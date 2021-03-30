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    Netflix'in sevilen dizisi Lucifer'ın 5. sezon 2. kısmı için yayın tarihi verildi

    Netflix'in sevilen dizisi Lucifer'ın beşinci sezon ikinci kısmı için yayın tarihi verildi ancak tarih kısa bir süre sonra silindi. Paylaşılan tarih çok büyük bir ihtimalle doğru.
    30 Mart 2021, 14:40 (2 sa.)
    569
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in sevilen dizisi Lucifer'ın 5. sezon 2. kısmı için yayın tarihi verildi
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    DC'nin çizgi roman evrenine dahil olan ancak dizi tarafında daha farklı bir yol izleyen Lucifer dizisinin beşinci sezonunun ikinci kısmı için bir tarih paylaşıldı. Normalde iptal edilen dizi, bildiğiniz gibi yayın hakları Netflix tarafından satın alınmıştı ve yayın hayatına devam ediyordu.

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    Dizinin beşinci sezonunun tüm bölümleri normalde geçtiğimiz yıl yayınlanacaktı ancak salgın sebebiyle dizinin yalnızca ilk 8 bölümü yayınlandı. Geriye kalan bölümlerin çekimleri ise geçtiğimiz yılın sonlarında bitirilmişti ancak bir yayın tarihi açıklanmamıştı. Geçtiğimiz saatlerde Netflix'in uygulaması üzerinde geriye kalan bölümler için bir tarih verildi. Ancak tarih kısa süre sonra silindi. 

    Paylaşılan 28 Mayıs 2021. Bu tarih büyük bir ihtimalle doğru çünkü IMDb üzerinde de 28 Mayıs tarihi verilmiş durumda. Dizinin beşinci sezonunun kalan bölümleri için 8 bölüm daha yayınlanacak.

    Beşinci sezon kalan bölümlerinin de yayınlanmasının ardından dizinin yalnızca son bir sezonu kalacak. Dizi, altıncı sezon ile final yapacak. Altıncı sezon çekimleri şu anda devam ediyor ve onun için de bir yayın tarihi bulunmuyor. Dizinin yayınlanan tüm bölümlerini şu anda Netflix'te bulabilirsiniz.



    https://twitter.com/getFANDOM/status/1376544461480722443
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    L
    lterlemez 3 saat önce

    Güzel fikir...

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