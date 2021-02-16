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    Netflix’in popüler dizisi Stranger Things’in 4. sezonu, en karanlık sezon olacak

    Netflix’in en çok bilinen dizilerinden biri olan Stranger Things’in oyuncusu Finn Wolfhard, dördüncü sezonun en karanlık sezon olacağını söyledi.
    16 Şubat 2021, 16:00 (Güncellendi, 1 gün)
    8,5b
    4
    9
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix’in popüler dizisi Stranger Things’in 4. sezonu, en karanlık sezon olacak
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    İlk sezonu 2016 yılında yayınlanan ve şu anda Netflix’in bu kadar popüler olmasında şüphesiz büyük bir paya sahip olan Stranger Things’in yeni sezonu ile ilgili bir açıklama geldi.

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    Üçüncü sezonu 2019’da yayınlanan Netflix’in popüler dizisi için şu anda dördüncü sezon çekimleri devam ediyor. Oyunculardan Finn Wolfhard’ın söylediğine göre ise dizinin yeni sezonu, şu ana kadarki en karanlık Stranger Things sezonu olacak. Ne yazık ki Wolfhard, ne tarz bir karanlıktan bahsettiğini açıklamadı. Ancak açıklamasının devamında, dizide bolca patlama olduğunu ekledi. Daha zorlayıcı sahneler izleyeceğimizi düşünebiliriz sanırım.

    Ne yazık ki hala dizinin yayın tarihi belli değil. Bu yılın başlarında yayınlanması bekleniyordu ancak salgın sebebiyle çekimler aksadı. Yeni sezonun bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor.

    Daha önce dizinin oyuncuları, çekimlerin ertelenmesinin dizinin yararına olduğunu çünkü senaristlerin hikâye ile daha fazla ilgilenebildiğini söylemişlerdi.

    Yayınlanan tüm sezonları şu anda Netflix’te bulabilirsiniz.



    https://screenrant.com/stranger-things-season-4-tone-dark-finn-wolfhard/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Moueson 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Diziyi izlemiş biri olarak çok net söylüyorum ilk sezon sonrası izlenmeye değmez. Konu sürekli kendini tekrar ediyor ayrıca çocuklar büyüdükçe dizi iyice ergen dizisine dönmeye başlamıştı. İlk sezon da öyle ahım şahım değil .
    Diziyi izlemiş biri olarak çok net söylüyorum ilk sezon sonrası izlenmeye değmez. Konu sürekli kendini tekrar ediyor ayrıca çocuklar büyüdükçe dizi iyice ergen ...
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    einhander (Erdem ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    cocuklar buyudu senaryoyuda artık daha karanlık hale getırebılırler
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    B Bayfilita 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten neden bu kadar popüler olduğunu hala anlayamadığım bir dizi tamamen benim fikrim ama bence dizi leş atıyor
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    erkahn (erkahn ) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) Bayfilita
    Gerczk hayattan alinti hocam mk uktra projesi falan
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    muratdogan456 (Murat DOĞAN) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Son sezon resmen ürün yerleştirmeden geçilmiyordu. Dizi mi izledik reklam mı belli değil. Maalesef ilk sezondaki başarıyı diğer sezonlarda yakalayamadılar
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    O Oktanzeynep 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    B[color=#141414]aşlamaya düşündüğüm dizi
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    WeDneS (Ercan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok bekledik yahu gelsin artık
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    Moueson 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Diziyi izlemiş biri olarak çok net söylüyorum ilk sezon sonrası izlenmeye değmez. Konu sürekli kendini tekrar ediyor ayrıca çocuklar büyüdükçe dizi iyice ergen dizisine dönmeye başlamıştı. İlk sezon da öyle ahım şahım değil .
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    addidas_85 1 gün ( Mesaj Silindi ) Moueson
    İkinci sezon boyunca çocukları öpüştürüp durunca ben de gerek yok demiştim, meğer devamı daha da betermiş
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