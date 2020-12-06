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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in popüler filmi Extraction, kendi film evrenine sahip olacak

    Bu yıl Netflix'te yayınlanan ve büyük ilgi gören aksiyon filmi Extraction, aynı Marvel filmlerinde olduğu gibi kendi film evrenine sahip olacak.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in popüler filmi Extraction, kendi film evrenine sahip olacak

    Marvel Sinematik Evreni'ndeki Thor karakterini canlandırması ile daha çok tanınan Chris Hemworth'ün başrolünde olduğu aksiyon filmi Extraction'ın yaratıcıları Russo Kardeşler, Extraction ile ilgili yeni bir haber paylaştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix'in popüler filmi Extraction'ın devam filmi çekimleri 2021'de yapılacak

    Ayrıca Bkz. "Wonder Woman 1984 için ilk yorumlar paylaşıldı"

    Marvel evrenindeki Avengers Infinity War ve Avengers Endgame filmlerini yöneten Russo Kardeşler, bu yıl yayınlanan Netflix filmi Extraction'ın kendine ait bir film evrenine sahip olacağını açıkladılar. Evrenin içerisindeki diğer filmlerde hem Extraction filminde gördüğümüz bazı karakterlere ait filmleri hem de yeni karakterlere ait filmleri göreceğiz. Hem geçmişteki olayları hem de gelecekteki olayları bu evrende göreceğiz.

    Ayrıca Extraction 2 için de bir güncelleme yapıldı. Chris Hemsworth'ün fazlasıyla yoğun olması sebebiyle filmin çekimleri 2021'in sonbahar aylarında başlayacak eğer bir ertelenme yaşanmazsa. Yani 2022 yılında Extraction 2'yi göreceğiz. Extraction 2 çıkana kadar bu evrene ait diğer yapımları görüp göremeyeceğimiz konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı. 

    Extraction'ın ilk filmini şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz. Genel oalrak ortalama yorumlar alan film, aksiyon sahneleri ile dikkat çekiyor.



    https://collider.com/extraction-2-filming-details-chris-hemsworth/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Moueson 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Film güzeldi çekimlere çok emek harcanmış belli . Ayrıca hatırladığım kadarıyla içinde gay veya lezbiyen bulundurmayan tek Netflix filmi diye biliyorum
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    boşyapanlaratepki 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İyi ya john wick gibi yani
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tamam film fena değildi ama John Wick'e bile ilk filmden sonra evren getirmeye karar verilmedi? 2. filmi de görseydik de öyle yapsaydınız bari evreni.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Return to Monke
    Verilemedi?
    Ballerina filmi ve Continental dizisi ne oluyor o zaman :D
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    Moueson 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Film güzeldi çekimlere çok emek harcanmış belli . Ayrıca hatırladığım kadarıyla içinde gay veya lezbiyen bulundurmayan tek Netflix filmi diye biliyorum
    Yanıtla +9
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    sadrag 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Filmin kamera arkasını mutlaka izleyin derim. Araç kovalama sahnesinin çekimi için gerçekten büyük emek harcanmış. Neredeyse hiç efekt kullanmamışlar birde..
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