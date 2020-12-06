Netflix'in popüler filmi Extraction, kendi film evrenine sahip olacak

Marvel Sinematik Evreni'ndeki Thor karakterini canlandırması ile daha çok tanınan Chris Hemworth'ün başrolünde olduğu aksiyon filmi Extraction'ın yaratıcıları Russo Kardeşler, Extraction ile ilgili yeni bir haber paylaştı.

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Ayrıca Bkz. "Wonder Woman 1984 için ilk yorumlar paylaşıldı"

Marvel evrenindeki Avengers Infinity War ve Avengers Endgame filmlerini yöneten Russo Kardeşler, bu yıl yayınlanan Netflix filmi Extraction'ın kendine ait bir film evrenine sahip olacağını açıkladılar. Evrenin içerisindeki diğer filmlerde hem Extraction filminde gördüğümüz bazı karakterlere ait filmleri hem de yeni karakterlere ait filmleri göreceğiz. Hem geçmişteki olayları hem de gelecekteki olayları bu evrende göreceğiz.

Ayrıca Extraction 2 için de bir güncelleme yapıldı. Chris Hemsworth'ün fazlasıyla yoğun olması sebebiyle filmin çekimleri 2021'in sonbahar aylarında başlayacak eğer bir ertelenme yaşanmazsa. Yani 2022 yılında Extraction 2'yi göreceğiz. Extraction 2 çıkana kadar bu evrene ait diğer yapımları görüp göremeyeceğimiz konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Extraction'ın ilk filmini şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz. Genel oalrak ortalama yorumlar alan film, aksiyon sahneleri ile dikkat çekiyor.

https://collider.com/extraction-2-filming-details-chris-hemsworth/

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