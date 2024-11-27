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    Netflix motor sporlarının başarılı isimleriyle Senna dizisinin ön gösterimini yaptı

    Netflix, F1 tarihinin en önemli pilotlarından Ayrton Senna'nın hayatını ekranlara taşıyor. 29 Kasım'da yayınlanacak Senna dizinin ön gösterimine katıldık. Dizi nasıl olmuş?
    Netflix başarılı Türk sporcularla Senna'nın ön gösterimini yaptı
    Netflix, F1 tarihinin en ekonik pilotlarından Ayrton Senna’nın hikayesini ekranlara taşıyor. Senna ismindeki 6 bölümden oluşan mini dizi 29 Kasım Cuma günü Netflix’te yayınlanacak.

    Netflix Türkiye ekibi Senna dizisinin ön gösterimi için İstanbul’da bir etkinlik düzenledi. Ön gösterim etkinliğine ülkemizi motor sporlarında temsil eden isimler katıldı. Formula 2’ye katılma başarısı gösteren Cem Bölükbaşı, Türkiye’nin en genç kadın ralli şampiyonu Burcu Burut Erenkul, GT World Challenge, NLS ve DTM serilerde mücadele eden Ayhancan Güven, Dünya Gençler Şampiyonası’nda (WRC3) üçüncülük başarısı elde eden ralli pilotu Ali Türkkan ve motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat etkinlikte yer aldı.

    Netflix başarılı Türk sporcularla Senna'nın ön gösterimini yaptı Tam Boyutta Gör

    Senna dizisi 6 bölümden oluşuyor. İlk bölümünde Senna’nın karting ile başlangıcını ve Brezilya’dan ayrılıp İngiltere’ye gelerek Formula Ford yarışlarına katılarak ilk şampiyonluğunu elde edişini izliyoruz. Sonraki bölümlerde ise Formula serüveni ve San Marino Grand Prix’deki trajik kazası izleyenlere aktarılıyor.

    Brezilyalı yapım şirketi Gullane tarafından hazırlanan dizi, Senna’nın ailesinin desteği ve mirasını yeni nesillere aktarmayı hedefleyen Senna Brands iş birliğiyle hayata geçirildi. Dizinin başrolünde Gabriel Leone yer alırken yönetmenliğini Amorim ve Julia Rezende birlikte üstleniyor.

    Senna dizisi nasıl olmuş?

    Netflix Türkiye’nin daveti ile dizinin ön gösterimine katılma fırsatı elde ettik. Dizinin belgesel yönünün ağır basacağını ve Senna ile ilgili hazırlanmış onlarca belgeselden birisi gibi olacağını düşünüyorum ancak Senna dizisi beni şaşırttı. Senna’nın sadece pistteki dönüm noktalarına odaklanmayıp yaşamındaki yükseliş ve düşüşleri de anlatılıyor. Bu açıdan Senna’yı canlı izlememiş ve F1’e ilgi duymamış kişilerin dahi Senna ile bağ kurması sağlanıyor. Kurgu ve dram yönüne ağırlık verilerek izleyiciyi meraklandırmayı başarıyor. Senna’nın hikayesini bilsek bile “Devamında ne olacak?” diye merakla izlememizi sağlıyor. Yarış sahnelerin de bu duyguyu canlı tutuyor ve izleyiciyi sıkmıyor. Yarışlarda sinema kalitesinde görsellik sunuluyor. Netflix’in F1: Drive to Survive’dan elde ettiği deneyimin bu diziye olumlu şekilde yansıtıldığını görüyoruz.

    Netflix, spor tarihinin en ikonik isimlerinden biri olan Senna’ya yakışır bir dizi yapmayı başarmış. Dizinin F1 ile ilgili hazırlanmış en etkileyici birkaç yapımdan biri olduğunu düşünmekle birlikte F1’e ilgi duymayan kişilerin dahi keyifle izleyeceğini düşünüyorum.

    Senna dizisi 6 bölüm halinde 29 Kasım Cuma günü Netflix platformunda yayınlanacak.

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