling'in karakteri etrafında şekillenen bir evren kurmak istediklerini söylemişlerdi. Kısaca bu film için Ryan Gosling'in karakterinin ana karakter olacağını söyleyebiliriz. The Gray Man'in çekimleri ise önümüzdeki ay başlayacak. Yayın tarihi bilinmiyor.

Filmin bütçesinin ise 200 milyonu geçeceği düşünülüyor ve bu sayı ile birlikte film, Netflix'in en yüksek bütçeli filmi konumuna geliyor. The Gray Man filmi ile birinciliği paylaşan bir film var o da Ryan Reynolds, Dwayne Johnson ve Gal Gadot'un oynadığı Red Notice filmi.

https://collider.com/the-gray-man-netflix-franchise-russo-brothers/

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