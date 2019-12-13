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Netflix’in ikinci Türk yapımı dizisi Atiye’nin fragmanı yayınlandı. Dizinin başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür rol alıyor. Atiye’nin ilk sezonu 27 Aralık’ta platforma eklenecek.

Küresel adıyla The Gift’in çekimleri Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yapıldı ancak büyük bölümü Göbeklitepe’de geçiyor. Göbeklitepe, dizinin hikayesi için büyük önem taşıyor. Beren Saat’in canlandırdığı Atiye isimli karakter, kendisi ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkinin nedenini araştırıyor. Dizi, Şengül Boybaş’ın “Dünyanın Uyanışı” isimli kitabından uyarlandı.

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Atiye’nin yönetmenliğini Ozak Açıktan üstleniyor. Oyuncu kadrosundaki diğer isimler ise Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya ve Civan Canova. 8 bölümden oluşacak ilk sezon 27 Aralık’ta yayınlanacak.

Üçüncü dizi Ocak'ta

Netflix'in üçüncü Türk yapımı dizisi 24 Ocak tarihinde yayınlanacak. Rise of Empires: Ottoman ismindeki belgesel dizisi, Fatih Sultan Mehmet’in askeri başarılarıyla beraber, entelektüel yönünü ve bilime olan ilgisini anlatacak. Netflix'in Türk yapımı orijinal içerikleri bunlarla sınırlı kalmayacak. 90'lı yıllarda geçen Aşk 101 adında bir gençlik dizisi ve Elif Şafak'ın Aşk isimli romanından uyarlama yeni bir dizi daha çekiliyor.