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Oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan Resident Evil'ın geçtiğimiz haftalarda Netflix'te bir dizi uyarlaması yayınlanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise diziyi sevenler için kötü bir haber geldi.

Resident Evil Disizi İptal Edildi

Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre Netflix'in Resident Evil dizisi 8 bölümlük ilk sezonun ardından iptal edildi. Dizi her ne kadar yayınlandığı hafta en çok izlenen diziler arasına girse de eleştirmenler ve izleyicilerden gelen olumsuz yorumların ardından iptal edilmiş gibi duruyor.

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Netflix'in Resident Evil dizisi alternatif bir zaman diliminde geçiyordu. Albert Wesker ve iki kızı Jade ve Billie'nin odak noktası olduğu bir diziydi. Eğer şu anda diziyi izlemek isterseniz 8 bölümü de Netflix'te bulabilirsiniz.

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Netflix'in Resident Evil dizisi ilk sezonun ardından iptal edildi