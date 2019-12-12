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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk süper kahraman evreni geliyor, Altay ile başlıyoruz

    T World Entertainment and Productions yapımcı şirketi önümüzdeki yıl bir Türk süper kahraman evreni oluşturacağını açıkladı. Evren Altay karakteri ile başlıyor.
    14 sa.
    2,3b
    2
    23
    Sinema ve Dizi
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Türk süper kahraman evreni geliyor, Altay ile başlıyoruz
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    Sinema ve televizyon dünyamızda tarihe damga vurmuş efsane karakterlerin yapımlarını izlemiştik ancak bugüne kadar bir süper kahraman çalışması olmamıştı. Hakan the Protector ile açılışı yapan Netflix’in ardından ülkemizde de hareketlilik var.

    Devasa süper kahraman evreni

    Gelen bilgilere göre T World Entertainment and Productions yapımcı şirketi bir Türk süper kahraman evreni oluşturmak için kolları sıvadı. T World adıyla oluşturulacak bu süper kahraman evreninde filmler, diziler, video oyunları ve kitaplar olacak.

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    Geniş kapsamlı bir çalışma içerisinde olduklarını belirten yapımcı Bülent Turgut sadece dinsel ögelerden oluşmasını istemediklerini dile getiriyor. Daha çok Türk kültürüne odaklanacak olan süper kahraman evreninde Rus ve Yahudi süper kahramanlar da göreceğiz.

    Türk süper kahraman evreni geliyor, Altay ile başlıyoruz
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    T World evreninin ilk kahramanı Altay olacak. Firma Mart ayı sonunda yapılacak MIPTV 20.20 Cannes festivalinde Altay kahraman dizisinin tanıtımını yapacak. Altay dizisinin ilk bölümünü ise Lost, Prison Break ve Grey's Anatomy dizilerinden tanıdığımız Bobby Roth yönetecek.

    Altay karakteri sonrasında ise Su, Su Perisi, Rumi, Nazar ve İkizler karakterlerinin tanıtıldığını göreceğiz. Şirket ilk etapta 2 sinema filmi ve 3 televizyon dizisi planlıyor. Sonrasında oyunlar ve kitaplar gelecek.

    Son dönemde Türk dizilerinin global çapta popüler olması T World için de avantaj olacak. Başta Netflix olmak üzere global çaptaki pek çok içerik platformuna ve televizyon kanalına süper kahraman yapımlarının pazarlanması planlanıyor.



    https://www.hollywoodreporter.com/news/first-turkish-superhero-universe-takes-shape-lost-director-1261715 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    DH Misafiri 12 sa. en beğenilen
    Bunun başarılı olmasının üç şartı var:
    1) Duygusuz tekrarcı Amerikan yapımlarına benzememeli, bizden olmalı.
    2) Hem saygılı olmalı hem de her yaşa hitap etmeli. Ne sırf çocuklar, ne de ergenler için yapılmamış olmalı ancak herkese bir şey sunabilmeli.
    3) Ünlü oyuncular/mankenler yerine halktan ama kabiliyetli kişiler aranmalı.
    Bunun başarılı olmasının üç şartı var: 1) Duygusuz tekrarcı Amerikan yapımlarına benzememeli, bizden olmalı. 2) Hem saygılı olmalı hem de her yaşa hitap ...
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    Yanıtla +9
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    blackzeros 12 sa.
    gazman olmadan olmaz
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    kruezberq 5 sa.
    Aksiyon sahneleri kaliteyi belirleyecektir.
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    Özgü® 6 sa.
    Neden olmasın görücez beğenebiliriz belki dünyada ses getiren yapımlar bile olabilir.
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    Galaxy. 6 sa.
    Bakalım nasıl olacak
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    obili 8 sa.
    Eldeki imkanlar belli . Devasa bütçeler imkansız. Belki Arrow tarzı bir dizi olabilir . Daha fazlasını beklemek ütopik olur . Yeterki batırmasınlar .
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    Intruder 9 sa.
    Bence fikir güzel ancak kalite olarak yapabilecekleri ve imkanlar beliidir Türkiye'de bekleyelim bakalım.
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    Wacom Intuos 10 sa.
    Ülkede kültür öğesi bol, tarih açısından da zenginiz, tekrara düşmeden yararlanıp fazla yapay atmosfer oluşturmazlarsa başarılı olabilir, tek bir lokasyona bağlı kalınmazsa daha iyi olur.
    Yanıtla +1
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    MS4343 12 sa.
    DC Comics'te vardı zaten



    Selma Tolon!





    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın








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    DH Misafiri 12 sa. en beğenilen
    Bunun başarılı olmasının üç şartı var:
    1) Duygusuz tekrarcı Amerikan yapımlarına benzememeli, bizden olmalı.
    2) Hem saygılı olmalı hem de her yaşa hitap etmeli. Ne sırf çocuklar, ne de ergenler için yapılmamış olmalı ancak herkese bir şey sunabilmeli.
    3) Ünlü oyuncular/mankenler yerine halktan ama kabiliyetli kişiler aranmalı.
    Yanıtla +9
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    general4242 12 sa.
    Hani bilim kurguya bütçe yoktu ?
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    ToisAndro 12 sa.
    Yahudi süper kahraman olunca dinsel olmuyor mu?



    Bir de süper kahramanın ırkı olmaz ki. Yani hangi amerikan yapımı süper kahraman filminde amerika kültürü anlatılıyor ki. Süper kahramanı süper yapan doğa üstü güçleri. Ha hangi ülke için çalıştıklarına bakınca ABD olduğunu gösteriyorlar o ayrı.



    Adı Türkçe olan bir süper kahramandan başka bir şey beklemiyorum açıkçası.
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    The Balance 12 sa. ToisAndro
    Superman aslında Kriptonlu ama bebekliğinden itibaren bir Amerikalı olarak yetişiyor. Bu yüzden de Supermane Superman dışında Kansaslı Clark Kent olarak bakabiliriz.


    usatoday.com/...



    Burada daha detaylı açıklamışlar.
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