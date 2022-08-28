Netflix'in Resident Evil dizisi ilk sezonun ardından iptal edildi

Oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan Resident Evil'ın geçtiğimiz haftalarda Netflix'te bir dizi uyarlaması yayınlanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise diziyi sevenler için kötü bir haber geldi.
Resident Evil Disizi İptal Edildi
Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre Netflix'in Resident Evil dizisi 8 bölümlük ilk sezonun ardından iptal edildi. Dizi her ne kadar yayınlandığı hafta en çok izlenen diziler arasına girse de eleştirmenler ve izleyicilerden gelen olumsuz yorumların ardından iptal edilmiş gibi duruyor.
Netflix'in Resident Evil dizisi alternatif bir zaman diliminde geçiyordu. Albert Wesker ve iki kızı Jade ve Billie'nin odak noktası olduğu bir diziydi. Eğer şu anda diziyi izlemek isterseniz 8 bölümü de Netflix'te bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: