Tam Boyutta Gör Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, Mart ayında Türkiye'de yayınlayacağı içerikler belli oldu. İşte, Netflix Türkiye'nin Mart ayı programı...

Mart ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler

Netflix'in Mart ayı için yayınladığı listeye baktığımızda, hem dizi/film hem de canlı içerikler olmak üzere birden fazla yapımla karşılaşıyoruz. Bunlar arasında Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici’nin başrollerini paylaştığı Kuru Otlar Üstüne, Mart ayında erişilebilir olacak. Ayrıca listede 3 İsim Problemi, The Blacklist 10.sezon ve Damsel dahil olmak üzere 30'a yakın içerik bulunuyor. İşte Mart ayında Netflix eklenecek tüm içerikler;

Diziler

Blood & Water (4.sezon) (1 Mart)

Supersex (6 Mart)

The Gentleman (7 Mart)

Sinyal (7 Mart)

Maceracılar (13 Mart)

Chicken Nugget (15 Mart)

100 En Güçlü (19 Mart)

3 Cisim Problemi (21 Mart)

Hot Whells Hadi Yarışalım! (4 Mart)

Girls5eva: 3.sezon (14 Mart)

The Blacklist 10.sezon (31 Mart)

Filmler

Kuru Otlar Üstüne (1 Mart)

Benim Adım Ioh Kiwan (1 Mart)

Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu (1 Mart)

Damsel (7 Mart)

P.S. I Love You (9 Mart)

Dehşet Kapanı (9 Mart)

Tepki 13 (Mart)

Romantik Hırsız (14 Mart)

Piranha 14 (Mart)

İrlanda Rüyası (15 Mart)

The Mist 20 (Mart)

Casagrande Ailesi (22 Mart)

Okuyucu 23 (Mart)

Stand-up

Dave Atthell: Hot Cross Buns

Canlı Etkinlik

The Netflix Slam (3 Mart)

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Mart ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler belli oldu