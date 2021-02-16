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    Mission: Impossible 8'in çekimleri aksayacak; film ertelenebilir

    Tom Cruise'ın sıkışan takvimi sebebiyle Mission: Impossible 8'in çekimlerinin aksayacağı açıklandı. Şu an bir açıklama yok ancak filmin vizyon tarihi ertelenebilir.
    16 Şubat 2021, 11:30 (1 gün)
    1,9b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Mission: Impossible 8'in çekimleri aksayacak; film ertelenebilir
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    Aksiyon filmi deyince akla gelen ilk film serilerinden biri olan Mission: Impossible'ın sekizinci filminin çekimleri ertelenecek. 

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    Tom Cruise'un başrolünde olduğu Mission: Impossible serisinin yedinci ve sekizinci filminin çekimleri üst üste yapılacaktı. Şu anda yedinci filmin çekimleri için son birkaç sahne kalmış durumda. Normal şartlarda yedinci filmin çekimleri bitince hemen sekizinci filmin çekimleri başlayacaktı ancak salgının sebep olduğu takvim sıkışıklığı sebebiyle sekizinci filmin çekimleri ertelendi.

    Sekizinci filmin çekimlerinin başlaması gereken esnada Tom Cruise, bir başka filmi Top Gun: Maverick'in reklam kampanyası için çalışmalara başlayacak. Top Gun: Maverick, 2 Temmuz'da vizyona girecek. Yani Temmuz ayına kadar Mission Impossible 8'in çekimleri başlamayacak.

    Mission Impossible 7 eğer bir ertelenme yaşamazsa 19 Kasım 2021'de yayınlanacak. Mission Impossible 8 ise 4 Kasım 2022'de yayınlanacak. Çekimlerin yaşadığı bu erteleme sebebiyle sekizinci filmin ertelenip ertelenmeyeceği belli değil.



    https://www.ign.com/articles/mission-impossible-7-and-8-will-no-longer-be-shot-back-to-back Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    K konusancpu 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    7yi çekmeden 8 için niye tarih verirsin ki
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    WB 1 gün ( Mesaj Silindi )
    6 ayda da cerkesiniz ama o zaman recep ivedik tarzi cikar..
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    L Longg_Night 1 gün ( Mesaj Silindi )
    anlamıyorum 2 saatlik filmi çekip montajlayıp düzenleyip yayınlamak nasıl 1 senenin üzerinde olabiliyor
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Longg_Night
    Daha çekmemişler ki 8’i hatta 7 bitmemiş büyük ihtimalle pandemi nedeniyle 7 uzadı. 8’in çekimide uzayacağına göre bu iş olmayacak deyip Temmuz sonrasına ertelemişler.



    Ucuza getirelim derken olmamış.
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