Mart ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler belli oldu

Mart ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler
Netflix'in Mart ayı için yayınladığı listeye baktığımızda, hem dizi/film hem de canlı içerikler olmak üzere birden fazla yapımla karşılaşıyoruz. Bunlar arasında Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici’nin başrollerini paylaştığı Kuru Otlar Üstüne, Mart ayında erişilebilir olacak. Ayrıca listede 3 İsim Problemi, The Blacklist 10.sezon ve Damsel dahil olmak üzere 30'a yakın içerik bulunuyor. İşte Mart ayında Netflix eklenecek tüm içerikler;
Diziler
- Blood & Water (4.sezon) (1 Mart)
- Supersex (6 Mart)
- The Gentleman (7 Mart)
- Sinyal (7 Mart)
- Maceracılar (13 Mart)
- Chicken Nugget (15 Mart)
- 100 En Güçlü (19 Mart)
- 3 Cisim Problemi (21 Mart)
- Hot Whells Hadi Yarışalım! (4 Mart)
- Girls5eva: 3.sezon (14 Mart)
- The Blacklist 10.sezon (31 Mart)
Filmler
- Kuru Otlar Üstüne (1 Mart)
- Benim Adım Ioh Kiwan (1 Mart)
- Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu (1 Mart)
- Damsel (7 Mart)
- P.S. I Love You (9 Mart)
- Dehşet Kapanı (9 Mart)
- Tepki 13 (Mart)
- Romantik Hırsız (14 Mart)
- Piranha 14 (Mart)
- İrlanda Rüyası (15 Mart)
- The Mist 20 (Mart)
- Casagrande Ailesi (22 Mart)
- Okuyucu 23 (Mart)
Stand-up
-
Dave Atthell: Hot Cross Buns
Canlı Etkinlik
- The Netflix Slam (3 Mart)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.