Sevilen Star Wars dizisi The Mandalorian'ın 3. sezonu Şubat 2023'te geliyor

Disney'in yeni video akış paltformu olan Disney Plus'ın ilk özel içeriklerinden The Mandalorian'ın ilk sezonu 2019 yılında, ikinci sezonu da 2020 yılının sonunda bitti. Hayranlar tarafından bir hayli sevilen dizinin şu anda üçüncü sezonu merakla bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde de güzel haber geldi.

Şubat 2023

Geçtiğimiz saatlerde Star Wars Celebration esnasında The Mandalorian'ın 3. sezonu için tarih verildi. Açıklamaya göre dizinin üçüncü sezonu Şubat 2023'te yayınlanacak. Ne yazık ki net bir tarih yok ancak onu da büyük bir ihtimalle yıl sonuna kadar açıklamayacaklar.

Star Wars Jedi: Survivor duyuruldu 1 gün önce eklendi

The Mandalorian 3. sezonu The Book of Boba Fett'in devamını anlatacak. Ayrıca Ahsoka Tano dizisinin de 2023 yılında yayınlanacağı resmi olarak açıklandı. Disney Plus'ın 14 Haziran 2022'de ülkemizde erişime açılacağını da hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.