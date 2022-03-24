Nisan 2022'de Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu

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Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2022 Nisan ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.

Stranger Things'in 4. sezonundan yeni görüntüler paylaşıldı 8 sa. önce eklendi

Netflix Nisan2022 Takviminde Dikkat Çekenler

SpaceX'in ilham verici yükselişini ve Amerika'nın uzay yolculuğu gayesine yeniden hayat vermek isteyen Elon Musk'ın yirmi yıllık çabalarını gözler önüne seren Uzaya Dönüş, 7 Nisan'da Netflix'te .

. Pacific Rim: The Black isimli animasyon dizisinin ikinci sezonu 19 Nisan'da Netflix'te.

isimli animasyon dizisinin ikinci sezonu Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünde olduğu Yakamoz S-245, 20 Nisan'da Netflix'te .

. Russian Doll 2. sezonuyla 20 Nisan'da Netflix'te.

2. sezonuyla Sevilen dizi Ozark'ın 4. sezon 2. kısmı 29 Nisan'da netflix'te.

Özel içerikler dışında bu ay her zaman olduğu gibi özel olmayan içerikler de platforma eklenecek. Bu ay eklenecek tüm özel yapımların videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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