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    Nisan 2022'de Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu

    Türkiye'de hizmet veren en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in 2022 Nisan ayında platforma ekleyeceği özel içerikler belli oldu.                   
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    Netflix'in Nisan 2022 içerikleri belli oldu
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    Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2022 Nisan ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.

    Netflix Nisan2022 Takviminde Dikkat Çekenler

    • SpaceX'in ilham verici yükselişini ve Amerika'nın uzay yolculuğu gayesine yeniden hayat vermek isteyen Elon Musk'ın yirmi yıllık çabalarını gözler önüne seren Uzaya Dönüş, 7 Nisan'da Netflix'te.
    • Pacific Rim: The Black isimli animasyon dizisinin ikinci sezonu 19 Nisan'da Netflix'te.
    • Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünde olduğu Yakamoz S-245, 20 Nisan'da Netflix'te.
    • Russian Doll 2. sezonuyla 20 Nisan'da Netflix'te.
    • Sevilen dizi Ozark'ın 4. sezon 2. kısmı 29 Nisan'da netflix'te.

    Özel içerikler dışında bu ay her zaman olduğu gibi özel olmayan içerikler de platforma eklenecek. Bu ay eklenecek tüm özel yapımların videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 2 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 2 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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