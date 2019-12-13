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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in ikinci Türk yapımı dizisi Atiye'nin fragmanı yayınlandı

    Hakan Muhafız'dan sonra yayınlanacak ikinci Türk yapımı Netflix dizisi Atiye'nin fragmanı paylaşıldı. Küresel adıyla The Gift'in ilk sezonu bu ay yayınlanacak.
    16 sa.
    2,5b
    1
    6
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Netflix’in ikinci Türk yapımı dizisi Atiye’nin fragmanı yayınlandı. Dizinin başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür rol alıyor. Atiye’nin ilk sezonu 27 Aralık’ta platforma eklenecek.

    Küresel adıyla The Gift’in çekimleri Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yapıldı ancak büyük bölümü Göbeklitepe’de geçiyor. Göbeklitepe, dizinin hikayesi için büyük önem taşıyor. Beren Saat’in canlandırdığı Atiye isimli karakter, kendisi ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkinin nedenini araştırıyor. Dizi, Şengül Boybaş’ın “Dünyanın Uyanışı” isimli kitabından uyarlandı.

    Ayrıca Bkz. "Türk süper kahraman evreni geliyor, Altay ile başlıyoruz"

    Atiye’nin yönetmenliğini Ozak Açıktan üstleniyor. Oyuncu kadrosundaki diğer isimler ise Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya ve Civan Canova. 8 bölümden oluşacak ilk sezon 27 Aralık’ta yayınlanacak.

    Üçüncü dizi Ocak'ta

    Netflix'in üçüncü Türk yapımı dizisi 24 Ocak tarihinde yayınlanacak. Rise of Empires: Ottoman ismindeki belgesel dizisi, Fatih Sultan Mehmet’in askeri başarılarıyla beraber, entelektüel yönünü ve bilime olan ilgisini anlatacak. Netflix'in Türk yapımı orijinal içerikleri bunlarla sınırlı kalmayacak. 90'lı yıllarda geçen Aşk 101 adında bir gençlik dizisi ve Elif Şafak'ın Aşk isimli romanından uyarlama yeni bir dizi daha çekiliyor.



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    a_y_k_u_t 15 sa. en beğenilen
    Ahhh içim şişti, boş bir gizem yaratma çabası, sürekli aptal aptal ikili diyaloglar. Atiye kimsin sennnnnn. Sıfır bütçe, sıfır efekt ve vasat oyunculuk ile anca gizemli boş dizi yaparsın.
    Ahhh içim şişti, boş bir gizem yaratma çabası, sürekli aptal aptal ikili diyaloglar. Atiye kimsin sennnnnn. Sıfır bütçe, sıfır efekt ve vasat oyunculuk ile anca...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Gökay16 11 sa. yeni yorumcu
    Beyler gerçekte konu aklını yitirip geçmişini arayan bir kızın hikayesi. Behlül'den sonra bir türlü kendine gelemeyen Atiye'nin psikolojik kaynaklı dramı... :)
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    Gt95 11 sa.
    Atiye nin suçu ne
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    a_y_k_u_t 15 sa. en beğenilen
    Ahhh içim şişti, boş bir gizem yaratma çabası, sürekli aptal aptal ikili diyaloglar. Atiye kimsin sennnnnn. Sıfır bütçe, sıfır efekt ve vasat oyunculuk ile anca gizemli boş dizi yaparsın.
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    YOURMOVE 11 sa. a_y_k_u_t
    Aaa öyle demeyin ama Türkiye'de netflix çok ucuz. Diğer ülkelere göre bize sunulan fiyat çok çok ucuz :)

    Adamlar senin ülkene hizmet vermiyor ki. Bence pahalıya bile alıyor insanlar.

    Tr alt yazı, tr dublaj, ikinci Türk yapımı dizisinin kalitesi ortada, belgesel yok, yerli film desen yılda bir bomba patlatıyorlar o kadar.
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    aceleciburak 15 sa.
    ne hitmetse Netflix in iptal ettiği Brit Marling li The OA dizisine benzettim çok özgün gelmedi
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    soneday 16 sa.
    gayet güzel duruyor
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