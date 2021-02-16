Netflix’in popüler dizisi Stranger Things’in 4. sezonu, en karanlık sezon olacak

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İlk sezonu 2016 yılında yayınlanan ve şu anda Netflix’in bu kadar popüler olmasında şüphesiz büyük bir paya sahip olan Stranger Things’in yeni sezonu ile ilgili bir açıklama geldi.

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Üçüncü sezonu 2019’da yayınlanan Netflix’in popüler dizisi için şu anda dördüncü sezon çekimleri devam ediyor. Oyunculardan Finn Wolfhard’ın söylediğine göre ise dizinin yeni sezonu, şu ana kadarki en karanlık Stranger Things sezonu olacak. Ne yazık ki Wolfhard, ne tarz bir karanlıktan bahsettiğini açıklamadı. Ancak açıklamasının devamında, dizide bolca patlama olduğunu ekledi. Daha zorlayıcı sahneler izleyeceğimizi düşünebiliriz sanırım.

Ne yazık ki hala dizinin yayın tarihi belli değil. Bu yılın başlarında yayınlanması bekleniyordu ancak salgın sebebiyle çekimler aksadı. Yeni sezonun bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Daha önce dizinin oyuncuları, çekimlerin ertelenmesinin dizinin yararına olduğunu çünkü senaristlerin hikâye ile daha fazla ilgilenebildiğini söylemişlerdi.

Yayınlanan tüm sezonları şu anda Netflix’te bulabilirsiniz.

https://screenrant.com/stranger-things-season-4-tone-dark-finn-wolfhard/

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