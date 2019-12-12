Türk süper kahraman evreni geliyor, Altay ile başlıyoruz

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Sinema ve televizyon dünyamızda tarihe damga vurmuş efsane karakterlerin yapımlarını izlemiştik ancak bugüne kadar bir süper kahraman çalışması olmamıştı. Hakan the Protector ile açılışı yapan Netflix’in ardından ülkemizde de hareketlilik var.

Devasa süper kahraman evreni

Gelen bilgilere göre T World Entertainment and Productions yapımcı şirketi bir Türk süper kahraman evreni oluşturmak için kolları sıvadı. T World adıyla oluşturulacak bu süper kahraman evreninde filmler, diziler, video oyunları ve kitaplar olacak.

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Geniş kapsamlı bir çalışma içerisinde olduklarını belirten yapımcı Bülent Turgut sadece dinsel ögelerden oluşmasını istemediklerini dile getiriyor. Daha çok Türk kültürüne odaklanacak olan süper kahraman evreninde Rus ve Yahudi süper kahramanlar da göreceğiz.

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T World evreninin ilk kahramanı Altay olacak. Firma Mart ayı sonunda yapılacak MIPTV 20.20 Cannes festivalinde Altay kahraman dizisinin tanıtımını yapacak. Altay dizisinin ilk bölümünü ise Lost, Prison Break ve Grey's Anatomy dizilerinden tanıdığımız Bobby Roth yönetecek.

Altay karakteri sonrasında ise Su, Su Perisi, Rumi, Nazar ve İkizler karakterlerinin tanıtıldığını göreceğiz. Şirket ilk etapta 2 sinema filmi ve 3 televizyon dizisi planlıyor. Sonrasında oyunlar ve kitaplar gelecek.

Son dönemde Türk dizilerinin global çapta popüler olması T World için de avantaj olacak. Başta Netflix olmak üzere global çaptaki pek çok içerik platformuna ve televizyon kanalına süper kahraman yapımlarının pazarlanması planlanıyor.

https://www.hollywoodreporter.com/news/first-turkish-superhero-universe-takes-shape-lost-director-1261715