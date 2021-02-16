Mission: Impossible 8'in çekimleri aksayacak; film ertelenebilir

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Aksiyon filmi deyince akla gelen ilk film serilerinden biri olan Mission: Impossible'ın sekizinci filminin çekimleri ertelenecek.

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Tom Cruise'un başrolünde olduğu Mission: Impossible serisinin yedinci ve sekizinci filminin çekimleri üst üste yapılacaktı. Şu anda yedinci filmin çekimleri için son birkaç sahne kalmış durumda. Normal şartlarda yedinci filmin çekimleri bitince hemen sekizinci filmin çekimleri başlayacaktı ancak salgının sebep olduğu takvim sıkışıklığı sebebiyle sekizinci filmin çekimleri ertelendi.

Sekizinci filmin çekimlerinin başlaması gereken esnada Tom Cruise, bir başka filmi Top Gun: Maverick'in reklam kampanyası için çalışmalara başlayacak. Top Gun: Maverick, 2 Temmuz'da vizyona girecek. Yani Temmuz ayına kadar Mission Impossible 8'in çekimleri başlamayacak.

Mission Impossible 7 eğer bir ertelenme yaşamazsa 19 Kasım 2021'de yayınlanacak. Mission Impossible 8 ise 4 Kasım 2022'de yayınlanacak. Çekimlerin yaşadığı bu erteleme sebebiyle sekizinci filmin ertelenip ertelenmeyeceği belli değil.

https://www.ign.com/articles/mission-impossible-7-and-8-will-no-longer-be-shot-back-to-back

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