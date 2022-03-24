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    Stranger Things'in merakla beklenen 4. sezonundan yeni görüntüler paylaşıldı

    Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'in dördüncü sezonundan geçtiğimiz saatlerde yeni görüntüler paylaşıldı. Dizi 27 Mayıs'ta başlıyor.                    
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    Stranger Things'in 4. sezonundan yeni görüntüler paylaşıldı
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    Netflix'in popülerliğinde büyük payı olan ve şu anda da en popüler dizilerden birisi olan Stranger Things'in dördüncü sezonundan yeni görseller paylaşıldı.

    Paylaşılan görsellerde yeni karakterler de dahil olmak üzere birçok karakteri görebiliyoruz. Oyuncuların bir hayli büyüdüğünü söylemek gerek. Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

    Stranger Things'in 4. sezonu iki kısımdan oluşacak. Dizinin ilk kısmı 27 Mayıs'ta yayınlanacak. İkinci kısmı ise 1 Temmuz'da yayına girecek. İki kısım halinde yayınlanmasının sebebi ise üçüncü sezona göre dördüncü sezonun iki kat uzunlukta olması. Ayrıca dizinin beşinci sezonu da final sezonu olacak.

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